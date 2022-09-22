消息称微软 Surface Studio 3 新品通过美国 FCC 认证，预计 10 月发布

IT之家 9 月 22 日消息，根据网络的一些爆料和 FCC 文件，微软正计划更新 Surface Pro 9 和 Surface Laptop 5 产品线。

目前还没有关于 Surface Studio 3 或 Surface Laptop Studio 2 更新的消息，但现在美国联邦通信委员会 (FCC) 本周早些时候发布的一份新文件详细介绍了一款名为“台式电脑”(C3K2043) 的神秘 Surface 品牌产品。

这很可能是 Surface Studio 3 新品，因为 Surface Go / Pro / Laptop / Book 甚至 Duo 都属于微软 FCC 文件中的“便携式计算机”类别。通常来说，任何能够进行无线通信的设备都必须通过 FCC 认证，Surface Studio 新品也不例外。

所谓的微软 Surface Studio 3 已通过 FCC 认证，并通过其网络和质量控制测试，然后才在美国地区销售。

微软已被授予文件和重要测试附件的短期机密性，一直到 2023 年 2 月 28 日。根据可用文件可以看出一些较小的细节，例如网络芯片组确认该设备将配备英特尔 CPU。

IT之家获悉，根据其中一份文件，所谓的 Surface Studio 3 使用英特尔 Wi-Fi 6 兼容 802.11ax 芯片。该芯片支持 2.4Ghz 和 5Ghz ，从而创建更多可用频道。

不过，目前我们对下一代 Surface Studio 的定价、硬件规格和其他功能还一无所知。此前报道称，微软正在开发 Surface Studio 3 台式电脑的新配件。