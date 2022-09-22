微软“未发布”Surface Studio 3 主板在闲鱼曝光

IT之家 9 月 22 日消息，根据网络的一些爆料和 FCC 文件，微软正计划更新 Surface Pro 9 和 Surface Laptop 5 产品线。另外，美国联邦通信委员会 (FCC) 本周早些时候发布的一份新文件详细介绍了一款名为“台式电脑”(C3K2043) 的神秘 Surface 品牌产品，被认为是 Surface Studio 3 新品。预计将在今年 10 月活动中发布。

现在，号称是微软 Surface Studio 3 的主板已经现身闲鱼平台，透露了一些该设备的信息。该主板采用了新款 GTX 2060 独显，内存可以自己添加，核心 N18E-G1-B-KD-A1，采用英特尔 CPU i7 1165G7 独显。该人士还强调新设备未发售。

根据 FCC 文件，微软已被授予文件和重要测试附件的短期机密性，一直到 2023 年 2 月 28 日。根据可用文件可以看出一些较小的细节，例如网络芯片组确认该设备将配备英特尔 CPU。

IT之家获悉，根据其中一份文件，所谓的 Surface Studio 3 使用英特尔 Wi-Fi 6 兼容 802.11ax 芯片。该芯片支持 2.4Ghz 和 5Ghz ，从而创建更多可用频道。此前报道称，微软正在开发 Surface Studio 3 台式电脑的新配件。

《消息称微软 Surface Studio 3 新品通过美国 FCC 认证，预计 10 月发布》