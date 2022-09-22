订单数超 9 万，通用关闭悍马电动皮卡和悍马电动 SUV 预订

9 月 22 日消息，当地时间周三美国汽车制造商通用汽车表示，由于悍马纯电动皮卡和悍马纯电动 SUV 的订单总数已经超过 9 万辆，从当地时间周四起悍马电动皮卡和悍马电动 SUV 将不再接受预订。

据悉，悍马纯电动皮卡以及 SUV 是通用汽车旗下 GMC 部门推出的纯电动汽车，价格在 8.5 万美元到 11.1 万美元之间。通用汽车表示，悍马纯电动皮卡以及纯电动 SUV 的生产已经排到了 2024 年。

关闭预订通道也是通用汽车集中精力完成现有订单的一种方式。通用汽车表示，计划从周四开始关闭这两款汽车的预订。任何还想要悍马电动汽车的消费者都必须在周三完成预订。

自今年早些时候以来，通用汽车一直在缓慢提高悍马电动皮卡的产量。截至今年 6 月底，公司只交付了不到 400 辆悍马电动皮卡。悍马电动 SUV 预计将于 2023 年初开始交付。

通用汽车全球主管邓肯・奥尔德雷德 (Duncan Aldred) 表示，悍马电动 SUV 的生产速度应该比电动皮卡更快，毕竟悍马电动皮卡是首款采用通用汽车新一代 Ultium 电池和汽车平台的消费级汽车。

“我们知道今年都将是产能缓步提升的过程。但明年产能就会正常化，”他上周在底特律车展上表示。“当我们生产 SUV 时，应该会大规模提速…… 无论皮卡还是 SUV，明年对悍马电动汽车来说都是重要的一年。”

通用汽车做出这一决定是在步福特汽车后尘。此前福特关闭 F-150 电动皮卡的预订，因为订单已达到约 20 万辆。福特还关闭了野马电动 SUV 的预订，但后来又向消费者重新开放。