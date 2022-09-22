挖矿时代终结，海量矿卡流入闲鱼

“如今的显卡价格，已经降到了冰点。”这是一位七彩虹省级总代的感慨。

在代理硬板、主板之余，这位总代同时也代理着多款七彩虹旗下显卡。然而自去年 11 月份以来，显卡价格的下跌之势，却连连令他咋舌。

尤其在上周，伴随着以太坊宣布合并，从工作量证明 PoW 的共识机制过渡到权益证明 PoS，市场预测全球将会有上千万的二手矿卡重新流入市场。与此同时，英伟达最新的 RTX4090ti，也在最新发布，预计 10 月份也将上市。

一边是矿难来临后大量二手显卡返场，市场供过于求。另一边是新品发布带来的性能超越，直接高于上一代 2—4 倍。这一系列的动作，无疑对目前在售的显卡价格，造成了强烈冲击。

以太坊合并断了矿主财路

以太坊宣布合并，与显卡的价格下降有着怎样的关系呢？这还得从以太坊“挖矿”说起。

2021 年前后，由于虚拟货币价格飙升，“挖矿”成为了投资者们获得虚拟货币的主要途径。根据当时以太坊的规定，发现以太坊的必要条件是工作量证明，这直接导致了挖以太坊的过程变成了比拼算力的过程。

为获得足够的算力，大量矿主开始到市场上采购计算性能更高的 GPU 芯片或显卡，将原本这些只服务于游戏、视频等用户的产品改装后，用于挖矿发掘以太坊。

据中关村一显卡销售商对新浪科技透露，在“挖矿”势头火热的时候，一些矿老板们甚至于会直接开车到华强北等地的显卡工厂门口拉货，从源头阻断了显卡进入市场的可能。而一些没有拿货渠道的矿老板们，则直接到市场上抢购显卡。过程中，还有大量的“倒爷”加入炒作，恶意囤积哄抬价格。

原本该流向消费者市场的显卡忽然变成了挖矿工具，凭空多出来的需求，让市场上的供给严重不足，于是显卡的价格就涨起来了。据 3DCenter 报告显示，在去年 12 月时，英伟达与 AMD 显卡溢价，一度超过首发建议零售价 80%。一款首发价 8999 元的 RTX 3080Ti，市场价一度被炒到 2 万元以上。

然而好景不长，随着虚拟货币在全球范围内受到各国政府的抵制，国内甚至于还上演过断电清退等现象，以太坊等虚拟货币的价格开始下跌。一些被清退的“挖矿”显卡，开始在二手交易市场流通起来，显卡的价格开始降下来了。尤其上周，伴随着以太坊合并的正式完成，比特币挖矿从工作量证明 PoW 的共识机制，过渡到权益证明 PoS，这直接宣告了通过比拼算力获取以太坊的终结。

据以太坊官方介绍，以太坊合并后，将减少能源消耗 99.95% 以上。而这背后的潜台词是，“合并之后，就无法通过显卡挖以太坊了。”七彩虹省代理温洪对新浪科技介绍指出，“大量的矿主在不能通过挖矿获取以太坊数字货币后，如果转挖其他币种，最高只能赚回 25% 的电费，这将会是一笔绝对亏本的买卖。”因此，通过二手市场流回正常市场，售卖给游戏、作图以及电影制作等客户成为了首选。

然而对于海量的矿卡而言，想要通过二手市场流向消费者，短期内看来依然不是一件容易的事情。

据一些算力统计估算，目前全球大约有 2600 万张显卡被用于挖矿。以太坊结束显卡挖矿模式后，虽然有一部分显卡可以转去挖其他币种，但考虑到比特币不用显卡挖矿，而是用专用矿机，其他币种又远没有以太坊的体量，预计之后会有上千万张挖过矿的显卡流入到二手市场，甚至翻新成新卡进入消费者市场。

显卡价格已降至冰点？

在闲鱼等二手平台上，目前已有大量矿老板开始批量抛售显卡。而且关键词均标注上了“锻炼”二字，直接标明了这是矿卡改装，并且标明了锻炼的时长。

而且在数量上，从“48 张批量出”到“现货 500 张”，批量流入二手市场的显卡已不在少数。

大量矿卡流入市场，对显卡市场的价格体系造成了极大冲击。据温洪对新浪科技介绍，事实上，在去年 11 月份的时候，显卡降价的趋势便已经开始展露端倪。“以 GTX 1660 Super 为例，去年 11 月到今年 1 月的 3 个月内大概跌了 400 元，过年后 2 月份开始又大幅度跌了一次，最快时候每天跌 100 元，连续跌了 3—4 天。”

然而这一次，伴随着以太坊合并的正式结束。大部分矿卡再度跌出了新高度。“矿工想要通过售卖显卡回本是不太可能了，能够把手上这批货卖出去就已经很强了。”温洪称，目前在闲鱼、淘宝等平台上流通的曾被用于挖矿的二手显卡，价格已经接近冰点，降价空间已经非常有限，后续只能靠时间慢慢地消化了。

同样以 GTX 1060 为例，正常一颗芯片到工厂拿货价格约 400 元，加上外壳、PCB 板各方面成本，成本价基本在 700-750 元左右，现在许多二手渠道的显卡价格，也已经在这个区间。“现在的显卡价格已经接近冰点”，温洪表示。

当然，但即便是价格已经这么低了，市场的消化量也无法在短期之内消化完这些二手显卡。据温洪预测，一款显卡的使用寿命大约在 5—10 年内，如果没有新的挖矿机会或者其他重大的市场突破，市场消化完现有这些矿卡的时间可能会长达 3 年以上。

最佳补货时机来了？

在以太坊贴吧中，为了稳住显卡价格下跌的趋势，一些矿主开始发文呼吁其他矿主共同维持价格体系，避免低价倾销引发显卡价格恶性下跌。

矿主们的呼吁，透露出了显卡降价背后的无奈。那么，频频降价的背后，现在是消费者们选择低价囤货的好时机吗？或许，并不全是。

资深数码人士庄永对新浪科技表示，“对于非资深玩家和大多数消费者而言，其实配不配显卡无足轻重，普通电脑自带的显卡已经足够支撑大量游戏、影视内容使用需求，买不买都无所谓。”

而对于一些比较资深的游戏玩家和影视工作者，选择一些最新上市的产品，或许才是最好的选择。据庄永介绍，现在一些不良矿主将锻炼过的矿卡翻新改装后买给消费者，在消费者发行不是新品后，却又以保证保质期内不出问题等为理由搪塞消费者，这些现象已扰乱了部分显卡市场，“如果不买新品，消费者很可能会买到不是自己想要的产品。”

而在 9 月 20 日晚间，英伟达 GTC 大会期间，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋发布了 GeForce RTX 4090 以及 GeForce RTX 4080 的 12GB 和 16GB 版本三款新品。新品的发布，让本就竞争激励的显卡市场，变得更加拥挤了。

总有新的显卡不断涌入市场，而新产品的涌入，也正在不断拉低并且削弱着前几代产品的功能以及价格优势。对于消费者而言，或许把钱握在手中，理性按需消费才会是永远正确的选择。