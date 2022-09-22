“它经济”装进 AI 的筐，汪星人能造就千亿市场？

“有的人，年纪轻轻已经猫狗双全了。”

在有的人看来，所谓人生赢家，并不是有车有房、成家立室、事业有成，而是年纪轻轻养上宠物，荣升为铲屎官。《2021 年中国宠物行业白皮书》显示，国内饲养犬猫群体已经达到了 6844 万人，且仍在不断增长。

更值得注意的是，一部分将爱宠视为“家人”的年轻人，也舍得为喵星人、汪星人一掷千金。诸如爱马仕的皮质项圈、古驰的宠物窝、芬迪的猫包、蒂芙尼牵引绳等，自然不缺少这些买家的垂青。

如果你以为，年轻人给宠物买奢侈品已经很离谱的话，那么将“它”经济装进 AI 的筐更会让你惊讶：并不满足现状的“人生赢家”们，开始花钱给喵星人、汪星人购买智能化可穿戴用品，试图将自家爱宠打造成为“宠生赢家” 。

当“它经济”遇上 AI 浪潮，是新需求，还是“新瓶装旧酒”呢？

01 “智能养宠”价格不菲

什么是最新的智能化宠物用品？

是宠物定时喂食器、定时喂水器，还是宠物陪伴机器人？其实都不是，以上的产品，大多只能算“初级”自动化宠物用品，有的已经略显过气儿。

要抓住新一代铲屎官的眼球，商家或许要讲一些新的故事了：在电商平台上输入“智能”、“宠物用品”等关键词，仍能搜到许多所谓“智能”宠物用品，但更让年轻铲屎官眼前一亮的新玩物已经出现：其中宠物用的智能项圈，无疑是关注度最高的产品。

“最近三个月，宠物智能项圈取代定时喂食器，成了我们店里最畅销的商品。”Sherry 是深圳一家宠物用品电商公司的运营主管。据她透露，今年六月以来公司的网店每天都能卖出将近 200 条宠物智能项圈，消费需求逐渐增加。

据 Sherry 介绍，这种智能宠物项圈可以监测宠物每天运动数据、休息睡眠时间，通过蓝牙，连接手机，主人还可以实时查看诸如宠物消耗热量、日常作息数据，“如果怕宠物太肥胖，配合着制定运动计划，着实是挺实用的。”

其中高级版的项圈，甚至具备 GPS 定位功能，铲屎官可以在智能手机上查看宠物当前的位置，还可以设置电子围栏，避免猫犬外出时丢失。

那么，宠物智能项圈到底贵不贵呢？目前，普通版的价格通常约为 50~100 元。至于高级版项圈，售价则在 300~500 元不等，如果将磕碰污损后的更换问题考虑进去，一年下来的支出并不少。

“即将上市的新一代宠物智能项圈，实现功能更多，公司正在谈代理权。”据 Sherry 透露，下一代宠物智能项圈还能够实时监测猫犬的心跳、呼吸频率、血氧含量。配合 App 上的算法分析，铲屎官可以获知宠物当前的运动、健康状态甚至心情，在一定程度上，提高了主人对宠物感知。

除了猫犬共用的智能项圈之外，其公司还开发了专为喵星人开发的智能猫砂盆，“以前的自动猫砂盆，只能自动清理便后结团猫砂，现在智能化的猫砂盆，还能自动记录猫如厕时间、频率，有一部分智能猫砂盆，更能记录排泄的量。”Sherry 表示，主人可以经过 App 分析后获取猫详细的健康状态。

例如尿量减少，可以得出猫饮水量偏低，如果是公猫，饮水量偏低往往会引发结石，尽早发现，可以避免猫结石的发生。倘若猫排便频次偏高，但排便量偏低的话则考虑便秘，及时调整饮食或是治疗。当然，越智能的猫砂盆价格也越贵。目前，主流的智能猫砂盆售价在 1500~5000 元不等，更“高级”的迭代产品也在计划中。

体脂、血氧、结石、心跳状态，“调整饮食”和提前治疗…… 这些词对于去过体检中心的人应该都不陌生，但是统统出现在猫星人、汪星人的智能化宠物用品上面，会不会让人觉得有些怪诞？会不会有些网友会说，这是又要为毛孩子交“智商税”了？

至少，铲屎官想要实现“智能养宠”需要付出不小的代价。

02 又是“新瓶装旧酒”？

看到这里，细心的朋友可能会发现，宠物智能项圈运动数据、作息时间、心跳频率、血氧含量检测以及定位等功能，看上去十分眼熟。没错，类似功能，在我们日常使用的智能手环、儿童手表上都十分常见。

至于智能猫砂盆，或许只是具备健康监测功能的智能马桶“低配宠物版”。或许，一些创业公司、企业似乎只是将部分成熟的人类智能化可穿戴技术“复制”到宠物用品上，目的则是给平平无奇的宠物用品贴上“智能化”标签，再大卖一轮。

“宠物智能项圈监测运动、作息的原理，其实跟人的智能手环完全一样。”康海曾是东莞一家宠物用品工厂的产品经理，他表示，最近一年流行的智能项圈，内部的核心元件，同样也是重力加速传感器。

通过重力加速传感器，宠物智能项圈得以记录下猫犬运动的数据，若传感器长时间记录不到运动数据，则默认是静止、休息状态，从而得出宠物所谓的作息时间。

“至于项圈定位功能，道理跟儿童手表一样，通过 3G 网络，实现通信。”康海坦言，家里有学龄儿童的家长，对宠物智能项圈的围栏功能自然不会陌生。唯一有点儿“门槛”的功能，是对宠物心跳、血氧的监测。

