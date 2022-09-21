美股周二全线下跌：苹果逆势上涨 1.57%，阿里跌超 2%

美国时间周二，美股收盘主要股指全线下跌，原因是美债收益率上升，同时投资者不放心在美联储 9 月政策会议结束前建立新多头仓位。

道琼斯指数收于 30706.23 点，下跌 313.45 点，跌幅 1.01%，盘中一度下跌近 550 点；标准普尔 500 指数收于 3855.93 点，跌幅 1.13%；纳斯达克指数收于 11425.05 点，跌幅 0.95%。

大型科技股普遍下跌，其中谷歌、亚马逊和 Meta 跌幅超过 1%；苹果逆势上涨 1.57%，该公司宣布在一些亚洲和欧洲国家上调其应用商店（App Store）应用程序和应用内购买的价格。

芯片龙头股普遍下跌，美光跌幅超过 2%，英伟达、英特尔、阿斯麦、高通和博通等跌幅超过 1%。

电动汽车股多数下跌，特斯拉下跌 0.11%，Rivian 下跌 5.77%，法拉第未来下跌 9.62%；蔚来下跌 2.34%，小鹏上涨 1.85%，理想上涨 0.44%。

中概电商龙头股多数下跌，阿里巴巴下跌 2.12%，京东下跌 0.04%；拼多多上涨 0.47%。

其他热门中概股多数下跌，其中哔哩哔哩下跌 2.73%，知乎下跌 2.63%，BOSS 直聘下跌 0.80%，百度下跌 0.07%，汽车之家上涨 1.55%，携程上涨 3.77%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

美国联邦公开市场委员会（FOMC）即将做出的决定让市场笼罩着重重阴云，投资者不仅在纠结美联储是加息 75 个基点还是加息 100 个基点，同时还在等待美联储发出的未来利率将升至多高的信号。FOMC 的会议于当地时间周二开始，周三结束。

投资公司 eToro 分析师卡利・考克斯（Callie Cox）表示，在 FOMC 召开会议期间，美债收益率上升，且正面消息缺乏，令美股主要指标徘徊在移动均线下方。

与此同时，美债收益率继续走高，10 年期美债收益率跃升 5 个基点，至 3.538%，为 10 多年来的最高水平。两年期美债收益率一度突破 4% 的门槛。美债收益率上升可能会令股市承压，使政府债券相对于股票等风险较高的资产显得更具吸引力。

当然，美联储并不是唯一一家通过加息来对抗高通胀的主要央行。瑞典央行周二选择加息 100 个基点，分析师预计英国央行周四开会时至少升息 50 个基点。

在德国 8 月份生产者价格指数（PPI）较上年同期增长逾 45% 后，欧洲各国央行尤其紧张，这一消息可能也在影响美国市场。