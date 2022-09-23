将处方药当作减肥药推给青少年，TikTok 算法惹争议

北京时间 9 月 23 日消息，近日，有外媒注册了一个信息显示为 16 岁女孩的新账号，用该账号在 TikTok#减肥药#话题下搜索时，发现前 100 个视频中有近三分之一在推广减肥药，有些视频还出现了治疗癫痫、偏头痛的处方药。该账户向 TikTok 标记的一些视频后来被平台删除。

2020 年，TikTok 更新了政策，禁止推送禁食 App 和减肥药的广告，限制体重管理产品的广告在成年用户间的推送。然而，一些外媒用测试账号还是能在 TikTok 上找到销售减肥药的视频。为了显示出明显的减肥效果，一些用户还在服用减肥药时制作视频日记，或分享服用前后的照片。

有卫生保健专家说，未经研究证实的饮食声明对成年人和青少年来说都是危险的。

TikTok 没有予以置评，但告诉一些媒体，该平台不允许推广或交易处方减肥药，违反政策的内容将被删除。

2022 年 1 月，TikTok 和 Instagram 关闭了将肥胖与多动症联系起来的广告，该广告称患者可以通过治疗多动症的方式来“停止暴饮暴食”。

TikTok 过去曾被迫对其平台上的有害节食内容做出回应。2021 年，有媒体在一篇报道中详细展示了 TikTok 的算法如何使年轻女孩观看节食和减肥视频，使他们置身于危险之中。在这篇报道发表的前一天，TikTok 宣布正在致力于“多样化推荐”，这样用户就不会被一系列类似的内容淹没。