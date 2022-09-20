找工作、想镀金、搞外快，大厂内推成了一门生意？

「 你看到了太多大厂员工“被毕业”的新闻，但没看到很多大厂也在使劲招人。」

去年下半年开始，曾有不少媒体报道了“晒互联网大厂工牌”的新闻，一时间成了不少职场新人彰显优越感的新世相。更有非大厂员工在电商平台上购买大厂工牌，只为满足自己的那一丝虚荣心。

然而一年后，部分曾经高调晒出大厂工牌的职场人士，或受困于大厂“优化人才结构”的原因，纷纷光荣“毕业”了。一时间，在求职圈子中，“大厂工牌不值钱、互联网光环消退”等话题再度引发热议。

不过，除了光荣的“毕业生”之外，一部分在互联网大厂里站稳脚跟的职场人员，渐渐开辟出一条新的创收路 —— 内推。以自己的职场信誉作背书，向所在大厂推荐新的人才。

据《中国经济周刊》报道，互联网大厂在经历了一系列“优化人才结构”之后，陆续恢复了人才内推机制。大厂内推通道的开通，也为一部分人利用内推机制“创收”，奠定了基础。

有知情人士透露，有的大厂员工靠内推，每月赚到手的甚至超过工资。有的人更将分内工作当副业，做内推才是赚钱的主业。那么，如此怪诞的现象究竟是如何形成的？其背后凸显出了哪些职场痛点？

01 几元就能买到大厂“人脉”？

内推，在很长一段时间内都被求职者视为一种捷径。尽管通过内推并不能保证求职者 100% 入职，但相比普通的平台社招、猎头招聘，其成功的几率似乎总要高上几分。

因此，许多求职者对互联网大厂内推趋之若鹜。当然，想要获得内推机会，求职者需要认识互联网大厂里的（资深）员工，其人脉圈子一定要广。显然，仅这一条已经难倒不少憧憬大厂生活的新人。

如果有人突然告诉你，只需要花上几块钱，便能认识一位来自 BATZ 等大厂的员工，获得一个内推机会，你是否会心动？

有网友告诉懂懂笔记，目前在国内主流的电商平台上，大厂员工的“关系”都可以花钱买到，至于内推机会，自然也是给钱就能搞定。为了验证该网友的说法，懂懂笔记在二手电商平台“闲鱼”上搜索了“内推”一词。

搜索结果显示 —— 的确有不少自称“大厂员工”的账号，兜售所谓内推资格，而“买关系”的价格，有几元、几十元，甚至上百元不等。一位闲鱼商家透露，自家的内推机会标价不同，提供的服务也不同。

“现在像 A 厂、Z 厂等互联网大公司，内推资格很受求职者欢迎，卖得最火。”商家告诉懂懂笔记，自己是 A 厂的正式员工，但因为之前在不同的大厂工作过，因此像 Z、B、JD 等大厂的内推，也有前同事可以帮忙实现。

至于售价几元钱的，求职者所能买到的往往只是一次内推资格、一个内推码。换句话说，员工只是负责将求职者简历，以内推的名义发送给大厂的人资部门，至于是否约见面试、能否通过，卖家并不保证。

“我做一次内推，收你 39 块。贵自然有贵的道理，虽然不敢保证 100% 成功，但是绝对能提高你面试的成功率，任何流程上的问题，我肯定也是有问必答。”对方表示，较贵的内推“套餐”往往包含了一系列培训。

至于培训内容，则是提高面试成功率的关键，其中有公司背景的介绍、业务部门具体资料、岗位技能喜好、如何有针对性地回答面试官关注的问题等等，“你可以理解为作弊，但有一定准备、了解后再去参加面试，通过率肯定更高。”

至于收费上百元的内推账号，卖家甚至承诺会根据大厂需求，给求职者进行职场规划，进一步提高内推面试成功率。

懂懂笔记在闲鱼“内推”一词的搜索结果下，发现排名第一位、自称能内推 Z 厂的账号，已有 200 余人咨询，可见需求之大。

只不过，按平均 15 元一次的内推资格计算，一名内部员工即便推荐 100 名求职者，收益也只有 1500 元，何来“堪比工资”一说呢？

有大厂员工私下向懂懂笔记透露，在网上兜售内推资格的钱，只是收益的冰山一角，里面的玩法还有很多门道。

原来，“几元内推”是醉翁之意不在酒。

02 大厂与员工各取所需？

“要是公司不给内推奖励，谁会没事张罗这摊子事儿？”

研究生毕业的李椿（化名），目前是国内一家互联网大厂深圳分公司的正式员工。由于公司开放了内推通道，同时给予推荐人丰厚的内推奖励，毕业已一年的她也开始张罗着应届师弟、师妹来应聘了。

李椿告诉懂懂笔记，公司内部的激励机制是：内推一名三年以上工作经验的人员入职，推荐人可以获得 1000~2000 元的奖励；推荐三年经验以下的新人、应届生入职，内推奖励也有 500~800 元不等，会视被推荐人的学历、岗位上下浮动。

