无墨也能打印？ 极印・立可印 N1 发布：还能支持视频，售价 489 元

凤凰网科技讯 9 月 23 日消息，国产打印机品牌极印于今日在北京举行产品体验会，发布照片打印机新品极印・立可印 N1。其采用无墨打印技术，支持视频打印，售价 489 元。

极印・立可印 N1 定位口袋照片打印机，整机重 183 克，大小与主流手机相近，机身仅有一个电源按钮和一个指示灯。其采用推盖设计进行相纸更换，共有樱花粉、云朵白、薄荷绿三种颜色。同时也受限于机身尺寸，N1 仅可打印 3 英寸照片。

在打印技术上，极印・可立印 N1 采用无墨打印技术。相比常见的热升华，无墨打印是通过打印机的温度变化来加热特制相纸，使其在高温下呈现特定色彩，进而实现画面打印，官方称其成像打印时长与拍立得成像相似。

N1 通过蓝牙与手机 App 进行连接，同时除了传统照片打印外，N1 还支持“留声照片”和“AR 照片”打印。在使用该功能时，所打印的照片可以与最长 15 秒的指定视频画面关联。用户通过在官方的应用程序中扫描照片即可预览画面内容。除此之外，官方的应用程序内还提供了不同画面边框、滤镜等选择，官方的三英寸相纸还自带贴纸，方便用户进行留存和粘贴。

极印・立可印 N1 在包装内随附相纸，售价 489 元，将于 9 月 26 日早十点正式开售。