比标准 Attention 快 197 倍！Meta 推出多头注意力机制“九头蛇”

尽管 Transformer 已经开始在诸多视觉任务上“大展身手”，但还有一个问题。

那就是在处理大图像上计算比较费劲。

比如面对一个 1080p 的图时，它会有超过 60% 的计算量都耗费在了创建和应用注意矩阵上。

究其原因，主要是因为自注意力头的数量是 token 的平方，而 token 的数量又与图形大小呈二次方的关系。

那能怎么办呢？

好消息是 ——

现在 Meta 捣鼓出了一种多头注意力操作方法，可以做到足足比标准注意力快 197 倍！

而且在提高计算速度的同时，它也不会牺牲准确率，有时甚至还能将准确率提高 1-2 个点。

具体怎么回事儿？

思路来源一个“矛盾点”

这个方法名叫 Hydra Attention，主要针对 Vision Transformer。

（“Hydra”有“九头蛇”之义，来自希腊神话。）

Hydra Attention 的思路源于线性注意力中的一种有点矛盾的点：

使用标准的多头自注意力，再向模型中添加更多头可以保持计算量不变。

而在线性注意力中改变操作顺序后，增加更多的头实际上还会降低层的计算成本。

于是，作者通过将模型中的注意力头数量设置成特征（feature）数，创建出一个 token 和 feature 的计算都是线性的注意力模块，从而把上述特性发挥到极致。

具体来说：

当标准自注意力头是 token 数的平方（O (T2D)）时，通过使用可分解核（decomposable kernel），我们重新安排操作顺序，让注意力头的数量变为特征 D 的平方。

然后再使用 Hydra Trick，最大化注意力头 H 的数量，让 H=D，最终就可以化为一个在空间和时间上的 O（TD）简化操作了。

其中，Hydra Trick 的依据见下图：

作者在 ImageNet-1k 上训练了具有不同头数的 DeiT-B 模型，包括使用标准自注意力（蓝线，基于 softmax）和使用多头线性注意（红线，基于余弦相似性）的。

前者在 H>96、后者在 H<3 时出现内存不足的情况。

当他们往模型中添加更多的头时，Softmax 注意力模型的准确性似乎会崩溃，而多头线性注意力仍可以保持一致，因此就有了上述操作。

（需要注意的是，H 必须除以 D=768。）

速度快 197 倍，准确率还能更上层楼

来看看 Hydra Attention 交出的成绩单。

可以看到，Hydra 注意力比标准注意力快 197 倍（T=197）。

随着图像大小的增加，它显著提高了模型的 FLOP 数，在创建和应用注意力矩阵所占的计算量上也始终只有 0.02%。

除此之外，作者发现，使用不同的内核，Hydra Attention 还能让模型的准确率提高大约两个百分点。

或者用 Hydra Attention 替换特定的注意力层，也能将模型的精度在 ImageNet 上提高 1% 或者与基线维持不变。

当然，最多可替换 8 层。

另外，作者表示，这个方法应该可以扩展到 NLP 领域，不过他们还没试。

作者介绍

这篇成果已入选 ECCV 2022 Workshop。

作者一共 5 位，分别来自 Meta AI 和佐治亚理工学院。

其中华人 3 名，分别是：

Cheng-Yang Fu，本硕毕业于清华大学，博士毕业于美国北卡罗来纳大学教堂山分校，现在是 Meta 计算机视觉方面的研究科学家。

Xiaoliang Dai，本科毕业于北大，博士毕业于普林斯顿大学，同就职于 Meta。

Peizhao Zhang，本硕毕业于中山大学，博士于美国德克萨斯 A&M 大学，已在 Meta 工作五年。

论文地址：

https://arxiv.org/abs/2209.07484

参考