毕竟，智能手环上的红外反射传感器，可以轻松测得人类心跳、血氧信息，但红外线却无法穿透皮毛厚实的宠物表皮，因此，新开发的智能产品要通过微型的雷达感应器去检测，“但是，目前行业也已经有一些成熟的解决方案。”

尽管宠物用的智能项圈，大部分功能是“复制”自人类的智能手环，但其价格，则是普通智能手环几倍甚至是十几倍，其中的原因，则是宠物用品领域里，智能化可谓新的噱头。

“很多宠物主人，自己都没舍得用上智能手表，却会花大价钱给宠物买，商家为什么不赚这个钱？”康海表示，一旦养了宠物，将其当成“家人”的消费者，往往会尽自己最大的能力，给予宠物最好的享受。

尤其是上班族和年轻白领，更会以“剁手”的方式，弥补平日里对宠物照顾的缺失，由此也催生出了千亿规模的宠物消费市场。

艾媒咨询发布的《宠物产业发展与消费者调研研究报告》显示：2022 年，中国宠物产业规模 4936 亿，同比增长 25.2%；预计 2025 年，该市场规模将会达到达 8114 亿元。

有行业分析人士认为，有一定消费能力的人群，在满足宠物的基本生理需求之外，也会增加许多细分消费项目，包括清洁护理、玩具服饰、医疗保健等，这似乎也为智能化可穿戴行业指出了方向。

有智能穿戴行业人士提出，受限于智能化技术的发展，2021 年以来，智能穿戴市场增速边际，持续放缓，可穿戴设备进入升级换代的存量市场竞争，于是便有智能穿戴创业公司、企业，将目光瞄向满是增量机会的宠物用品市场。

那么，将智能穿戴成熟的技术“复制”到宠物用品领域，是不是以“新瓶装旧酒”实现“一物两卖”的理想手段呢？

实际上，除了“新瓶装旧酒”的智能宠物用品外，还有不少的智能家居产品也举起了宠物“智能化”营销大旗。

03 智能家居也要沾光宠物

谁会想到，陷于发展困境的智能家居，也开始沾上“宠物”智能化标签的光？

小七（化名）是浙江杭州一家智能家居企业的电商运营，他透露其公司旗下的主要产品是智能扫地宝，目前也在计划向宠物市场靠拢。

目前，其公司电商店铺里在售的共有四款产品。但由于不是行业一线品牌，公司产品在线上的销量，一直平平。“六一节后，销售部同事就提议，目前宠物市场很火，不如改一改扫地宝的卖点，和智能化宠物清洁用品沾上边，于是我们给推广文案加上了‘宠物’可用，增加了几个小配件，这两个月销量翻了近一倍。”聊及上个月公司扫地宝的销量“战绩”，她不由得喜上眉梢。

原本每天只能买三、五台的智能扫地宝，加上“宠物可用”、“智能清洁”的标签之后，最火的一周曾售出了上百台。于是，公司赶紧通知其他电商代理团队，改变商品推广的关键词，也让代工厂从下一批产品开始，在包装上印上长毛猫犬的宣传元素。

那么，智能扫地宝“碰瓷”宠物营销，是否会涉及虚假宣传？她摆摆手笑道，问题不大。在她看来，目前主流的智能扫地宝，都支持宠物毛发收集、吸附和清扫，“只不过大部分的产品，都没有将该功能作为主打的卖点。”

同样深谙该道理的，还有深圳宝安的一家智能家居工厂，负责人阿海（化名）透露，工厂代工生产的主要为智能音箱、家用网络摄像头，也有自己的品牌，不过尽管自有品牌价格便宜，但在线上的销量并不高。

“之前看到一些报道说，‘它经济’有千亿市场规模，所以我突发奇想，让智能音箱、网络监控与养宠人士关联上，跟目前同行的产品形成差异化竞争，反正原本的销量就不高，死马当成活马医。”

阿海表示，工厂的对于宠物智能化产品的“改造”也十分简单，东西还是一样的东西，只是给智能音箱、网络摄像头加上“智能宠物陪伴监控”宣传语，家居网络监控定位入门产品，而有小屏幕的智能音箱，则作为宠物智能管理的高级旗舰版。

同时，他们给智能音箱通话、网络监控 App 上的“公版”UI 换了一套新的界面，突出了宠物化的元素，摇身成为“它经济”下的智能化产品，让智能音箱、网络监控在看家护院之余，增加了一项“主人远程陪伴宠物”的新卖点。

“销量很不错，尤其是智能音箱，最近两个月出货大概快 3000 台了。”由于市场反应热烈，阿海下一步计划给智能音箱加上轮子，再配一个电机，能跟随宠物运动，“我最近还在设想，如果能开发一套宠物情绪监测（新功能），估计会更好卖。

结束语

饲养宠物，已然成为都市人群排解孤独、享受生活、寻找快乐的重要方式。各种需求催生下的千亿“它经济”，正吸引着大量的创业者、相关企业涉足，其中也不乏蒙眼狂奔、投机取巧者。

有的产品，或许是“新瓶装旧酒”，有的则是不折不扣的“智商税”。至于是不是“千金难买心头好”，只能期待每位铲屎官心目中有一杆秤，避免花了钱还没办成事儿。都说 AI 是个筐，在对人的消费场景穷尽研究之后，一些企业开始对宠物下手，并不令人惊讶。