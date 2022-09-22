iQOO Neo6 SE 推出 12GB+512GB 版本，预售价 2799 元

IT之家 9 月 22 日消息，5 月 6 日，iQOO 发布了 iQOO Neo6 SE 手机，其中 8GB+128GB 版本售价 1999 元；8GB+256GB 版本售价 2299 元；12GB+256GB 版本售价 2499 元。

由于用户对存储空间的需求越来越大，iQOO Neo6 SE 手机近日又推出了 12GB+512GB 版本，预售价 2799 元。12GB+512GB 版 iQOO Neo6 SE 手机在 9 月 21 日-9 月 27 日全款预售，预计 9 月 27 日开始发货。iQOO 官网显示，12GB+512GB 版 iQOO Neo6 SE 手机没有炽橙配色。

IT之家了解到，iQOO Neo6 SE 手机厚 8.54mm，重 190g，采用透明胶片云阶设计，配备哑光质感背盖，拥有星际、霓虹、炽橙三款配色。屏幕方面，iQOO Neo6 SE 采用 6.62 英寸三星 E4 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率、1200Hz 瞬时触控采样率，拥有 HDR10+ 认证、6000000:1 对比度、1300nit 局部峰值亮度、SGS 低蓝光认证。

配置方面，iQOO Neo6 SE 搭载骁龙 870 处理器，升级叠瀑液冷散热系统，内置 4700mAh 电池，支持双电芯 80W 闪充，官方称“两块电芯同时充电，至快 30 分钟充至 100%”。

影像方面，iQOO Neo6 SE 前置 16MP（S5K3P9）居中挖孔镜头，后置三摄模组，包括 64MP（S5KGW1P，OIS）主摄、8MP（OV8856，116°）超广角摄像头和 2MP（OV02B10）微距摄像头。