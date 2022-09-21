从 37 到 36.5℃，人体为何越来越冷？

学生时代，我们都在书本上学过一个生理知识：人的平均体温是 37℃。

可是近年来，经历过无数次体温检测的洗礼后，我们发现，正常体温往往在 36.5℃上下，而超过 37℃会被认为是体温偏高。

这是否说明了，人的平均体温在不断下降呢？

（图片来源：Gowling WLG）

事实上，科学界早已注意到这项变化。

有学者认为，在过去 20 年内，人的平均体温已经降到了 36.6℃，体温在 35.7℃~37.4℃之间都是正常的。

也有学者研究了 1860 年~2017 年的人口腔温度数据，认为新的平均体温应是 36.4℃。

也就是说，越来越多的证据表明，人的平均体温应在 36.4℃~36.6℃之间。

回溯历史，37℃ 这个数据究竟是谁定下来的？

在 1851 年，一名德国医生 Carl Wunderlich 出版了一本书，书里他声称，自己曾接诊过 2.5 万名病人，为他们测量过上百万次体温。他把这些数据平均起来，就是 37℃。

▲ 这位医生首先提出，发烧不是一种病，而是一种症状。（图片来源：Medical Eponym Library）

如今，不少学者猜测，这名德国医生的数据可能存在偏差。

首先，在那个没有计算机的年代，这名医生是如何处理上百万个数据，并算出平均数的？这看起来似乎不太合理。

其次，当时测量体温普遍使用的是腋下测量法，需要病人把水银温度计夹在腋下 15~20 分钟，而腋下有汗、刚运动完、情绪激动等因素都会影响测量结果。

▲ 不同测量方式的正常体温范围，一般认为直肠温度最准。（图片来源：Temp Pal）

另外，当年使用的水银温度计也不够精确。

美国费城的一座博物馆里，保存了一根当年的水银温度计，马里兰大学医学院教授 Philip Mackowiak 借来水银计并进行测试，发现它比现代的温度计要高出约 0.8℃。

毕竟，在 19 世纪，测温技术还不够成熟。

可见，37℃这个全球公认的平均体温，也许从一开始就是不靠谱的。

▲ 19 世纪的水银温度计。（图片来源：sciencelearn.org）

那么，说人体的平均温度在不断下降，是有科学依据的吗？

为了研究这一点，斯坦福大学的一个研究团队收集了三套数据。

第一套是美国南北战争期间的服役纪录，以及退伍军人的医疗纪录，时间横跨 1862~1930 年；第二套数据来自美国国家健康调查机构 1971~1975 年间的调查结果；第三套则是斯坦福大学医疗中心 2007~2017 年间的成年患者数据。

（图片来源：参考资料 [8]）

通过对数据的对比分析，研究者发现，出生于 20 世纪 90 年代的男性，体温普遍比 19 世纪的男性低约 0.59℃，女性则低约 0.32℃。

计算下来，平均每十年人的体温就会下降约 0.03℃。

有趣的是，根据 NASA 的数据，地球在过去的一百年里，平均温度上升了约 0.6℃。

也就是说，地球在变热，人体却在变冷。

▲ 地球的温度在上升。（图片来源：NASA）

至于人的平均体温为什么会下降，科学界有几方面的推测。

一是，人的新陈代谢水平在下降。所谓代谢，就是你的身体为了维持各系统的正常运作，不断进行物质与能量的交换，而这个过程中会产生热量。

在以往，由于卫生条件较差，人容易产生炎症，炎症会加快人的新陈代谢，导致体温升高。

如今随着医疗技术的发展，人的炎症减少了，体温自然就下去了。

二是，现在人们的生活更加“恒温”。

冬天有暖气，夏天有空调，身体不再需要消耗太多的能量去调节体温，因此体温趋向于稳定，同时体温也更低。

▲ 如今家家户户都有空调。（图片来源：DW）

三是，现代的体温计更准确。

现在我们常用的是红外体温计和电子体温计。公共场所测温用的额温枪就是红外体温计，由于测量的是皮肤温度，误差会比较大。电子体温计的结果更加精确。

传统的水银体温计正在退出历史舞台。由于摔碎后水银泄漏会有一定的危险性，国家药监局发文，2026 年 1 月 1 日开始禁止生产含汞体温计和含汞血压计。

▲ 传统的水银温度计。（图片来源：pixabay）

有人会问，既然人的体温降低了，那么“发烧”的基准会随之改变吗？

但对医生来说，“发烧”其实难以定义。目前，医院采用的标准是，耳温达到 38℃就算“发烧”，但在实际应用中，复杂的情况太多了。

比如，人在早晨的体温会低于夜晚；女性在经期及怀孕期间体温较高；体温跟年龄也有关，有些老人根本就不“发烧”，而婴儿高于 37℃就算“发热”。

因此，不存在一个体温多少度就算“发烧”的固定值。

▲ 人的体温在一天中的变化。（图片来源：clearvue health）

体温虽然只是一个数字，但它却是我们认识人体、了解人体的一个基点。

离提出 37℃的德国医生所生活的 19 世纪，只过去了不到两百年，但人的体温却实实在在地发生了变化。

这说明，人不是一成不变的。我们生活的环境、我们的身体、我们的温度，都在互相适应、不断调节，并在动态变化之中。

“从生理上来说，我们已不是过去的自己。”

参考

[1]What's the average human body temperature—and is it cooling down? National Geographic

[2]"Human Body Temperature Has Decreased In United States, Study Finds". 2020. Stanford Medicine News Center.

[3]"Time To Redefine Normal Body Temperature? - Harvard Health". 2020. Harvard Health.

[4]"Average Body Temperature Appears To Be Dropping. Researchers Aren’T Sure Why.". 2020. Vox.

[5]Doctors discuss new definition of 'fever' as average body temperature changes. 2022. Brussels Times.com

[6]"Fever In Babies". 2022. Webmd.

[7]"Student Video: NASA's Earth Minute: Earth Has A Fever". 2022. NASA/JPL Edu.

[8]Myroslava ProtsivCatherine LeyJoanna LankesterTrevor HastieJulie Parsonnet (2020) Decreasing human body temperature in the United States since the Industrial Revolution

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文 ：Greye 审校：韩晶晶