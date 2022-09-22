美股周三全线下跌：苹果跌逾 2%，蔚来、小鹏跌超 10%

美国时间周三，美股收盘主要股指全线下跌，跌幅均超 1.7%，此前美联储宣布将利率上调 75 个基点，并预计未来还将大幅加息，以遏制不断飙升的通货膨胀。

道琼斯指数收于 30183.78 点，下跌 522.45 点，跌幅 1.70%；标准普尔 500 指数收于 3789.93 点，跌幅 1.71%；纳斯达克指数收于 11220.19 点，跌幅 1.79%。

大型科技股普遍下跌，苹果、亚马逊、Meta 和奈飞跌幅超过 2%，谷歌和微软跌幅超过 1%。

芯片龙头股普遍下跌，台积电、英特尔和阿斯麦等跌幅超过 1%；英伟达逆势上涨，但涨幅不超过 1%。

电动汽车股普遍下跌，特斯拉下跌 2.57%，Rivian 下跌 1.82%，法拉第未来下跌 5.22%；蔚来下跌 10.34%，小鹏下跌 11.55%，理想下跌 8.84%。

中概电商龙头股普遍下跌，阿里巴巴下跌 4.90%，京东下跌 5.05%；拼多多下跌 5.46%。

其他热门中概股普遍下跌，其中携程下跌 8.50%，汽车之家下跌 8.10%，百度下跌 5.22%，BOSS 直聘下跌 5.07%，哔哩哔哩下跌 2.87%，知乎上涨 1.80%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

美国时间周三下午，美联储将基准利率上调 75 个基点，至 3%-3.25% 的目标区间，同时预计年底前将再加息 125 个基点，这将使今年年底前的基准利率中值上升至 4.4%，高于 6 月份之前预计的 3.8%。

今年早些时候，美联储迅速提高了此前接近于零的基准利率，以努力遏制美国目前 8.3% 的通胀率，这一通胀率接近几十年来的高点。

与此同时，在最新的预测中，美联储预计美国经济今年的年增长率仅为 0.2%，明年将为 1.2%，远低于 2021 年 5.7% 的增长率。与此同时，失业率预计将在 2023 年上升至 4.4% 的高位，并一直持续到 2024 年。

贝莱德全球固定收益部门首席投资官里克・里德（Rick Rieder）在一份书面评论中表示，我们今天从美联储的声明、新闻发布会和《经济预测摘要》中听到的信息，与我们近期收到的信息几乎没有什么不同。

随着新冠疫情爆发后全球通胀上升，今年约有 90 家央行上调了利率，这是 15 年来最广泛的货币政策收紧。本周，美联储第三次将基准利率上调 75 个基点，英国央行预计将基准利率上调 50 个基点，印尼、挪威、菲律宾、瑞典和瑞士等国也将上调利率。

花旗银行全球首席经济学家内森・希茨（Nathan Sheets）表示：“各国央行正表现出抗击通胀的更大决心，而且越来越愿意牺牲增长来实现这一目标。”