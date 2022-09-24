英伟达承认 Win11 22H2 会引起卡顿并发布 3.26 版驱动修复补丁，支持 RTX 40 系列

IT之家 9 月 24 日消息，英伟达在一份声明中确认，Windows 11 22H2 在 Nvidia GeForce 卡上存在兼容性问题，并发布了一个修复程序，你可以从 Nvidia 官网下载。

据介绍，英伟达 GeForce Experience 3.26 版本驱动支持新的 8K 60FPS HDR Shadowplay Recording 录制功能，不过仅适用于 RTX 40 级显卡。按 Alt+F9 即可开始录制。

此外，英伟达还为 51 款新游戏添加了最佳配置，包括：

生死狙击 2

Captain of Industry

世纪：灰烬纪元

死亡搁浅导剪版

Dinkum

堕梦 Dolmen

Dread Hunger

沙丘：香料战争

消逝的光芒 2

艾尔登法环

核心元素 2

鬼玩人：游戏

远征军：罗马

EZ2ON REBOOT : R

F1 22

最终幻想 VII 重制版

玩具熊的五夜后宫：安全漏洞

幽灵线: 东京

战神

超级房车赛 传奇

Hell Pie

Hydroneer

LEAP

乐高星球大战：天行者传奇

玛莎已死

怪物猎人 崛起

凡间在线 2

沙石镇时光

超激斗梦境

无人深空

天堂杀手

Poppy Playtime

战争附言

冲就完事模拟器

Propnight

影子武士 3

师傅

狙击精英 5

星河战队: 人族命令

天堂的陌生人 最终幻想起源

猫猫模拟器《Stray》

The Anacrusis

风暴奇侠

星球工匠

小蒂娜的奇幻世界

彩虹六号：异种

全面战争：战锤 3

吸血鬼崛起

吸血鬼：避世血族-绝唱

战锤 40K：混沌之门 - 恶魔猎人

绝境急袭：挑战重重

Bug 修复方面：

为《模拟农场 22》《赛博朋克 2077》《绝地求生》和《F1 2021》等游戏修复了窗口最小化问题，同时为其启用了游戏内浮窗。

修复了 GFE 赠品的桌面通知。

修复了 Alt+F12 热键在其他应用中无法使用的问题

修复了系统重启或开始新游戏后性能信息浮窗重置为基本设置的问题

修复了 Reflex 分析器错误显示渲染延迟而非 PC 延迟的问题。

修复了系统在自动更新后会重启的问题。

IT之家曾报道，根据 Reddit 和 Feedback Hub 的用户反馈，在某些情况下，Windows 11 22H2 可能导致蓝屏死机的问题，在 N 卡平台上还会导致游戏 FPS 降低，并对 PC 性能产生实质性影响。

Nvidia 发言人证实，该芯片制造商知道用户在 GeForce 显卡驱动的系统上使用最初发布的 Windows 11 22H2 时，可能会看到对某些游戏的性能影响。Nvidia 和微软已经发现了与 Windows 11 22H2 增加的新 "图形调试工具" 有关的问题。

两家公司正在密切合作，发布驱动程序更新，应该可以完全解决游戏的性能问题。Nvidia 说，Windows 11 22H2 功能意外地被打开，导致性能问题，特别是一些游戏的帧率降低。

《微软 Win11 2022 更新导致英伟达显卡出现问题：游戏卡顿、帧率不稳定》