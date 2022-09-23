飞凡换电站发布：R7 将全系支持，2 分 30 秒即可完成换电

IT之家 9 月 23 日消息，昨日飞凡汽车换电站发布，换电站是由上海捷能智电新能源科技有限公司生产，该公司是在不久前由上汽集团、中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资成立。据了解，该公司生产的换电站，未来还将服务包括荣威、名爵、大通等品牌，将覆盖 SUV、轿车、MPV 及商用车等品类。

而据飞凡汽车官方介绍，即将于 9 月 27 日上市的飞凡 R7 全系支持换电功能，该车也是飞凡汽车旗下首款换电车型。R7 将搭载容量为 90 千瓦时动力电池，能量密度提升到 185 瓦时 / 千克。飞凡换电方案还拥有可提前预约、换电过程不中断车内影音体验及空调送风系统等功能。速度方面，官方称，整个换电过程 2 分 30 秒即可结束。

从体验来看，飞凡换电站换电流程依次为换电准备、准备完成、车辆举升、电池拆卸、电池安装、车辆回位、车辆重启以及换电完成。而换电前需要将车辆回正方向盘、挂 N 挡、释放电子手刹、松开制动踏板、保持车门关闭。

此外，飞凡 R7 的电池可以“以租赁代替购买”，降低初始购车成本；动力电池“可充可换可升级”，用户能够根据自身需求灵活选择。在补能方案自由度更高的同时，也更加便捷。

IT之家了解到，飞凡汽车将联合战略合作伙伴捷能智电，全面展开业务平台建设，依托中国石化、中国石油遍布全国的 5 万余座加油站网络，升级打造“可充可换可升级”的综合能源服务站。首个飞凡换电优选体验站已在上海安亭交付中心投建，2022 年，全国计划投建综合能源服务站 40 家，2023 年，将达到近 300 家；到 2025 年，规模将近 3000 家。