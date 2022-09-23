秋天怎么拍才好看，3 招教你拍出秋之美！

不知不觉间初秋就到了，与夏天绿色为主的色调不同，秋天带来了全新的色彩调色板，取而代之的是鲜艳的黄色，暖橙色和艳丽的红色，让人情不自禁拿起手机把这些美丽的景色拍下来。

那么如何用手机把秋天的美拍下来呢？今天就一起来探究一下吧

1/.拍摄时段

在晴天里的清晨和傍晚是最佳拍摄时机，因为清晨和傍晚的光线与具有红色、黄色等的温暖色调与秋天暖调的树叶相得益彰。

明亮的蓝天将与树叶的秋天色彩形成鲜明的对比，创造出美丽而充满活力的图像。

树叶搭配深蓝色的背景，非常适合营造极简的风格。

2/.拍树木

树木是秋天变化最明显的拍摄对象，因为它们的叶子颜色会变成红色、黄色或者橙色，为你的照片带来丰富的色彩。

试着去寻找线条，利用引导线构图拍出画面的纵深感，比如绿树成荫的街道非常适合拍摄左右对称镜头。

道路和一排排的彩色树木将作为引导线，将眼睛吸引到图像中，并产生强烈的纵深感。

除了左右对称外，结合水面拍摄上下对称的倒影也是一种不错的表现手法。

如果觉得看腻了这样的对称画面，可以把平视的拍摄角度改为低角度的地面仰拍，让画面会更加有冲击力。

或者寻找画面中的色彩对比，如下图黄绿的鲜明对比更加能够吸引人的眼球。

树木不仅可以一排排地拍，还可以来点不一样的拍摄方式。比如去寻找一颗孤树，拍不一样的孤寂之美，拍摄孤树时建议和人物一起拍进去。

走近树木，结合人物背影使用仰拍的方式，显得神秘又有逼格。

也可以使用低角度拍摄，并在背景中包含一些有趣的东西，比如走动的人，这样可以构成一个更加平衡的构图，并有助于讲述一个更有趣的故事。

3/.拍落叶

在秋季里我们经常能看到各种美丽的彩色叶子掉落到地上，落叶的色彩和奇特的形状，为我们的照片带来了极大的表现力。

德国哲学家莱布尼茨说过:“世上没有两片完全相同的树叶“。”近距离逆光拍摄叶子上错综复杂的细节，你会发现这些叶子具有类似路线图的脉络，有着非常独特的吸引力。

同时你可以用一片有奇特形状的落叶或者一堆落叶当做前景，以叶子为中心，使用手机里的【大光圈】模式或者【人像】模式，拍出背景虚化的感觉，不仅丰富视觉色彩，同时可拯救一些杂乱的背景。

躺在地上的枯叶也很适合拍摄，因为它们的孔和卷曲的叶身就非常具有戏剧性。

还可以去收集不同颜色的叶子，在通过不同方式排列到一起。比如突出其中一片叶子的颜色。

或者整齐的串起来做装饰。

或者用黑背景的拍摄叶子颜色的变化，更能凸显出季节的改变。

4/.拍人像

秋天是拍摄人像的好时间，因为秋天的树叶和色彩是完美的人像道具和背景。

道具

叶子是用来拍身体特写最好的道具。比如随手在地上选一个你满意的叶子，来衬托出你的眼睛。这样可以拍出一种你意想不到的神秘感。

即使不想露脸也没关系，可以把落叶当做道具拍摄身体局部特写。

前景

找一片蜷缩的落叶作为前景，制造纵深感，让人物站在画面视觉中心，就能显得有层次又应景，简单而又创意十足。

背景

你可以通过多种方式将秋天里的花草树木用作人像照片的背景，比如简单地拍摄一个站在充满色彩鲜艳的树木里看风景的人。

但要注意的是确保人物身后的叶片足够浓密或开出的花朵也足够茂盛，不然拍出的照片看起来会很疏散的感觉。

如果想要拍出不一样的创意与感觉，可以尝试把脸藏在树叶中，这样拍出来的效果能给照片带出一份神秘又玄妙的感觉。

但是也可以尝试做一些不同的事情，让人物躺在落叶中的地面上，然后从上方直接拍摄。

想要有一点自然的动作，可以双手捧着满满的枯叶，在摄影师倒计时按下快门的时候把叶子向上抛，这样自然的秋天落叶照片就拍出来了。

总之，秋天是一个非常适合拍照的季节，只要你用心地仔细观察周围的事物，你就会发现很多东西都可以用来拍特写，多尝试一些尝试新事物和不同角度，你会发现秋天的美景比想象中的多很多

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：好摄大叔