荣耀 X40 今日开售：120Hz OLED 曲屏 + 5100mAh 大电池，1499 元起

IT之家 9 月 23 日消息，今日上午 10:08 荣耀 X40 全渠道开启首销，作为荣耀 X 系列手机九年里程碑之作，荣耀 X40 是该档位首款 OLED 硬核曲屏的机型，还配备 5100mAh 快充大电池和 12GB+256GB 大内存，售价 1499 元起。

IT之家了解到，荣耀 X40 采用 6.67 英寸 2400×1080 OLED 居中单孔曲面屏，120Hz 刷新率，采用 0.65 毫米二次强化玻璃，支持 10 亿色彩显示、800nit 全局激发亮度、1920Hz PWM 高频调光、德国莱茵 TUV 硬件级低蓝光护眼，同时还支持熄屏显示和屏下指纹。机身长度为 161.6 毫米，宽度为 73.9 毫米，厚度为 7.9 毫米，机身重量约为 172 克（含电池），“满月星环”设计，提供彩云追月、墨玉青、幻夜黑三款配色。

荣耀 X40 搭载骁龙 695 处理器，前置 800 万像素摄像头，支持人像模式、延时摄影、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等功能，后置 5000 万像素摄像头 + 200 万像素摄像头，内置 5100 毫安时容量电池，支持 40W 超级快充，官方称可带来两天一充的使用体验。

此外，荣耀 X40 还有最高 12GB+7GB 的智慧运存扩展，带来等效 19GB 的运存体验，抗老化测试使用 36 个月后依然非常流畅。

售价方面，荣耀 X40 6GB+128GB 售价 1499 元，8GB+128GB 售价 1699 元，8GB+256GB 售价 1999 元，12GB+256GB 售价 2299 元。