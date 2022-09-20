Datacolor 发布全新校色卡产品 Spyder Checkr Photo，仅传统校色卡一半大小

IT之家 9 月 20 日消息，今天，Datacolor 德塔颜色正式发布全新校色卡产品 Spyder Checkr Photo（德塔颜色校色卡 mini）。

官方表示，全新的 Spyder Checkr Photo（德塔颜色校色卡 mini）仅有传统校色卡一半的大小，就像一个薄薄的笔记本，可以方便的装在口袋、摄影包之中，丝毫不侵占多余的空间。

此外，全新的 Spyder Checkr Photo（德塔颜色校色卡 mini）在大幅缩小体积的情况下，创新的使用了翻折结构，完整的保留了德塔颜色经典的 48 色设计。添加半饱和色块和专用的肤色色块，让您在静物摄影和人像摄影中如虎添翼。

全新的 Spyder Checkr Photo（德塔颜色校色卡 mini）使用博物馆级超哑光材料制造，这次带来专门优化的黑色色块，让您的作品在暗部更加深邃，高光更加透亮。全新的 Spyder Checkr Photo（德塔颜色校色卡 mini）延续 48 色校色卡优秀的防护壳设计，坚固耐用的外壳可以有效的保护内部娇弱的校色卡。

IT之家了解到，全新的 Spyder Checkr Photo 今日正式上市销售，售价 749 元。