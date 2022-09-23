看完龙族大战指环王，我发现流媒体的尽头还得靠“拼爹”

当流媒体迈入大片时代，拼实力的时候到了。

亚马逊和 HBO 这几天“打起来”了，观众们却进入了一场前所未有的狂欢。

亚马逊巨资打造的经典 IP《指环王：力量之戒》和 HBO《权利的游戏》前传《龙之家族》在九月正式在流媒体会面，进而引发了一场全球两大魔幻史诗 IP 顶流间的巅峰对决。

此次两个剧集除了撞档之外，它们还有着很多的共同点，比如都是大型魔幻史诗剧，都是两大 IP 的前传系列，都是对原有世界观的全新拓展，都是两大平台的年度王牌、烧了它们最多的钱。

此前《权游》系列八部曲的大制作、大场面几乎已经是魔幻剧集的天花板，而此次亚马逊的《指环王》的野心似乎比权游还要更大：《龙之家族》用 2 亿美元拍了第一季共 10 集，《指环王：力量之戒》则花了 4.65 亿美元拍了 8 集，强势超越权游系列刷新“史上最贵剧集”记录。

一边是最近正琢磨着靠引入广告卖钱的 Netflix，一边是财大气粗的亚马逊，随着流媒体平台们之间的内容战越打越烈，很多人也不禁感叹，看来这流媒体宇宙的尽头还得靠“拼爹”啊。

《力量之戒》和《龙之家族》对比，图自 MARKETWATCH 网站

10 亿美元进军中土世界，影迷们吵得亚马逊关评论

改编自英国文学教授托尔金在 1954 年推出的小说《魔戒》的《指环王》系列电影无疑是很多 80、90 后的青春回忆和心中的经典。从 2001 年第一部《指环王：护戒使者》开始，《指环王》电影系列六部曲为无数影迷打开了魔幻世界的大门，作为特效电影上的里程碑，该电影系列一共获得了 351 项国际奖项，包括 17 项奥斯卡金像奖。

《指环王》电影系列给世界影史留下很多经典的画面以及人物，比如白袍巫师甘道夫、精灵王子莱格拉斯、霍比特人弗罗多、人族王子阿拉贡等等，同时也直接让《指环王》IP 变成了一台行走的“印钞机”。

随着《指环王》坐稳魔幻史诗一哥地位，它的 IP 价值也水涨船高。要想蹭魔戒热度，首先得交得起天价版权费。当然，这点小钱，在亚马逊眼里也不是个事儿。

截自于《指环王》电影

自从 Prime Video 推出，在原创电影斩获奥斯卡之后，剧集方面较弱的亚马逊一直想干票大的。看到隔壁 HBO 的权游的大获成功，亚马逊就把目光投向了权游系列的“鼻祖”《指环王》。2017 年，亚马逊花费 2.5 亿美元从华纳手中抢来了《指环王》的改编权，并一口气定了 5 季内容。

本次推出的第一部《指环王：力量之戒》剧情设定在第二纪元，发生在电影版《霍比特人》和《指环王》的几千年之前，讲述的是中土世界“魔戒”锻造时期的故事，包括魔王索伦的崛起以及精灵与人类最后的联盟等。

目前，《力量之戒》前两集已经播出亚马逊 Prime Video 播出，但影迷的反应却实两级分化严重，吵得不可开交。

在 IMDb 上评分 6.7，可以看出用户几乎都集中打十分的和打一分的二者之间，两大阵营势均力敌。烂番茄指数 84%、爆米花指数 37%，豆瓣评分 7.5。整体来看，比起权游开篇口碑直接低了一个量级。

站《力量之戒》的，都觉得亚马逊这次是有诚意的，两集都是电影观感、钱没有乱花。确实，从画面来说，此次《力量之戒》肯定是属于美剧中的一流作品，场面恢宏、特效精良、细节考究，从一帧一画中能够感觉到经费在疯狂燃烧。

据了解，此次亚马逊采用了大量实拍场景，特地跑到了电影版指环王的取景地新西兰去拍摄，就连电影片头的熔岩、铸铁、片名都是实拍出的效果。

《力量之戒》片头拍摄幕后，视频来自于 Prime Video 官方

但除开好看的场面之外，《力量之戒》在剧情方面遭到了大量原著粉和魔戒迷的吐槽。

首先是对于原著情节的一些魔改。比如原著中银发、肤白如雪的精灵族中加入了黑精灵角色 ，比如让精灵女王和自己的女婿埃尔隆德搂搂抱抱，并且强行加入努门诺尔人来组 CP 等等。

图片来自于《指环王》电影和《力量之戒》

另外，剧情的推进和节奏把控上有很大的硬伤。从内容铺展到叙事都不能达到引人入胜的效果，一些剧情甚至到了让人感到无聊的程度。可能是由于此次《力量之戒》定位在了全年段，类似于一部“合家欢”剧集，在人物刻画上显得幼稚且套路，比如精灵女王为兄复仇、矮人和精灵之间的“相爱相杀”，都让人觉得没啥新意以及很难共情，台词对白很多地方也稍显生硬。

