共享充电宝价格疯涨，谁才是“罪魁祸首”？

共享充电宝价格乱“飞”，到底是谁在当“搅屎棍”？

最近除了“火爆全网”的雪糕刺客，“充电宝刺客”也是冲上了风口浪尖。我近期经常在网上看到有人在网络上吐槽自己使用共享充电宝遇到的一些遭遇，首先是疯涨的价格，其次是使用体验上槽点。

讲实话，我本人不是一个手机重度依赖者，对共享充电宝和个人充电宝的需求也没有那么大。所以对这一乱象的体验也没那么深，但最近经常有人和我聊到充电宝的各种“趣事”。

前段时间，我公司的一位同事和我吐槽：最近共享充电宝这类产品尽量少碰，不然在扣钱的时候才知道什么是真正的“抢劫”。借用了两个小时的充电宝，由于充电速度慢，只能保证不掉电，手机电量一点没涨，而钱却花出去 7、8 块。这还不算完，从一个地儿借到充电宝容易，还充电宝则需要跑十万八千里，实在是离大谱。

在共享充电宝这个东西刚出来的时候，王思聪曾发朋友圈断言共享充电宝成不了，并且放下了一些“狠话”，虽然话糙了点，但也能看到他对于这一类项目的否认。

图源：来自微博

当时我觉得还是观望一下，这么快下断言没什么道理，毕竟这东西万一真成了，也是一件利民的好事。不过在充电宝在前些年出现涨价风波之后，我就感觉这项目越来越不靠谱。当然，我觉得不靠谱的是这些企业，而非这个项目。

在同事和我说完这件事之后，我就从各种渠道去了解了一下这个行业目前的情况，看看到底是哪个环节出了问题。

不了解不知道，一了解，真是吓一跳。

共享充电宝高价乱象

共享充电宝涨价这件事早在 2019 年就已经有媒体进行过报道了，价格从早期的一块钱一小时，变成两块、三块、四块一小时，也是在那时候，共享充电宝的“差异化定价策略”被大众熟知。

所谓的差异化定价策略，通俗一点说就是“看人下菜碟”，比如在一些客流量不大的地方，共享充电宝的定价可能依旧一两块钱，但如果在饭馆、KTV、酒吧或者景区，借用充电宝的价格就会成倍的上涨。

除此之外，在当年的媒体报道当中，关于涨价这一方面问题，官方还有一个说法，那就是“收费标准是根据市场情况有所调动，这个价格并非公司统一制定”。

我们换个角度理解这句话，那就是在公司定价和店家价格之间，还有这么一个人，负责某个地区价格的高低，他才是造成“差异化定价策略”的罪魁祸首，这个行为跟公司无关。

针对这个人的身份到底属于公司、店家还是个人，我拨通了某品牌共享充电宝的合作电话，并且以合作者的身份对这一情况进行了解。

根据对方所提供的信息，在店家和公司之间确实有这么一个人存在，而这个人并非公司和店家，而是属于一个“中间商”的角色，在公司的口中，也就是“代理”。

值得一提的是，代理这个角色有着极高的权限，比如定价权。

代理有权限为某个机柜的价格进行定价，比如说某餐馆铺设了这个代理的充电机柜，他可以决定这个机柜一个小时到底是两块钱，还是三块钱。如果是酒吧、KTV、浴池等长时间活动地点，定价甚至可以达到 10 块钱一小时，上不封顶。

对于代理来说，一个充电宝从机柜出去之后，在没有到下一个机柜之前的所有时间，利润都是由他所有。

那这里就有一个有意思的地方了，也就是说这个充电宝离开机柜的时间越长他们挣得就多。就这样，如何铺设充电机柜的位置也变成了一门学问。

此前有用户在网上表示有商家在消费者借走充电宝之后，拿出了新的共享充电宝塞进原孔位，导致网友多走了好几公里路才还上充电宝，白白增加了不少的使用时间，多花了不少钱。从我的了解来看，在一些共享充电宝高单价的地方，比如酒吧、景区这些地方，这种情况确实会出现。

