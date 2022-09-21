“吹哨人”效果显现：美国将对推特加强监管

北京时间 9 月 21 日早间消息，据报道，美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜・可汗（Lina Khan）表示，相较于 2011 年与推特达成的和解协议，该机构正采取更严厉的措施来落实同意令。

“有的企业把 FTC 的命令当做建议，这种问题绝对存在。”可汗周二对美国参议院司法委员会反垄断小组委员会说，“我们目前正在实施一个项目来切实加强命令实施力度。”

可汗表示，未来的同意令将会加强对企业合规情况的评估，并有可能要求具体高管负责实施。她将推特 2011 年与 FTC 达成的同意令称作“较为传统的做法”，她的团队正在规避这种方式，转而采取“明线”规则，为企业行为划定更明确的边界。

推特前安全负责人佩特・扎特克（Peiter Zatko）上月以“吹哨人”的身份向包括 FTC 在内的美国联邦监管者提交投诉，批评该平台的数据管理，并指控推特对董事会和投资者缺乏透明度。他还认为，相较于其他国家，美国的消费者保护力度还不够。

在上周出席美国参议院司法委员会举行的听证会时，扎特克表示，FTC“让企业自己给自己打分”。这一言论使得许多参议员呼吁针对科技行业成立独立监管机构。

今年 5 月，FTC 认定推特未能按照 2011 年的同意令加强安全控制和尊重用户隐私，并决定对推特处以 1.5 亿美元罚款。扎特克认为，对一家盈利性企业处以一次性罚款并不能起到威慑作用。