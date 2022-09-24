美股周五：三大股指连跌 4 天，特斯拉 3 天蒸发约 7456 亿元市值

美国时间周五，美股收盘主要股指连续第四个交易日全线下跌，道琼斯指数收于 2020 年 11 月以来的最低水平。美联储周三宣布加息后，美债收益率飙升，三大股指本周再度下跌。

道琼斯指数收于 29590.41 点，下跌 486.27 点，跌幅 1.62%；标准普尔 500 指数收于 3693.23 点，跌幅 1.72%；纳斯达克指数收于 10867.93 点，跌幅 1.80%。

大型科技股普遍下跌，奈飞跌幅超过 4%，亚马逊跌幅超过 3%，苹果、谷歌、微软和 Meta 跌幅超过 1%。

芯片龙头股普遍下跌，台积电、高通和 AMD 跌幅超过 2%，英特尔、阿斯麦和博通跌幅超过 1%。

电动汽车股涨跌不一，特斯拉下跌 4.59%，连续 3 个交易日大幅下挫，市值蒸发 1046 亿美元（约 7456 亿元人民币）；Rivian 上涨 0.69%，法拉第未来上涨 2.90%；蔚来下跌 3.87%，小鹏下跌 0.22%，理想上涨 3.18%。

中概电商龙头股普遍下跌，阿里巴巴下跌 2.37%，京东下跌 2.17%；拼多多下跌 5.37%。

其它热门中概股普遍下跌，其中尚乘数科下跌 7.91%，BOSS 直聘下跌 5.49%，汽车之家下跌 1.83%，知乎下跌 1.74%，哔哩哔哩下跌 1.64%，百度下跌 0.06%，携程上涨 1.52%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

美联储周三宣布连续第三次大幅加息 75 个基点，导致市场波动加剧，美股周五大幅下跌。

Avitas 财富管理公司的管理负责人拉塞尔・埃文斯（Russell Evans）接受电话采访时表示：“经济衰退的风险增加了，没有人想成为最后一个被挤出市场的人。”

投资者担心，随着美联储为了对抗高通胀而继续加快货币政策收紧的步伐，美国经济软着陆的前景正在减弱。在周三宣布最新一次大幅加息后，美联储主席鲍威尔再次警告称，美联储的工作还没有完成。

自美联储周三宣布政策利率决定以来，美债收益率飙升，给股市带来压力。

10 年期美债收益率周五下跌一个基点，收于 3.695%，而周四下午 3 点曾飙升至 2011 年 2 月以来的最高水平。与此同时，两年期美债收益率周五攀升 8.8 个基点，至 4.212%，为 2007 年 10 月 12 日以来的最高水平。

但令市场恐慌的不仅仅是美联储。全球其它一些央行本周也上调了利率。美股投资者特别密切关注英国的情况，英国央行最近一次加息扰乱了英国股市。

道琼斯市场数据显示，道琼斯指数本周累计下跌 4%，标普 500 指数累计下跌 4.6%，纳斯达克指数累计下跌 5.1%。三大股指连续第二周下跌。