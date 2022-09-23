为什么我们喜欢游戏联动？

享受宇宙交错的狂欢。

当《死亡搁浅》联动了《赛博朋克 2077》，当“刺客信条”里出现了“最终幻想”，当《堡垒之夜》里的奇怪元素越来越多…… 最近几年，游戏联动成了一项热门活动。很多游戏打破次元壁垒，把特色元素带入到另一个世界里。多种多样的活动内容和模式让联动事业蒸蒸日上，联动成了游戏界的一个独特现象。

因为大杂烩且跨越不同圈层的特性，联动总能触动玩家兴奋的神经。还有什么比得上把喜欢的角色、设定组合起来更令人兴奋的呢？玩家在通关游戏后，有时候还意犹未尽，如果有一个机会，能够在更多的地方体验到喜爱游戏的精髓，就自然成了一件值得激动的事。

游戏的生命力是有限的，但联动能为成熟的作品注入新的活力。在原作中结束的故事能够在新世界里焕发“第二春”，这可能就是联动的魅力。

《女神异闻录 5》是游戏联动的常客，足够优秀，足够风格化，热度也足够高

有趣的活动

游戏的联动活动实在是太多了，质量有高也有低，有的做得用心，有的只能说透露着敷衍的味道，但是毕竟联动的基数大，即使只是罗列其中让人印象深刻的，也不少。

“孤岛惊魂”是育碧的开放世界游戏系列，在中规中矩的育碧游戏宇宙里，这个系列以略带邪典的放飞风格著称，游戏里最出名的是反派 —— 瓦阿斯、“蒲爹”，以及“炸鸡叔”饰演的安东・卡斯蒂约。因为“孤岛惊魂”是第一人称射击游戏，天然擅长塑造在玩家镜头前的角色 —— 除了玩家自己，其他角色个个个性鲜明。

《孤岛惊魂 6》在游戏里加入了一个科幻恐怖题材美剧《怪奇物语》世界观下的特殊任务，把玩家拉入“次位面”。游戏尽量还原了电视剧的风格，“阴影之地”充满了粘液和阴影，无处不在的血红灯光照耀着幽蓝世界的每一个角落。

联动海报也是电影质感

剧中的夺心魔（The Mind Flayer）被还原到了游戏中

深度的联动活动还有许多，玩家也比较乐意看到这种的。其中一个例子是《最终幻想 14》和《尼尔：机械纪元》，《最终幻想 14》在游戏中新增了一个“尼尔”世界观下的副本“YoRHa: Dark Apocalypse”。因为《最终幻想 14》拉到了《尼尔：机械纪元》的总监横尾太郎和项目负责人齐藤阳介参与制作，所以联动的整体质量还不错。玩家除了可以获得“尼尔”系列的角色服装，还能体验原作中的名场面和战斗，并且游玩原创的剧情内容。

非常、非常酷

《尼尔：机械纪元》还为玩家带来了一次有些“不正经”的联动 —— 在《糖豆人：终极淘汰赛》中加入主人公 2B 的角色服装。因为 2B 是一个身材高挑的女性角色，所以当矮墩墩的糖豆人打扮成 2B，在镜头前飞跃出现时，玩家一下子就能感受到反差和搞怪的气质。不过，因为《糖豆人：终极淘汰赛》本来就走的是“胡逼”欢脱的路线，玩家接受这次“奇怪”的联动也不会有什么困难，反而可能会感受到一种反差萌。

一言难尽！

联动的性质决定了，这类活动必然是创意十足的，毕竟打破次元壁本来就是一种天马行空的行为。只要制作组不要玩得过分洒脱，而是尽量把原作中的特色带进新游戏，大多数玩家都会欣然接受。享受一场宇宙交错的狂欢，这是联动的意义所在。

为什么要联动？

联动游戏很大程度上是在拓展经典 IP 的影响力，并且赋予它们新的商业价值。在某种程度上，这也是一种双赢 —— 拥有口碑的游戏获得商业利益，热门的游戏为玩家争取多维度的新奇体验。当然啦，从商业的角度分析会显得有些单调，但是我想说的是，正因为商业因素是联动背后的推手，我们才能在更多的游戏里看到交叉的整活。只要商业的味儿别那么明显，内容也别那么敷衍，联动就是一种助力，对联动的双方而言都是一种良性的循环。

由于联动近乎天然地具有吸引人眼球的特性，有不少游戏专注把联动作为制作、销售、运营的策略，也获得了显著的成功。目前最有名的“联动狂魔”当属《堡垒之夜》，它最近的一次是和《火影忍者》联动，让玩家可以在草原上操作漩涡鸣人射击 M4 突击步枪，或者让宇智波佐助大跳迪斯科热舞。鉴于《堡垒之夜》和《火影忍者》的双重影响力，国外的社交网络上讨论很多。

当然了，参加联动的都是人气角色

不得不说，无论什么角色到了《堡垒之夜》里都会变得轻松搞怪

《堡垒之夜》的联动太多了，在电影《复仇者联盟 3：无限战争》上映期间，游戏曾推出了“灭霸模式”，玩家在地图上寻获灭霸的手套，获得特殊的技能。稍早一点的时候，《堡垒之夜》还和《七龙珠》《黑客帝国》《星球大战》联动，在游戏中加入了筋斗云、龟派气功、光剑等道具。基本上，只要能拿到授权，就做进游戏里，被收纳进“‘堡垒之夜’宇宙”。

