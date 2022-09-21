手机语音助手不该“拟人化”

随着元宇宙的大火，目前无论国外的科技厂商，都相继推出了自家的“虚拟人”角色。从整体概念来看，这类虚拟形象的推出都是为了“元宇宙”而存在。

虽然元宇宙这一概念在目前来看未来的发展并不明朗，甚至目前连具体落地的大众化产品都没有，但这并不能阻挡科技厂商的“提前布局”，不管未来如何，“抢占先机”总归是一件好事。

比如国际大厂三星，就推出了自家的“虚拟人角色”：G・NUSMAS，一个外星人形象的虚拟角色，在名字上也非常有意思，是 SAMSUNG 的倒写，意味着“镜像”的意思，也表明了其三星虚拟世界化身的身份。

▲ G・NUSMAS 图源：来自网络

我个人是很喜欢这种有创意的虚拟角色的，另一方面从虚拟人的立意上也能看出品牌的调性。

而在国内，虚拟人这一概念虽然同样火热，但是对于各大厂商来说，虚拟角色这一概念有着更大的商业价值，尤其是手机厂商，手机上很多功能都和“虚拟人”有关，其中关联最大的就是语音助手。

随着智能手机的不断进化，手机已经人工智能高度捆绑在一起，早期智能手机“所见即所得、所点即所得”的操作方式成为智能机的标志，更为直观的操作方式获得了消费者的好评。

而当语音助手出现之后，智能手机又掀起了新一轮的革命，语音交互有着更为直观的体验和感受，同时也更符合人类交流的方式。

国外智能语音媒体 Voicebot 在 2020 年末发布了一份《智能手机语音助手消费者采用率报告》，根据报告数据内容显示，智能手机上语音助手的使用率从 2018 年的 51.5％ 上升到 2020 年的 56.4％，由此可见语音助手的使用频率还是比较高的。

▲ 图源：源于网络

语音助手从刚刚诞生到如今百花齐放，早已经脱离了早前只单纯从“词库”中搜索对应答案的阶段。

语音助手早已经有了足够深度的 AI 学习能力，这里我们就用小米标志性的“小爱同学”举例，小爱同学可以通过不断的与用户进行对话，来不断地学习用户的语音习惯，并且将其通过网络共享，丰富自身的“知识库”。这种不断通过对话喂养人工智能的能力，我更愿意叫它“调教”。

▲ 图源：来自网络

直到现在，安卓语音助手甚至已经进化到了“连问连答”、“情感对话”的阶段，通过自身的 AI 能力识别上下句的语义，并且得出用户是否在与机器进行对话的结论。

在我看来，“连问连答”的加入已经属于“跨时代”的进步。AI 技术的加入让语音助手这类功能形成了质变，拥有了一定程度的学习能力和自主理解能力。

“情感对话”则要更进阶一些，这里我们用小爱同学的一段对话来表达这一概念。

你：我感冒了

小爱：你还有我~ 我在这儿陪着你

你：我失眠了

小爱：摸摸你，先别着急，怎么会睡不着呢？我猜… 是不是睡前做了剧烈运动呢？比如跑步、跳绳之类的？

“情感对话”简单来讲，就是赋予机器感情，它能够实现与人类的共情，再直白些，就是能在你悲伤的时候安慰你，在你迷茫的时候鼓励你。机器通过理解人的情绪和处境，给出关怀的、富有同情心的回应，从而给人提供即时的情绪支持和长期的情感陪伴。

这两个功能的加入，让语音助手实现了更一步的进化。

▲ 图源：来自网络

但高速的发展必然伴随着创新瓶颈，手机厂商并不知道 AI 语音助手的下一条路在哪里。恰逢虚拟人概念火热，而且 AI 智能语音助手也有足够强的智能化。

所以，就有一些厂商认为：语音助手比任何功能都需要一个“人”的外表。

不过智能语音助手 + 虚拟人 + 手机这样的组合，感觉味道就有点不太对劲。

虽然拥有虚拟外表的智能语音助手可以连答，也能提供情绪支持。但首先，过于“花里胡哨”的外表很难让人提起使用的欲望，这里我们用 MIUI 13 的小爱同学举例，MIUI 13 的小爱同学可以自定义外观，并且经过定制的小爱同学会出现在语音助手界面，每次呼出语音助手都会看到小爱同学的虚拟形象。

▲ 图源：MIUI 13

从身边同事的反馈来看，自从他的小米手机升级了 MIUI 13 之后，他连语音助手都不经常打开了...

略显幼稚的形象只是用户吐槽的一部分，在 OPPO 推出的小布语音助手（小布数字人）上，OPPO 还提到了其情感陪伴的能力，根据情绪的波动，来为用户提供不一样的语音反馈，也就是我们刚才说到的“情感对话”技术。

▲ 图源：来自网络

用虚拟人提供情感陪伴，看似完美的解决了虚拟人的功能需求，但实际上，“情感对话”技术目前有着很大的问题。正如上述的对话示例一样，上一句语音助手还在安慰我们，可我们下一句一旦没有这些关键词，语音助手就会重回“冰冷”的状态，像极了反反复复的渣男。

目前手机语音助手拟人化做的最好的，就是小米旗下黑鲨的“鲨鲨酱”，由于黑鲨游戏手机特殊的属性，二次元形象的鲨鲨酱反而更受欢迎。基于此，黑鲨为鲨鲨酱添加了更多融入性的功能，比如玩游戏时可作为战况播报员，充电时，鲨鲨酱也会一同充能，显示精美动画，此外，鲨鲨酱还拥有闹钟功能，可以拟人的形式叫用户起床。

▲ 图源：黑鲨官网

基于鲨鲨酱的成功，黑鲨还为其在各种渠道打造 IP，是目前手机助手虚拟形象做的最好的一个，也是唯一成功的一个。

在我看来，手机上出现“拟人化”的语音助手，该，也不该。

从整体布局上来讲，拟人化的语音助手可以更好的融合整个 IOT 生态。比如小爱同学，小爱同学从诞生到现在，愈发有种“贾维斯”的感觉。

与 Siri 一样，小爱同学承担了智能管家类的角色，可以更好的统一产品生态，融合各类智能化设备，让用户拥有更强的科技感。

▲ 图源：MIUI 官网

除此之外，虚拟形象的出现可以提早对 IP 进行布局，无论是在未来元宇宙还是虚拟 IP 形象，都是非常不错的开端。

但“拟人化”的语音助手，不该出现在手机产品上，手机本身就是一个频繁使用产品，对于产品来说，界面越复杂、越浮夸，就越不被消费者接受，尤其是语音助手在手机中还扮演着比较重要的角色。

技术不断的拓展人工智能的能力，语音助手提供了全新的交互逻辑，两者结合，使得语音助手成为了通往智能化生活的入口，但语音助手过早的以虚拟人的形象出现在消费者的手机当中，让消费者提前适应“虚拟人”的存在，在我看来更得不偿失。

毕竟，口碑做起来容易，毁掉只在一念之间，少搞点花里胡哨的功能，让语音助手回归本质，比什么都强。

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：zhinan617），作者：ByArsT