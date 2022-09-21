小米米家智能浴霸开启预售：2400W 制热模块，到手价 449 元

IT之家 9 月 21 日消息，今日，小米推出了新款米家智能浴霸，该浴霸于今日上午 10:00 开启预售，定价 499 元，预售到手价 449 元，预计 10 月 1 日开始发货。

小米米家智能浴霸内置 2400W PTC 陶瓷制热模块，官方声称可实现“1 分钟升温 10℃”。同时，小米米家智能浴霸搭载绝缘塑封电机，拥有 170mm 口径的高速风轮，并且通过双核运转可实现暖风与换气同时进行。米家智能浴霸外置 52cm 出风口，采用 360° 环吸式设计。

小米米家智能浴霸采用无线蓝牙遥控器，无需墙内预埋电线。该遥控器配备 8 大按键，支持 PX4 级防水，官方声称可提供两年续航。

小米米家智能浴霸拥有强弱两挡风暖可调节，用户可在冬季使用暖风高挡，春秋季使用暖风低挡，并且还可以在夏日开启吹风模式，驱散热气。同时，小米米家智能浴霸支持米家 App 手机控制和小爱同学语音控制，可与其他设备智能互联。

小米米家智能浴霸支持自动快速换气，消除异味；智能除雾，防止浴室水蒸气预冷液化；智能干燥，告别湿气霉菌。同时，小米米家智能浴霸配有照明系统，可联动传感器，实现夜晚自动开启。

IT之家了解到，小米米家智能浴霸具有多重安全防护，像是 145℃温控器保护、PTC 自限温保护、防漏电设计、短路保护、加热超时自动停止等。