“可惜，我也才工作一年半，身边的人脉大都是老同学，新认识的师弟和师妹。”即便如此，仅今年 5、6 月应届生实习季节，她已经成功推荐了 11 位新人签约入职，待 7、8 月应届生陆续入职实习之后，便可在工资中兑现奖励。

一般来说，大厂内推奖励会分两次发放给推荐人，被推荐人签约发放 50%，转正之后再发 50%。因此，初步估计李椿 7 月份的“奖金”，大概会有 3500~4000 元，“这已经是基本工资的一半了，感觉奖励还不错。”

她同时透露，相比起在其它大厂工作的同学，自家公司的内推奖励并不算高。据悉，北京、上海部分互联网大厂内推的奖励最高可达几千元，甚至“到面”即得几百。因此，有些人脉很广的员工，每月仅内推的奖励就已经是上万元。

从近日网传的一张某电商大厂内推奖励图可以看到，根据被推荐人入职岗位级别不同，推荐人可以获得 3000~15000 元的内推奖励。可见，大厂开出的内推奖励金额，可比在闲鱼上兜售内推资格的赚得更多。

既然如此，某鱼、某宝上为何还出现大厂员工在网上兜售内推资格呢？

李椿告诉懂懂笔记，一些大厂员工之所以公开兜售内推资格，只因为身边值得推荐、成功率较高的人脉，已经消耗殆尽。

“要知道，我推荐了将近 100 位师弟、师妹，几乎将整个专业的人才简历，都发给公司了，但最后成功通过面试签约、即将入职的新人，仅仅只有 11 个，这么个淘汰率，身边的熟人很快就用光了。”

为了及时“填充”内推对象，大厂员工们便想到了在电商平台上招揽陌生新人。毕竟，借兜售内推资格、培训的名义大量收集简历，再打包发给公司大浪去淘沙，任何一个机会都有可能让自己获得丰厚的内推奖励，怎么算都不会亏。

可见，尽管互联网大厂开出了可观的内推奖励，但推荐人想依靠内推赚钱，其实也不是一件容易的事。

有资深 HR 告诉懂懂笔记，如今的大厂纷纷发动员工做内推，更类似于保险公司发动业务员转化家人和朋友去买保险。

一旦员工人脉消耗完，再想得到奖励就只能另辟蹊径，甚至耗费大量精力，给公司筛选挖掘新的人才。因此，内推也可以说是将大量简历筛选、岗位匹配所需的时间成本，转嫁给了员工，招聘的成本也更低。

03“镀金”需求催生内推生意经

需求创造市场。

内推机制，并不能保证求职者 100%“攀上”互联网大厂的“高枝”，但在一定程度上提高了面试通过几率。

也正因为如此，大量应届生、工作经验略浅的求职者，都对内推机会趋之若鹜，也愿意为此“付费”。

今年金三银四期间，猎聘网发布了《2022 金三银四互联网大厂吸引力洞察》。报告显示，今年 3~4 月份应届生投递互联网大厂的人数增长近 20%。由此可见，大厂的吸引力只增不减，不少应届生都倾向于到大厂“镀金”。

除此之外，有大厂 HR 告诉懂懂笔记：不少拥有三、四年工作经验的企业中层管理员工，如今也倾向于到互联网大厂“重造”一番，甘愿重新成为一名大厂基层员工。应该说，互联网大厂的光环犹在。

“很多在校招时被淘汰的应届毕业生，也会通过内推的方式再度尝试面试。”某互联网大厂的 HR 李睿（化名）表示，对于应届生而言，一毕业就进入主流互联网大厂工作，起跑线肯定要比进入普通私企的应届毕业生高很多。

而在“考公”难度逐渐上升的背景下，许多应届毕业生都青睐于挤进大厂，让自己简历的“含金量”变得更高。

李睿指出，不少应届生在大厂干一、两年之后，一旦跳槽到其它私营企业，大多会成为中层管理人员。

也因为互联网大厂“毕业”的职场人士通常有更好的发展机遇，所有不少有一定工作经验的求职者，也想挤进大厂，尝试获取强大的人脉圈，为自己日后的就业、创业铺路。

“即便互联网大厂工作压力大，但仍有不少年轻人削尖脑袋都想通过内推方式进来。”李睿坦言，拥有大厂的工作经验，求职者往往可以在日后求职时抵消“双非”本科造成的消极影响，是堪比学历深造的一个“加分项”。

结束语

求职者为了能进互联网大厂，自然想抓住一切机会，也就肯为网上兜售的所谓内推机会买单。这也从另一个维度让互联网大厂的内推成为一门新生意。更何况，大厂内推资格的交易中，各方都是赢家，大厂自然也不会干涉其员工运作内推资源。

有网友说，不管是否花钱买机会，内推始终有“走后门”、作弊的既视感。但也有网友认为，大厂内推机制、员工兜售内推资格，在一定程度让普通人求职变得更公平，从而让大厂就业机会不再变得遥不可及。

这事儿听上去似乎还真有点儿道理，但仔细琢磨总觉得哪里不对劲儿。

本文来自微信公众号：懂懂笔记 （ID：dongdong_note），撰文 ：神乐 编辑：秦言