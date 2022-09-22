广东：今年底前全面推广应用电子健康码接种疫苗

IT之家 9 月 22 日消息，据广东省卫健委官网，广东省卫生健康委办公室 9 月 20 日发布了关于推广应用电子健康码接种疫苗的通知。

通知指出，广东省卫健委基于广东省电子健康码平台，打通与广东省疫苗流通与接种管理信息系统联接，开发上线应用电子健康码接种疫苗服务，并完成试点。

从通知公布的工作目标来看，2022 年 10 月底前，广东省各地市根据工作实际完成试点、应用培训等工作；2022 年 12 月底前，广东省各地市完成推广应用，各疫苗接种点普遍可利用电子健康码接种疫苗。

此外，深圳市未使用广东省疫苗流通与接种管理信息系统，通知称深圳市应按照该通知时间节点完成电子健康码接种疫苗建设、推广工作。

据介绍，电子健康码是卫生健康领域覆盖全体居民、全生命周期的健康身份统一标识，是居民的个人“健康医疗身份证”，实现跨机构、跨区域医疗服务“一码通用”。医疗机构可利用电子健康码为居民提供疫苗接种、核酸检测、预检分诊健康申报卡和电子陪护申领、医院挂号、诊疗、查询等服务。目前，广东省累计发码 1.6 亿张（含省外来粤的流动人口）。

居民在“粤健通”小程序完成实名认证（0-16 周岁可通过广东省出生医学证明管理系统信息核验、17-59 周岁通过公安部门人脸识别、60 周岁及以上通过公安部门户籍信息核验）后，即可领取、出示电子健康码。疫苗接种点扫描电子健康码获取个人相关信息后，自动同步到广东省疫苗流通与接种管理信息系统，完善个人接种信息档案，避免医护人员手工录入，减轻基层负担，提升接种效率和信息准确性，着力实现居民便捷、高效接种疫苗。

IT之家了解到，广东省卫健委公布的应用场景如下：

（一）预约接种。居民通过“粤健通”小程序或地市电子健康码移动应用预约接种疫苗。已完成数字化门诊升级改造的疫苗接种点，可提供自助取号、候诊、缴费等服务。

（二）亮码接种。居民出示“粤健通”小程序的电子健康码，经接种台医护人员扫描电子健康码确认受种者信息，并完成“三查七对一验证”等后，按程序接种疫苗。地市电子健康码移动应用按照标准完成改造和联调测试后，可提供市电子健康码接种疫苗服务。

（三）自动建档。接种台医护人员扫描电子健康码后，居民个人信息（姓名、性别、手机号码、证件号码等）自动同步到广东省疫苗流通与接种管理信息系统，其中未建立个人疫苗接种档案的，医护人员在系统确认后，自动生成个人档案；已建接种档案的，将对已有接种档案信息进行核验，如有不一致，自动弹窗提醒医护人员核对、补充完善。

（四）结果查询。居民完成疫苗接种后，可通过“粤健通”小程序等渠道查询接种结果。