涉嫌规避苹果隐私规定，被曝跨网站追踪用户：Meta 面临集体诉讼

北京时间 9 月 23 日早间消息，据报道，在 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 应用被曝对用户进行跨网站追踪后，已经有两起集体诉讼提交给法院，指控该公司违反苹果的《应用追踪透明度》政策以及相关法律。

据悉，Meta 为了绕过苹果的隐私政策而想出了一种权宜之计：在用户使用其应用内置的浏览器时，将追踪代码插入到网站中。这样一来，无论用户是否为 Meta 的应用提供授权，他们均可监控用户的活动。

苹果在 2021 年 4 月推出 iOS 14.5 更新时出台了《应用追踪透明度》政策。这项技术可以禁止应用追踪用户，并且必须获得用户的明确许可才能进行追踪。Meta 之前一直对此表示反对。该公司鼓励用户允许其进行追踪，甚至警告称，这项政策可能导致其今年的广告收入减少 100 亿美元。

Meta 在声明中反驳了这一指控。该公司表示，这两起诉讼都“没有根据”，他们将会积极抗辩。Meta 还表示，该公司的应用内浏览器尊重隐私决定，包括跟广告有关的隐私决定。

法院最终未必能为这两起诉讼授予集体诉讼资格，但如果这一资格获得批准，就可以同时为许多用户申请补偿。不过，无论最终能否胜诉，这些官司都充分表明了 Meta、苹果和隐私倡导者之间的冲突 —— 尽管面临批评和竞争对手的反对，但 Meta 仍然致力于保护促进其业务增长的定向广告业务。