另一款联动性质很足的游戏是“任天堂明星大乱斗”系列。游戏早期的企划书中就对它做出了颇为精准的描述：“把有魅力的人气角色聚集在一起，再把他们快乐地击飞的聚会游戏。”所以“大乱斗”中最核心的点之一就是“人气角色”。在最新的《任天堂明星大乱斗：特别版》中，参战的斗士一共有 89 位，包括了任天堂旗下和第三方游戏厂商的各色角色。

海量联动可能就是“大乱斗”的秘方

如果你玩过“大乱斗”，应该很轻松地就能体会那种操控喜欢的斗士的感受。而且，“大乱斗”系列总是能把握住原作的精髓 —— 换句话说，也就是“玩梗”玩得好。比如，来自“合金装备”系列的斯内克能在战斗中通过无线电呼叫支援，询问对手斗士的信息。游戏为每一位斗士都添加了特殊的语音信息。

总体来说，能在同一款游戏中玩到来自几十个不同游戏系列的各具特点的角色，而且角色正是那个味道，不得不说，是既划算，又有趣的。

除了斯内克，来自《新光神话》的彼特也有隐藏式的特殊对白

“王国之心”系列也算是联动气息比较足的游戏。这个系列的一大卖点是原汁原味的迪士尼风和著名角色，包括米老鼠、唐老鸭、巴斯光年等等。游戏的主线剧情也是在多个迪士尼宇宙中冒险 —— 可以说，“王国之心”就是游戏版的“迪士尼”电影。

除此之外，“王国之心”还和“最终幻想”系列关系亲密，不止是角色的客串联动，甚至连一些角色的人设也出自同一双手。这种把现实和游戏分界线打乱的感觉自带了一种吸引人的属性。

无限的延伸

根据“万物皆可联动”的原则，活动内容当然可以不限于游戏，甚至可以反过来说，最有意思的联动反而是那些脑洞大开的“跨界合作”。

越是激进的联动，越容易获得玩家的目光。不过，最后获得什么样的评价还是要看制作的水准和作品之间搭调的感觉，但是不论如何，只要是联动，都能够获得相当多的瞩目。

真正的联动又何必需要官方牵线？玩家自己的整活完全并不比官方联动逊色。最有趣的是《集合啦！动物森友会》和《毁灭战士：永恒》的联动，因为两款游戏在同一天发售，激起了粉丝讨论的热情，他们打破了次元墙，把这两款风格毫不相干的游戏联系起来，展开高浓度的二次创作：把西施惠拉进猩红地域猎杀恶魔，Doom Guy 则被套上了夏威夷风格的 T 恤衫，慢悠悠地在海边钓着鱼。

我记得最有趣的是外媒发布的 4 篇评论和攻略的封面

还有一些跨界联动，它们的特点是…… 你想不到。直到联动的消息公布，你才惊呼，这竟然能够联系起来！《新世纪福音战士》和美妆品牌 KATE 的联动就是这样，哪里有观众会想到凌波丽为口红打广告呢？

联动产品之间的契合度是一种神奇的感觉，它们不一定相似，但是必须相合。你事先多半想不到哪里可以合拍，可联动大多能把这种关联性体现得合情合理，让受众们也觉得的确可以这样。

谁不爱呢！

还有最近《英雄联盟手游》和可口可乐的联动，可口可乐的迷你罐上印刷了金克丝、伊泽瑞尔、阿狸等英雄。这样的联动是双向的，现实和游戏 —— 现实中，玩家能在便利店里买到新包装的“英雄迷你罐”；游戏里，也能用上可口可乐联名活动的战旗和击败印记。

喝着可乐玩着《英雄联盟手游》，可以说是双倍的快乐了

这样联动的契合度是什么？不论是可乐还是手游，都是年轻人社交生活场景里十分常见的元素，碳酸饮料和 MOBA 都有股躁动的夏日青春气息。厂商拍摄了很棒的创意短片，卡通动画的风格轻松愉快，内容则类似玩梗，小伙伴在草丛里蹲提莫，开黑抱队友大腿，还有拆塔偷家。短片里甚至还用上了移轴摄影，挺潮的。这也是游戏的气质，体现的是个“酷”字。

潮流和酷炫，有这些就够了

纯粹的乐趣

无论是尼奥在《师父》里用白眉拳撂倒黑衣人史密斯，还是在“怪物猎人”的旷野上，骑乘“洛克狗”或天照大神追猎怨虎龙，对许多玩家而言，联动活动就是一场想象力的狂欢。就像一场惊喜派对，没有人会拒绝在生活里多一分这样的意外之喜。

真的是鬼才联动 —— 这是谁想出来的？

举了这么多例子，其实我很难总结出一套适用于所有联动的“成功秘诀”。反过来，只要联动足够有趣，点亮了那朵火花，好像所有玩家都会乐此不疲。它像是一场无限创造力和有趣灵魂的聚会，灵光一闪和奇思妙想是所有人都赞赏的行为。最棒的是，你得到的回馈是近乎纯粹的乐趣。

对啊，纯粹的乐趣。有谁会不喜欢呢？

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：董杭叶