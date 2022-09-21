软盘仍未“彻底灭绝”，航空公司仍是大客户

IT之家 9 月 21 日消息，作为上世纪 80 - 90 年代流行的古老存储设备，软盘早已淡出了普通计算机用户的视野，然而有一些行业仍然对这种存储设备感兴趣。

销售和回收软盘的网站 floppydisk.com 的创始人汤姆-珀斯基（Tom Persky）在新书《软盘热》中称，航空业是他最大的客户之一。据悉，Persky 定期维修、回收、并将软盘出售给仍依赖于这项旧技术的客户，甚至其网站的样式风格也还停留在 1990 - 2000 年代初期。

Persky 在上周接受采访时称：“我最大的客户，也是大部分收入的来源，是工业用户，这些人使用软盘作为进出信息存储和读取设备。想象一下，现在是 1990 年，你正在建造一台大型工业机器。你设计它是为了能够使用 50 年，并且运用了当初最佳的技术方案。可谁又能想到，这世界竟然变化得如此之快呢？”

Persky 补充说：“以航空业为例。今天世界上可能有一半的机队已经超过了 20 年的历史，在一些航空电子设备中仍然使用软盘。这是软盘的一个巨大的消费群体。”

Persky 还说，医疗部门也仍然在使用软盘，还有一些“爱好者”也会偶尔向该网站购置数十张软盘。

IT之家了解到，软盘上个月也最登上了媒体新闻，原因是日本数字部长河野太郎宣布向这种设备“开战”，他在本月早些时候发推文说，日本的数字机构将改变要求企业使用软盘和光盘的规定，而转向在线服务。