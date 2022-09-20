美国富豪明年搭乘 SpaceX 飞船上太空，正使用战斗机模拟训练

9 月 20 日消息，美国亿万富翁贾里德・艾萨克曼（Jared Isaacman）已经与埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 展开合作，拟明年初开始执行“北极星计划”。现在，他的团队正使用战斗机模拟太空飞行，以便为进行首次任务做准备。

艾萨克曼是支付公司 Shift4 的创始人，今年早些时候，他与 SpaceX 宣布将就“北极星计划”展开合作。

“北极星计划”最多可能包括三次任务，其中第一次名为“北极星黎明”。按照原定计划，这次任务可能在 2022 年第四季度发射，但艾萨克曼表示，发射任务预计将于明年初进行。现在，艾萨克曼的四名机组人员正在使用战斗机为执行此次任务做准备。

艾萨克曼在蒙大拿州博兹曼机场接受采访时表示：“我们不能经常去太空，为此在执行任务前需要制定很多计划。我们希望尽可能多地利用发射前的时间进行训练，而使用战斗机训练与太空飞行十分相似。”

艾萨克曼透露，SpaceX 在这个项目上“进行了大量投资”，包括开发新的宇航服和更换载人龙飞船部件。这次飞行大约会携带 40 个科学和研究有效载荷。

艾萨克曼说，去年“灵感 4 号”任务完成后不久，他就与马斯克达成了北极星计划合作协议。灵感 4 号是 SpaceX 首次执行的私人轨道任务，四名机组人员在轨道上逗留了三天，为圣裘德儿童研究医院筹集了超过 2 亿美元的资金。

艾萨克曼说：“我没想到自己会在灵感 4 号之后再去太空，但在看到了 SpaceX 和星际飞船的发展方向后，能有机会参与这样的开发项目，真的令我感到非常兴奋。”