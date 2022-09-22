纵使英伟达“雷神”算力再强，也不可能帮助车企完成“机械降神”

终于，骂声一片的 RTX 40 系列显卡来了，作为 NVIDIA 的最新力作，它的性能如何不说，昂贵的价格已经引起了广大消费者的不满。不过在这篇文章的评论区，请不要急着骂黄仁勋，因为今天的主角不是显卡，而是车载芯片 ——Thor（雷神索尔）。

NVIDIA 入局智能驾驶领域非常早，之前曾推出了算力高达 275TFLOPS 的 Orin。按照 NVIDIA 原来的计划，会在 2024 年到 2025 年量产 1000TFLOPS 算力的迭代产品 Altan，但现在 NVIDIA 等不及了，推出 Thor，Altan 被砍掉。

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从参数方面来看，Thor 非常强，整整 770 亿晶体管，算力高达 2000TFOPS。如果你不清楚这个算力代表了什么，那小雷举个例子，特斯拉旗下可以运行 3A 游戏的 Model S，车载 AMD 芯片算力为 10TFLOPS，差距是 200 倍。倒不是说算力强性能就一定更强，但 200 倍的差距，足以抹平许多软件优化和适配方面的问题。

当然，这么强大的算力并不只是为了支持系统运行，也不只是用于智能驾驶，Thor 是一个多功能车载芯片，可以同时肩负智能驾驶、娱乐等方面的性能需求，而且还可以智能调节算力分配。NVIDIA 的想法很好，一颗芯片解决多项问题，降低汽车设计与整合的难度，但是这种方案真的能实现吗？

01 所有功能一颗芯片，有可能吗？

为了让各项功能互不干扰，汽车许多功能并不是同一款芯片负责，比如说自动驾驶与娱乐功能，就是两颗不同的芯片，而自动驾驶所需雷达侦测功能，也需要独立的芯片完成。由于汽车体型较大，所以对于内部空间的要求并不高，车企也不会在意芯片太多的问题，最多就是设计时更麻烦一些。

NVIDIA 的方案不同，要将许多功能集成到一款芯片上，比如说 Thor，既可以用于运行车机系统，支撑娱乐、导航之类的功能，也兼具自动驾驶方面的功能。由此牵扯出的问题来了，未来是不是有可能一款芯片集成汽车所需的所有功能的运算呢？

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近几年许多芯片厂商在从事功能融合，增加芯片集成度。比如说德赛西威就在尝试把行车辅助和自动泊车功能运算集成到同一颗芯片上，选择该方案的车企非常多。半导体企业英飞凌发表文章称，汽车电脑控制模组（ECU）集成度不断提高，可以使电路面板体积不变或减小，减少芯片组数量，降低车载芯片的成本。

然而做到把所有功能运算集成到一颗芯片，并不是一件容易的事，如何连接和处理汽车内部的各种传感器，都够芯片公司头疼的了，这些传感器大概率不是同一家公司生产。

因此，从技术层面上来说，功能集成可以实现，而且相关半导体公司都在朝着这个方向努力，但想要真正做到这一步，还有很长的路要走。目前绝大多数半导体公司就像 NVIDIA 这样，只能将一两项功能的运算集成到一颗芯片。

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NVIDIA 是特殊的一个，因为 Thor 集成的功能是未来汽车最重要的车机系统和自动驾驶，而且 Thor 的算力达到了 2000TFOPS。按照亿欧智库的数据，自动驾驶等级每提高一级，算力需要提升十倍，未来主流的 L4 级自动驾驶大约需要 400TFOPS 算力，Thor 可以在满足 L4 自动驾驶的前提下，分出一部分性能用于维持车机其他功能。

截止到今天，Thor 是汽车行业算力最高的芯片，再加上 NVIDIA 的影响力，可以预见的是，Thor 量产后将成为汽车行业的香饽饽，甚至有不少车企会将 Thor 当做主要卖点宣传。

02 Thor，要让麻雀飞上枝头变凤凰？

从算力来看，大家估计也猜到了，Thor 价格绝不会便宜。小雷查询了一下，NVIDIA 之前推出的 275TFOPS 算力芯片 Orin，车企采购成本大约是每颗 500 美元（约合人民币 3500）元，Thor 的价格肯定更为夸张。

