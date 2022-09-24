OPPO 加入 FIDO 联盟，将支持免密码登录通用标准

IT之家 9 月 24 日消息，互联网时代，管理大量密码对于用户来说是一项非常繁琐的任务。同时，仅依赖密码的认证方式也造成了极为严重的网络安全隐患。更换密码的频率高、设置复杂度大，多平台共用密码和弱密码容易导致身份盗用、信息泄露、黑客钓鱼等问题，造成巨大损失。

近日，OPPO 正式加入 FIDO（Fast IDentity Online）联盟。OPPO 将支持最新的 FIDO 免密码登录通用标准，在产品与服务上使用“公钥”密码学，为用户提供快速、安全、便捷的免密登录方式，并与其他成员一道，推动标准制定与推广，大幅减轻在线服务中对密码的过度依赖，助力 “无密码”时代到来。

据介绍，日后，有望只需要一台 OPPO 手机作为“通行证”，便可实现跨浏览器、跨应用程序、跨 OS 平台的网络服务无缝体验。用户在多台设备，包括新设备、附近的设备上，无需重复注册账号，即可自动访问密钥，完成登录验证。

IT之家了解到，致力于“消灭密码”的 FIDO 联盟成立于 2012 年，其在全球范围内标准化了免密登录网站、应用程序、与在线服务的身份认证方式。目前，FIDO 认证已经演进到 FIDO2 协议，这套安全、方便的技术标准框架，得到了包括谷歌、微软、高通在内的主流科技企业的支持。