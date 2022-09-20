苹果 iPhone 14 / Pro 系列本周晚些时候登陆新的 20 多个国家 / 地区

IT之家 9 月 20 日消息，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已上市开售，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。

在 9 月 16 日首批国家 / 地区上市后，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将于 9 月 23 日在另外 20 多个国家 / 地区推出，包括马来西亚、土耳其、巴林、科威特、阿曼等。苹果没有提供完整的国家 / 地区名单。

在墨西哥，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的预售将于 9 月 23 日开始，这些设备将于 9 月 30 日上市。

在包括马来西亚和土耳其在内的一些国家 / 地区，iPhone 14 Plus 将于 10 月 7 日开始发售。这与该设备在美国、中国及其他 40 多个国家 / 地区推出的日期相同。

9 月 23 日也是 Apple Watch Ultra 和 AirPods Pro 2 首发上市的日期。

IT之家获悉，根据苹果安排，此前澳大利亚、加拿大、中国大陆、法国、德国、印度、意大利、日本、沙特阿拉伯、新加坡、西班牙、泰国、阿联酋、英国和美国以及超过 30 个其他国家和地区的用户（9 月 16 日起）首批可购买 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 。