前两集看下来感觉就是像在看一部面向青少年的魔幻题材剧，更像是一部由迪士尼出品的作品，跟《指环王》电影系列和权游系列的史诗感差了很多。据说此次《力量之戒》的制作团队堪称“神级”，主创来自于《权利的游戏》、《绝命毒师》、《怪奇物语》、《黑道家族》等等神剧的幕后团队。但看完就想问一句，大家都认真了吗？

针对这些剧情和叙事问题，网友们也开启了疯狂吐槽模式。有网友评论道：“在 Prime 火山里，黑暗之主贝索斯偷偷铸造了一个大烂剧，他将自己的金钱、贪婪和征服所有电影的欲望倾注进了这部剧集，妄图用一个剧集和解构托尔金来毁掉所有前人的成就。”

目前亚马逊 Prime video 页面已经连夜关闭了评论区，截至目前也仍未开放观众打分。

截自于亚马逊 Prime Video

“正版”权游骑龙回归，千万影迷挤爆服务器

相较于目前口碑正处于风口浪尖的《力量之戒》，早于它两周播出 HBO 的《龙之家族》目前的反响相对平稳很多。

对于权游系列，很多观众都还仍然处于让人如坐针毡、如鲠在喉、如芒刺背的第八季终章的 PTSD 之中。号称史诗级烂尾的第八季，直接把权游系列的 9 分水平拉到了 6 分。但大家也都知道，第八季的内容并非出于乔治・马丁之手，主要是由魔鬼般的编剧 D.B 两兄弟操刀。

也正因为如此，让大家对于这次基于乔治・马丁亲自写的《火与血》有着更高的期待。毕竟三年前被瞎了一整季，大家现在都想看看正版权游洗洗眼。《龙之家族》设定在《权力的游戏》故事发生前 200 年，讲述了龙妈“娘家”坦格利安家族内权利斗争的故事。

《龙之家族》上线当晚，全球近千万权游粉都守在了电视机前，瞬间挤爆了 HBO Max 的服务器。当天不仅刷新了 HBO 旗下原创剧集首播收视最高纪录，也在美国、欧洲、拉美、中东等地区都创下地区最高在线观看记录。

图片来自 Twitter

目前《龙之家族》在 IMDb 上评分 8.8，有超过 55% 观众打出了 10 分的高分，另外 30% 以上的人评分都在 8 分以上，仅有 4.9% 的观众打一星，爆米花指数高达 84%，豆瓣评分 8.7，可以说在口碑上暂时完爆了《力量之戒》。

从目前播出的几集内容来看，老权游的感觉确实回来了。第一集就流畅地交代了重要人物特点和人物之间的关系，同时也把父女、兄弟、内阁之间微妙的矛盾展现得丝丝入扣。从编剧的功力上，不得不说是确实是吊打隔壁。

跟隔壁《力量之戒》金灿灿的服化道相比，整个画面和制作也延续了权游之前“黑灯瞎火”的风格，人物造型依然是过去的高冷风，进阶版铁王座也让人瞬间“爷青回”，特别有看点的还有坦格利安的巨龙和龙骑士们。

比隔壁有余，但跟自己相比，《龙之家族》目前也只能说是差强人意。其中被吐槽最多的是主角团的颜值跟原著中的描述不相符，以及整体叙事不及权游前作宏大等等。

内容烧钱黑洞之下，流媒体的尽头还得靠“拼爹”

当然，《力量之戒》和《龙之家族》都还正在更新之中，二者之间的较量目前还并未真正分出胜负。但两大 IP 的强强对决，也标志着流媒体平台的内容战进入了白热化阶段。

自从巨头们开始踏足流媒体领域，连续剧制作大片化的趋势就越来越明显。特别是最近一两年，为了抢夺用户，大家都开始在往内容上疯狂砸钱。2022 年，Netflix 预计将花 170 亿美元在原创内容上，迪士尼预计花 110 亿美元在流媒体占总影视之处的一半以上，亚马逊 2021 年花了超过 130 亿，派拉蒙 2021 年花了 147 亿……

不同于过去编剧都挤破头都要进好莱坞的局面，现在流媒体平台的原创内容大有一种百家争鸣的态势，同时“拼爹”的味道也越来越浓厚。

比如此次亚马逊能拿下《指环王》的版权，除了有钱之外，亚马逊此前在图书出版业的地位也助力不少。手握漫威宇宙、公主系列 IP 的迪士尼更是不费吹灰之力就用最短的时间挤进了流媒体第一阵营。

当流媒体平台的利润和现金流被内容开发快速蚕食，平台之间的不同境遇也就显现出来了。有苹果、亚马逊这种金主爸爸支持的自然是底气十足，而像迪士尼这种业务面宽广的就开始动起了线上线下联动主意，这两天还表示要发布一项包括主题乐园、流媒体、度假村、邮轮等多业务会员计划，以期深度绑定用户。

迪士尼最新会员计划

而反观以前的“流媒体老大”Netflix 现在的境遇却透着股说不出的凄凉，不仅连续裁员、涨价，同时还不得不放下身段引入广告求生。

那么这两天，大家都看《力量之戒》和《龙之家族》了吗，你们觉得哪部剧集更胜一筹呢？欢迎大家留言讨论！

本文来自微信公众号：硅星人 （ID：guixingren123），作者：Juny