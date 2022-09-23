OBS Studio：这款老牌开源工具，10 周年大更新了

原标题：《这款老牌开源工具，10 周年大更新了，强烈推荐！》

说到老牌软件，其实有非常多不错的，很多可以称得上是装机必备软件，比如 PotPlayer、Everything、WinRAR、Bandicam 等等。

而今天我要安利的这款也称得上是老牌软件，这款软件就是：「OBS Studio」，也习惯简称为 「OBS」，OBS 从软件发布至今有 10 年之久了。

OBS 是一款用于「屏幕录制视频和实时直播」的软件，适用于 Linux、macOS 和 Windows，主要用于录制电脑屏幕的操作，保存为视频或者是推送到直播平台来实现直播教学。

录屏的功能非常强大，而且借助显卡的性能，还能流畅录制游戏过程，是很多游戏解说博主使用的录屏软件。

主要功能

BOS 界面简洁，支持中文界面，功能强大，不仅录制质量好，占用资源小。支持音频捕捉、场景切换、画面调色、自定义布局等，可以同时录制摄像头画面，满足教学直播或实时解说的需求。

支持视频直播，在录制视频的同时，将视频输出为视频流格式，实时推送到 B 站、抖音、斗鱼、快手等几乎所有的直播平台上，这就可以代替直播平台的软件，输出高质量的直播视频了，很多 B 站游戏 UP 主、科技 UP 主、知识 UP 主都在用。

使用方法

安装基本就是一键搞定，直接默认安装即可，安装完成打开就能使用，首先来看看使用方法。

1、屏幕录屏

在来源处点击右键 —— 添加 —— 显示器捕获。

然后可以进一步调节录制的设置，其中包括录制编码、输出格式、输出路径、音频等等，设置之后，在控件中点击开始录制，结束录制之后指定路径下就会有视频文件输出。

2、屏幕录屏 + 摄像头

通过上面的方式录屏，然后在来源部分右键 —— 添加 —— 视频采集设备，添加后如下。

3、视频直播推流

首先还是配置好场景，设置好需要直播展示录制画面。

然后重点就是获取对应平台直播推流码，每个平台有所不同，比如 B 站在直播中心设置好直播，点击开始直播就会有两串字符。

打开开 OBS，点击设置，点击推流，服务改为自定义，复制上面两串字符，依次填入服务器和串流密钥，然后点击确定。

点击输出，更改串流参数，可根据自己电脑配置和网速选择比特率，点击开始推流，即可以开始直播了。

以上就是简单的使用方法介绍，OBS 设置操作非常强，如果是新手，还是不会使用，也可以直接去 B 站搜索观看相关使用教程。

总结

OBS 是一款免费开源的软件，源代码基于 GPL-2.0 版本的开源协议托管在 Github 上，任何人都可以免费下载安装使用，也可以用于商业用途。

为庆祝 OBS 成立 10 周年，开发者进行了周年大更新，最新版本 28.0.1，此版本包含大量新功能，视频编码支持、原生 Apple 芯片支持等等。

直接在官网的下载页可以下载到软件，但默认的下载链接速度很慢，这里提供了 123 云盘的下载链接。

下载地址：官网下载页 | 123 云盘

本文来自微信公众号：胡萝卜周 （ID：carrotchou），作者：萌宝