贝索斯的“轨道礁”空间站尚未开建，但已确定亮相科幻电影

9 月 21 日消息，当地时间周二太空公司蓝色起源以及合作伙伴塞拉太空公司（Sierra Space）宣布，已经与制片公司 Centerboro Productions 达成协议，两家公司合作建设的“轨道礁”空间站将通过一部科幻电影搬上银幕，在公众面前亮相。

这部名为《太阳神》（Helios）的科幻电影计划于明年开拍，背景设定在 2030 年，讲述了名为“太阳神”宇宙飞船上的宇航员如何从太阳耀斑爆发中拯救国际空间站的故事。而蓝色起源和塞拉太空正在合作建设的“轨道礁”空间站将作为宇航员的关键资源出现在电影中。

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两家公司在周二一份新闻稿中表示，目标是让粉丝们能感受到未来在太空生活和工作是什么样的，以及如何协调应对太空极端天气情况。

虽然《太阳神》将于明年开拍。不过，“轨道礁”空间站目前仍处于设计阶段，预计要到 2027 年才能投入使用。

目前尚不得知蓝色起源创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）是否会在电影中客串角色，也不知道电影是否会在空间站上进行拍摄。2016 年，贝索斯曾客串电影《星际迷航 3：超越星辰》。

最近几年，也有不少电影都是在太空中拍摄的。去年，一个俄罗斯摄制组在国际空间站上拍摄了太空电影《挑战》。环球影城计划明年某个时候开始拍摄一部电影，由汤姆・克鲁斯 (Tom Cruise) 出演，影片拍摄过程中可能涉及乘坐 SpaceX 载人龙飞船，不过尚未得到证实。

贝索斯创立的亚马逊凭借 Prime Video 视频服务已经成为电影行业的重要参与者，但在周二的公告中并没有提及亚马逊是否会发行这部电影。蓝色起源拒绝置评。

美国国家航空航天局（NASA）的目标是在 2030 年让国际空间站退役，届时公理太空、蓝色起源、塞拉太空等公司的商业空间站将开始投入运行。