无线充电的功率，真的有必要那么高吗？

没有需求就创造需求，“噱头”是手机厂商最关注的重点。

就在前两天，量产手机的最快充电功率被 IQOO 给刷新了，上升到整整 200W，只需要 10 分钟就可以将一台手机从 0% 充到 100%，将手机充电时间大幅度缩减，同时也是 iQOO 10 Pro 最大的宣传卖点之一。

在高功率的有线快充之下，iQOO 10 Pro 还支持 50W 的无线闪充。

图源：iQOO 官网

问题来了，高功率的有线快充我可以理解，毕竟这是安卓手机的特色之一，只要不出现安全问题，哪怕上升到 1000W 的功率我都觉得这是一个对消费者有切实好处的功能创新。

但 50W 的无线闪充谁能告诉我有什么用？图它伤电池、图它发热狠，还是图消费者兜里那点“元子”？

无线充电，利用碎片化时间补能

我不能否认有些消费者可能觉得无线快充是一种刚需，但在这里我还是想和大家说说无线充电出现的需求。

手机上的无线充电一般都采用电磁感应式无线充电技术，这类技术主要是小功率的无线充电。从使用场景来看，无线充电主要是用在一些碎片化的场景当中。

图源：小米官网

由于大多数的无线充电功率都比较小，普遍是在 5V1.5A 和 5V2A，也就是 7.5W 和 10W，最高可达 15W。这样的充电功率注定其不能出现在急需补能的使用场景中，也因此无线充电最大的意义就是利用碎片化时间进行涓流充电。

碎片化时间很好理解，也就是零散的时间，比如我们在工作的时候很可能不会一直坐在工位上，很难有一段完整的时间去供我们进行有线充电，而且我们也不会频繁的给手机插上充电线，这样对手机充电接口也有着较为严重的磨损。

但有了无线充电就不一样了，当我们坐在座位上的时候下意识的就会将手机放在无线充电器上，这样手机可以频繁的进行低功率涓流充电，让手机一直保持满电的状态，不用给其更多的关注。

图源：小米官网

可以说无线充电是一种“旦用难回”的功能。

比如我，如果没有无线充电的话我很难主动去想到给手机去进行充电，以至于在需要出门的时候手机总是没电的状态。对我来说，无线充电是工作中必须要有的一个办公用品。

但随着无线充电“快充”成为了厂商的“卖点”之后，整个事情都开始“变味”了。

手机大厂“卷”在无线充电

手机厂商想让大功率无线充电成为新的产品卖点，并且早就在这一领域“卷”了起来。

在 2020 年 4 月份，OPPO ACE 2 发布，搭载了 40W 的 AirVOOC 无线闪充，这一快充技术被 OPPO 当作卖点宣传出来，只需 56 分钟即可充满 4000mAh 电池。只不过遗憾的是这一无线快充与有线快充一样，只支持 OPPO 的私有快充协议，并且在无线充电器上还配了一个风扇用于充电散热。

图源：OPPO 官网

一年之后。在 2021 年 5 月份，小米公开表示自己已经拥有 200W 有线快充和 120W 的无线快充，15 分钟内即可将 4000mAh 电池从 0% 充至 100%。一年时间，无线充电功率从 40W 到了 120W，这 80W 的差距只用了一年，从侧面也能看出厂商们为了给产品制造些亮点做出了多少努力。

图源：小米官网

以我对手机厂商的了解来看，在无线充电领域的“卷”可能还要持续个一年。但事实上，这一畸形的“卖点追逐战”的尾声来的似乎比我们想象的早一些。

工信部发布了一条关于《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定（征求意见稿）》的文件，文件中明确表示自 2022 年 1 月 1 日起，所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求不超过 50W。