新能源汽车的现状是，老牌车企出现了船大难调头的情况，产品销量没多少的造车新势力，市值都在逼近老牌车企。这些新兴车企根基虽然不稳固，但为了打响品牌知名度、提高品牌档次，几乎个个都要进军高端市场。

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冲击高端自然不会那么容易，不过与老牌车企不同，造车新势力高管有许多来自互联网企业，或者有互联网公司注资，营销是他们最拿手的。老牌车企也有宣传，但晦涩的汽车知识普通人很难听得懂，去大街上随便问一个不懂车的人涡轮增压和自然吸气有什么区别，都没几个人说的清楚。

相比之下，车机芯片就是个非常简洁明了的宣传噱头了，毕竟去大街上找个人问他不考虑价格的情况下 2000TFOPS 算力跟 10TFOPS 算力芯片选哪个，相信绝大多数人都会选 2000TFOPS 算力芯片。事实上，车企已经开始营销“跑分”概念了，他们营销的方向就是算力，1TFOPS 即每秒可以运行 1 万亿次。

然而想象很丰满，显示很骨感，Thor 给车企能够带去的加持非常有限，原因有三，第一，车企本身的品牌形象不足。汽车不是配置高端，就能冲上高端市场，品牌价值需要长期经营才稳固。

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第二，车企和消费者需要考虑成本。汽车用上了高端芯片，售价自然不会低，如果品牌价值未能得到消费者认可，汽车的销量肯定不会高，亏损会更加严重。

第三，整合能力不足。芯片可以解决算力难题，但是不可能让一个普通车企瞬间拥有卓越的自动驾驶、辅助驾驶算法，更不可能让普通车企产品立刻就能提供媲美豪车的驾驶体验。整合是一件非常复杂的事情，不是所有车企都能搞定。

这些年冲击高端市场的造车新势力很多，可只有蔚来、理想、小鹏等寥寥无几的车企取得了好成绩。曾经一度被众多投资者看好的拜腾汽车，让整整 84 亿元打了个水漂。还有一个势头很猛的车企是赛力斯，有华为相助，问界表现不错，但未来能走到什么地步犹未可知。

对于已经走上高端档次的车企来说，Thor 是让产品力更进一步的关键，但对于未能冲上高端的车企而言，继续走性价比才是正道。

03 算力，不该成为车企的噱头

手机、电脑之类的数码产品，在比拼性能时经常会用到各种跑分软件，或者运行一些游戏，对比帧率和稳定性。汽车不同，自动驾驶技术还没有全面普及，且汽车软件生态较为简陋，不足以支撑车企竞品对比。

因此，算力这一经常被虚拟货币矿商提到的概念，成为了车企口中的新噱头。在一些汽车媒体平台，小雷已经看到了不少汽车算力对比文章，以及汽车算力排行榜之类的东西。AutoLab 公布的数据显示，目前算力第一的汽车是魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版本，其次是蔚来 ES7。

诚然，算力的提升会让汽车某一方面性能大幅升级，但对于自动驾驶、用户体验来说，算力还不是最关键的，够用就行了，最重要的应该是生态。说到生态，那就不得不吹一下特斯拉了。

除了传统车载娱乐功能，特斯拉竟然想把游戏机搬到汽车上，早前 Model S 就已经支持运行一些游戏，后来特斯拉竟然还打算把 Steam 平台都搬上汽车。苹果公司 CEO 库克曾表示，汽车是移动设备的终极形态，这个终极设备仅靠芯片算力肯定不够，生态绝对是更重要的因素。

盲目比拼芯片算力，只会增加成本和产品的价格，这种局面是消费者绝对不愿意看到的。完善生态，方为车企需要注重的地方。事实上，已有车企在冲着这方面努力，比如说蔚来也在往汽车上“搬”游戏。

汽车现在的生态仍旧孱弱，可造车新势力与互联网企业的关系一向密切，汽车生态的完善程度，可能会比我们想象的更快，届时，才是我们真正需要高算力芯片的时间。

本文来自微信公众号：锋出行 （ID：fengchuxing2021），作者：失魂引