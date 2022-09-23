消息称 AMD 今年新显卡高于 7000 元，RX 7900 约 9200 元

IT之家 9 月 23 日消息，爆料者 @_wildc 透露，AMD 今年发布的 RX 7000 系列新显卡不会低于 1000 美元（约 7070 元人民币），哪怕是两款 Navi31 新品降价后也差不多会到 1200 美元。

其中，RX 7900 20GB 型号约为 1299 美元（约 9183.93 元人民币），RX 7900 XT 24GB 型号约为 1599 美元（约 11304.93 元人民币）。

另外一位爆料者 @JumboShrimp787 在回复他的时候表示，今年可能会有 Navi 32（7800 系列）新品，他认为这种中端卡有望低于 800 美元（约 5656 元人民币）。

IT之家曾报道，英伟达本周发布了 RTX 4090 旗舰显卡，搭载 16384 CUDA + 24GB 显存，12999 元起，10 月 12 日上市。

全新的 RTX 40 系列与 AMD 同样采用了台积电代工，不过英伟达采用的是更先进的 4N 工艺，在节点上要比 AMD 的 RDNA 3 更有优势。

在面对记者询问时，黄仁勋对于高价的原因进行了解释：摩尔定律已经失效，如今 12 英寸晶圆的比之前贵了太多，芯片降价的想法已被埋葬。他表示，整个供应链都会涨价，而且巨大的代际性能提升使其不可能满足“以一半钱买到相同性能”的条件，或者以相同的钱买到两倍的性能，而且随着技术越来越贵，他们必须使用更多办法，推出像 RTX、DLSS、SCR、Tensor Cores 这样的发明，使其能够继续克服成本的增加。

此外，随着 AMD RX 6000 显卡生命周期接近尾声，AMD 也开始进行降价处理，以便更好地与 NVIDIA 的 RTX 30 系列显卡竞争。新的价目表于 9 月 15 日敲定，并开始在在线零售商中生效。