工信部出来给这些追求卖点的手机厂商踩了一脚刹车。

在这一文件发布之后，手机厂商们都收敛了许多，都老老实实的将自家手机的无线快充功率限制到了 50W，不过为了赚钱，还是有厂家在背后搞了点小动作。

这一厂家就是小米，小米在 2021 年 8 月份推出了小米 MIX 4，虽然官方标注了这台手机只支持 50W 的无线充电，但是小米却玩了个小花招，那就是配上小米自家的 100W 无线充电座套装之后，就可以解锁“极速模式”，只需 28 分钟就可以充满小米 MIX 4，变相的将无线充电提升。

图源：小米官网

除此之外，还有荣耀 Magic 4 Pro 同样也是用了这个套路，配上自家的 100W 无线充电套装之后就可以解锁更高功率的快充。

图源：荣耀官网

想用快充只能用专属无线充电底座搭配高瓦数的充电器，并且一般情况下都是无线充电底座和高瓦数充电器分开销售，消费者还要买一个支持高功率的充电器，才能给无线充电所需的充电功率填满。

图源：电商截图

配套售卖的产品从手机变成了无线充电器，再变成自家的快充头，不得不说，这一玩法确实很巧妙。

不过无线快充功率上去了，体验真的上去了吗？

无线充电支持快充，就是“智商税”

无线充电和无线快充，完全是两种东西。

之前我们说到了，无线充电目前最大的意义就是可以利用碎片化时间来对手机进行充电，涓流充电可以更大限度的保护电池。

而无线充电器提高功率之后，可以说是将有线充电、无线充电的弊端全盘接收、放大。

如果有些朋友在某宝上看到过这样的配件的话，可能会更好理解无线充电在手机中的功能，就是一个线圈接在你的充电口上，如果你的手机采用了“无线快充”的话，就相当于手机在使用「有线快充」一样。

图源：电商截图

当手机充电过快的时候，高功率充电会导致电池发热严重。手机的内部空间就那么大，能留给电池的空间已经不多了，再加上手机处理器在运行时候所散发的热量，单独为电池做一个散热可以说几乎不可能。

况且无线充电还有着充电线圈的存在，在无线充电时的发热情况也要更严重，经常会出现手机“滚烫”的现象，既发热又伤电池。

这里举个例子，比如在 iPhone 13 Pro 上，经常因为手机发热烫手，从而导致 Magsafe 无法为手机冲进去电，反而是不如有线充电方便。

如果想追求快充，现在安卓手机有线充电功率都不低，插上数据线十多分钟就冲完了，除了能边充边用之外对电池还更好一些，何必要追求慢速、高热的无线快充呢。

如今的这些无线快充的价格都严重溢价，动辄几百元，再加上额外购买的充电头，价格已经是有线充电器的好几倍。

所以，想要追求快充的人和想要无线充电的人，是两类消费人群。

无线充电由于电压较小，属于涓流充电，对于电池来说，涓流充电的损害肯定会小于快充。所以，我更希望我的手机可以慢慢的将手机充满，既保护了手机的电池，也满足了碎片化充电的需求。

除此之外，无线充电还有一个场景就是大段时间的闲置充电，比如我的同事会在床头摆上一个无线充电器，在睡觉之前将手机放在上面，经过一夜的休息，手机的电池慢慢的充满，新的一天也来临了。而无线快充的加入，则是让手机在夜里也摆脱不了发热的命运，本该休息的时间却要满血运行，实属本末倒置。

并且，如今各大厂家为了配合自己手机的无线充电不因为发热降低功率，推出的无线充电器都配有风扇散热， 在快速充电时，风扇转动的噪音略大，这也是我不喜欢的点之一。

无线快充是手机厂商为了过度追求产品亮点，将原本很好用的无线充电功能变成了一种“快餐产品”，无论是苹果还是安卓，两者在追求更快无线充的同时，将用户体验放在了第二位，在我看来实属不该。

还是那句话，着急充电的人会用有线快充，而用无线充电的人不需要无线快充。

什么时候手机厂商能明白这么简单的道理呢？

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：zhinan617），作者：ByArsT