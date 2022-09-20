一加 11 Pro 真机谍照曝光：后置相机模组巨大且厚度感人

本月初，2022 苹果秋季新品发布会如期举行，带来了以 iPhone 14 系列手机为代表的多款产品，其中尤其以 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 的亮相备受瞩目，除了极具创意的灵动岛设计外，全新 A16 芯片进一步将手机的性能提高到了新的高度。而在安卓阵营这边，此前也有数码博主透露，高通也将在 11 月带来全新迭代的骁龙 8 Gen 2 旗舰芯片，将成为接下来各大品牌的年度旗舰争相搭载的对象，其中就包括全新一代一加旗舰 —— 一加 11 系列。现在有最新消息，近日有海外爆料人士抢先晒出了据称是一加 11 Pro 的真机谍照。

据海外爆料人士最新晒出的谍照显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 11 Pro 将采用四曲面挖孔屏设计，前置摄像头位于屏幕左上角，并且其开孔极小，同时四边极窄且几乎等宽，整体正面的视觉效果非常震撼。而在机身背部，该机最显眼的就是无比巨大的后置相机模组，采用了类似前代的设计风格，但模组右侧由之前的方形改为了圆形，模组中央还印有“Hasselblad”的字样，表明新机将继续和哈苏进行合作。而从侧面来看，这个相机模组的厚度也十分感人，辨识度极高。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 11 系列将有望首批搭载高通骁龙 8 Gen2 旗舰处理器，基于台积电 4nm 工艺制程打造，性能会再创新高。据此前相关爆料显示，该芯片将采用全新的“1+2+2+3”八核心架构设计，其中超大核升级为 Cortex X3，相比 Cortex X2 性能提高了 22%，大核升级为 Cortex A715，相比 Cortex A710 性能提高了 5%，能效提高了 20%，小核依旧是 Cortex A510，安兔兔突破 120 万分问题应该不大，同时能耗比也将再次降低。

据悉，全新的一加 11 系列旗舰将在年底与大家见面，将有望再次刷新安卓阵营的性能纪录，成为新的“安卓性能天花板”，更多详细信息，我们拭目以待。