预计明年建成，深圳开始打造全球首个 5G 引领的智能网联交通测试基地

IT之家 9 月 20 日消息，随着智能网联汽车的不断发展，我国的智能网联交通测试项目越来越多。据深圳发布官微今日报道，近日，位于深圳市坪山区的深圳智能网联交通测试平台规划中的第二阶段主体区域土建工程正式启动。

据介绍，该工程预计 2023 年建成并交付使用。同时，该工程将打造全球首个立体化布局的未来城市交通体系和 5G 引领的智能网联交通测试基地。今年发布的《深圳市培育发展智能网联汽车产业集群行动计划（2022-2025 年）》明确到，将在坪山区、南山区、深汕特别合作区重点布局智能网联汽车产业，其中坪山区兼具研发设计和生产制造功能。

建成后，示范平台将实现全国首个 5G 场景型、虚拟城市型云仿真，并且在全球率先落地实时预测行车轨迹的先进预测技术，完成 V2X（车辆无线通信）互联互通应用展示活动，成为智能网联汽车产业发展的关键支撑基础设施。

据IT之家此前报道，8 月 23 日，深圳市交通运输局官微发布消息称，目前，深圳已累计开放智能网联汽车测试道路里程约 201.37 公里，开放测试道路 187 条。其中，第一批开放道路 124 公里，开放道路 105 条，第二批 20.69 公里，开放道路 29 条。