发明已读不回的“凶手”，我帮大家找到了

到底谁喜欢用聊天软件里的“已读”功能啊！

在社交软件上，刚给对方发个信息，信息立刻变成了“对方已读”。但盯着聊天框等了五分钟都等不来对方的回复，换谁都要气死吧！

▲ “最烦已读不回的人！！！”丨微博

这功能不仅让发信的人心神不宁，也让收件人如坐针毡：收到个可能不想回的信息，你说我看还是不看？

这个“人见人烦”的已读功能，不给它颁发一个 21 世纪最反人类的发明奖，真的说不过去吧？

▲ 动漫《辉夜大小姐》也提到了已读功能丨 @我爱罗笠松征十郎 / Bilibili

已读功能，到底多招人烦？

已读功能的官方称呼是已读回执（read receipt）。从功能上说，这玩意并不新鲜。

在交流还不算便捷的时代，不管是邮递挂号信的回执，还是电子邮箱中的投递状态通知（Delivery Status Notification），目的都是想让你放心：运送过程没出幺蛾子，你的信息确认安全送达了。

▲ 电子邮箱里一般都有已读回执功能丨自己截的

但到了时刻在线的今天，已读回执只会让你更操心。

当你看到对方阅读了消息却没有回复时，你会作何感想。“是不是我说错了话？”“TA 到底哪里不满意啊！”“TA 都发朋友圈了却不回我消息，就是不想和我聊天吧。”

有人还真的利用了这点，故意通过已读不回来让对方感到不适。2011 年，有人将“已读炸弹”（rbomb）加进了 Urban Dictionary 词典。对这个词的解释也充满了“怨念感”：阅读消息后不回复或者忽略，通常是刻意的。

▲ 在#rbomb 话题下，很多人都在抱怨对方已读不回丨 Twitter

在交友软件上，已读也让很多人“抓狂”，甚至形成了一种梗。明明上一秒对方还是“你好，认识一下”，结果当发现你已读但没回信息后，对方立刻恼羞成怒破口大骂：放下你的身段！

这也让收信人产生了已读焦虑。你说我现在刚好有空看个信息，但没时间回复，那该不该点开这个信息呢？不仅如此，当我们收到一个多年未联系的朋友的消息，或者是不熟同事的邀约，已读状态也会让我们无法“隐身”，必须硬着头皮回复。

▲ 为了“偷偷”读信息，人们煞费苦心丨 Google

有时候，这真能算是一种情感上的“虐待”了。

关于已读回执的研究也不少，其中有一项就统计了 108 名学生对阅读回执的看法。结果发现，作为消息的发送者，35% 的人看到已读不回的消息时，都会有种被忽视的感觉。其他人也会感到恐惧和焦虑。反过来，就算是作为消息的接受者，在有阅读回执的功能下，有 29.7% 的人甚至在回消息前都有一种负罪感。

▲ 调查中，大多数收信人也感觉不好丨参考资料 [5]

同时因为这个功能的出现，有将近一半的人会反复点开聊天，不断检查。而 81.9% 的人则会想尽各种方法避免“已读”，比如只在锁定屏幕上查看消息等。调查还指出，在一段不确定的约会关系中，这种焦虑的情况更为严重，受访者说这简直就是一场“心理游戏”。

已读回执也不是一无是处，在正式的工作场合打开这个功能确实能提高协作效率。但当它“入侵”了我们的生活，企图“监视”我们的每一个动作时，关闭这个功能或许成为了我们的共识。

不过在发明者看来，这个让人倍感压力的功能，反而是一个“杰作”。

黑莓，出来“挨骂”

2018 年，黑莓公司把脸书告上了法庭，称其侵犯了多项功能专利。在提交的文件里，黑莓还特意炫耀自己的“丰功伟绩”：

BlackBerry Messenger（BBM）被认为是第一个支持状态更新（status updates）的消息传递平台，可以显示用户何时传递和阅读消息。这创造了一种开创性的实时存在感。当下，它也成为了即时信息应用的标准功能。