代理还有一个权利就是利益分成，代理可以决定自己和商家的分成，目前比较常见的是三七分，代理三、店家七。也就是说店家是和共享充电宝的利益挂钩的，并非是按月付给店家一笔费用。如果是一些酒吧、景区等地方，可能这个分成还要有所变化，代理要更多的让利给店家。

那换句话说，如今的上游的公司只是一个平台，他们真正在做的是卖共享充电宝、充电机柜、设备维护的生意。而真正和店家、消费者在做交易的是却这些代理商，他们每年只需要付给共享充电宝公司 5%~10% 的利润就够了。

目前我所沟通的几家公司分别为某兽和某搜、某街，某团共享充电宝由于有着自身的渠道优势，利益分成有所不同，不过逻辑大体相似。

共享充电宝问题多

说完了共享充电宝的价格乱象，我们再来聊聊产品本身上的各种花式问题。

在和对方进行沟通的时候，对方明确和我表示一个共享充电宝机柜能够服役五年左右，并且贴心的为我算出了五年内的产品收益。这看似很美好，但在对方所承诺“超长产品服务周期”的背后，我看到了产品所存在的诸多问题。

首先就是充电效率老化。

手机电池我们都有所了解，如果我们长时间使用手机，在一两年之后整体电池的老化程度就比较严重了。那充电宝同理，本身共享充电宝的电池容量就只有 4000-5000 毫安时，算上充电损耗，再加上长时间服役导致的经常性充放电，一个充电宝从满电到没电，充满一台手机动辄 4000 + 毫安时的旗舰手机可能性微乎其微。

再一个就是充电线经过长时间的使用磨损后，还能否达到足够合格的充电速度和充电功率。在最近吐槽“共享充电宝刺客”的话题里，有很多问题是出在充电线的老化和磨损上，经常性无法稳定的给手机充电，一碰就会断开充电，浪费了很多时间。

除此之外，还有一些朋友遇到了充电宝归还时的一些问题，比如说、明明已经插会机柜里了，但平台还是在继续进行扣费，造成一些体验上的影响。

这一问题的出现也很可能是产品老化所导致的，共享充电宝机身上的触点接触不良，导致产品无法归还。

图源：黑猫投诉

图源：黑猫投诉

如果遇到无法正确归还的情况，客服还会要求用户对充电宝进行“赔偿”，这个价格普遍为 99 元 / 台。

虽说这是几年前的定价，不过如今这充电宝已经白菜价的时代，99 元的价格着实也是“刺”了消费者一下，有这钱完全够买一些大品牌更大容量的充电宝了。

网上类似这样的吐槽还有很多，这也从侧面表示了目前很多消费者对共享充电宝的糟糕体验产生了抵触心理。在黑猫投诉上，搜索关键字“共享充电宝”能够得到 14686 条结果，很多投诉都是上游公司和代理商面对投诉不作为、计费混乱、产品质量不过关等等。

图源：黑猫投诉

目前整个共享充电宝行业都处于一种混乱到不能更混乱的状态，或许这么说有点不具体，那换个说法：

大家都在捞金，没有人在为消费者的体验负责。

共享充电宝的立意是好的，和共享单车一样，都是为了消费者应急而诞生的产物，不过两者的套路也都类似，都是先烧钱“跑马圈地”，然后再疯狂涨价赚钱。

涨价的确是提高收益的最好办法，但在多收了钱之外，能否提高精细化运营的能力，让消费者重新对产品拥有信心，这才是决定一个行业能否长久生存的根本。

所有企业全都躺平涨价，整个行业如同一潭死水，这本身就是对消费者的一种不负责任。

除此之外，共享充电宝每台机器的单时价格不同，却并没有明显的标识告知消费者每台机器的具体价格以及涨价策略，这是否侵犯了消费者的知情权？

再回到我们今天的产品上来，如今共享充电宝的使用体验在短时间内很难有所提升，所以我的建议是各位出门还是随身带一块充电宝出门，不然几次试错下来，花费的钱都够买一块新充电宝了。

图源：品玩 LU 摄

你还会继续使用共享充电宝吗？

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：zhinan617），作者：ByArsT