已读回执的“幕后黑手”正是黑莓公司。2005 年，黑莓正式推出了 BlackBerry Messenger，为人们提供了除短信之外的另一种交流方式。只要大家都用黑莓手机，就可以利用黑莓的 PIN 系统互相聊天。

当时，已读回执成为 BBM 的一个亮点功能。在沟通不便的时代，人们希望能与他人建立实时连接，快速获取对方的各种状态。黑莓在 2006 年申请了专利《处理即时消息系统中的通知》（Handling notifications in instant messaging systems），介绍了送达与已读回执的实现方法。

▲ BBM 1.0 版本（最初被称为 QuickMessenger）就使用了阅读回执功能。而更新的界面也保留了这一功能（绿色的“R”为“已读”）丨 blackberry.com

如今，已读回执早已不是黑莓专属，各大厂商争相引入这个“好用”的功能。苹果在 2011 年的开发者大会上介绍 iMessage 时，还特意演示了送达、已读回执功能。刚介绍完，台下响起了雷鸣般的掌声……

▲ 苹果 2011 年开发者大会（字幕为自动识别添加）丨 Michael Noriega / Youtube

虽然 BBM 消费者版已经停止了服务，但它留下的最富争议的技术依然保留在聊天软件里。BBM 最初设计时，人们想要将其作为一个能够实时更新用户状态的聊天软件。可当下，想要逃离互联网的人们越来越多。这个功能却依然长久不衰，受到了越来越多厂商的青睐。

你的焦虑，厂商的开心

当你反复打开聊天软件，检查对方是否“已读”，也许正是软件运营者们想要的结果。当我们感到焦虑、不安或愤怒时，我们使用软件的时间就越久，贡献给软件的数据也就更多。

东伦敦大学研究数字媒体文化与交流的托尼・桑普森（Tony D.Sampson）教授认为，社交媒体设计的“已读回执”，正是通过触发与强迫行为相关的负面情绪，来让用户对这些 App 上瘾。

和“已读不回”类似的是，Snapchat 和 QQ 都曾发布过“聊天火花”的功能，当你和某位朋友累计聊天 XX 天后，就会获得一个火花，或者别的特殊符号。为了保持住这个“火花”，人们必须日复一日地聊天（也被叫做 Snapstreak）。而当“火花”消失时，不少 Snapchat 青少年用户都表现出了消极情绪。

对于软件运营者来说，让人们都开始聊天，这正是他们赚钱的方式。“Whatsapp 希望 180 个国家的 10 亿人继续签到，而 Facebook 很期待你的手机（信息）‘爆炸’。”

Facebook 前用户社区增长副总裁帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya） 在一次演讲中说：“社交媒体上的我们其实是被编程的，只是你没有意识到。”

好在用户的呼声越来越强，这也迫使越来越多的厂商将选择权交还给了用户，不再强制开启这个功能。

参考文献

[1]‘Message read. But what kind of weirdo keeps read receipts on?’, https://www.theguardian.com/technology/2015/aug/17/message-read-but-what-kind-of-weirdo-keeps-read-receipts-on

[2]‘BlackBerry Messenger dies today, but it’ll never truly be gone’, https://www.theverge.com/2019/5/31/18646429/blackberry-messenger-ending-group-chats-read-receipts-rim-apple-android-imessage

[3] ‘How ‘seen’ messages on Facebook mess with your mental health’, https://www.dazeddigital.com/science-tech/article/38010/1/how-seen-messages-on-facebook-mess-with-your-mental-health

[4] ‘Devastated Snapchatters talk about the heartbreak of losing a Snapstreak after hundreds of days’, https://mashable.com/article/breaking-snapstreak-snapchat-streak

[5] Lynden, James, and Teis Rasmussen. "Exploring the impact of'read receipts' in Mobile Instant Messaging." Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling 5.1 (2017).

[6] ‘Read Receipts: The Psychology of Emotional Manipulation’, https://oozestudios.com.au/read-receipts-the-psychology-of-emotional-manipulation/

[7] ‘Handling notifications in instant messaging systems’, US8572182B2, https://patents.google.com/patent/US9219703B2/

本文来自微信公众号：果壳 （ID：Guokr42），作者：陈藓 编辑：Owl、窗敲雨