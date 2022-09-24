微信头像新玩法？iPhone 一键抠图帮你实现

很多朋友平时解压的方式之一就是换头像、换签名、换背景，不得不说，这些操作有时候确实能够给人带来愉快的感觉~

小助理最近就喜欢这几种风格的微信头像，有趣又可爱~ 而且用自己的自拍照制作，轻松拥有专属的微信头像！

这种头像的特点就是把照片主体抠出来放到纯色背景上，然后再进行一些装饰创作，就可以得到一张有个性的头像辣~

不过，抠图对于很多小伙伴来讲是件麻烦事。尽管修图软件可以智能抠图，但有时候还是需要手动优化处理才可以抠好。

而最近 iPhone 新出的 iOS16 中就有一个自带的新功能『一键抠图』，只需要长按照片主体就可以把它快速抠出来，操作非常简单，简直就是懒人福音~

今天，我们利用 iPhone 这个新功能，制作各种有趣又个性的微信头像，快点码住！

ONE.一键抠图

首先在相册里打开照片，手指「长按」照片主体，当主体稍微被放大后松开手指，然后点击主体上方出现的「共享...」按钮。

接着从下方就会弹起一个框，点击「存储图像」，抠出来的主体就保存在相册中啦！

手指按住照片主体不要松开，同时点击左上角的「＜」按钮，界面跳转后松开手指，用这个操作方式也可以保存抠图哦~

让人不明觉厉的是，视频居然也可以一键抠图！！！

我们只需要将视频暂停播放，然后跟照片抠图一样的操作方式就可以抠出画面主体了。

相对于人物头像，可能有些小伙伴更喜欢用动植物、静物做头像。

而恰好 iPhone 这个抠图功能不仅可以抠人像，只要是照片的主体，动植物、静物、图标可以被快速抠出来。万物皆可抠！

当抠这种手绘贴纸，iPhone 处理得会更好，它对边缘处理更加自然。对比修图软件，反而有时候会抠得不太到位。

仔细对比 iPhone 和第三方软件的抠图画质，前者的画质会更加讨喜，它抠出来的图像和原图画质相差无几，没有被压缩到。

▲ iPhone 抠图

▲ 修图软件抠图

TWO.装饰

如果直接将扣好的图片直接用作头像，可能就有点平平无奇了。我们可以通过第三方修图软件，按照自己喜欢的风格装饰，马上 get 有趣吸睛的头像！

1/.涂鸦头像

看似平平无奇的自拍照，别急着删掉哦~ 我们将人物抠出来后导入像醒图、黄油相机的修图软件，用涂鸦笔进行涂鸦创作，可以变成有趣的涂鸦头像~

用涂鸦笔对身体轮廓进行部分描边，手绘一些文字或图案，也可以在「贴纸」、「文字」中选用一些元素装饰，来让头像更加有趣~

同时，注意涂鸦的颜色尽量和照片中的色彩相近，可以有一些对比色，让画面的整体色彩比较协调。

2/.漫画头像

相信很多朋友应该用过漫画头像吧，如果想要让漫画头像富有个人特色，那我们可以尝试将自己的自拍照通过修图软件转换成漫画风的照片。

漫画人物作为头像，一般是纯色背景会更加简约耐看。我们用 iPhone 的一键抠图功能将漫画中的人物抠下来保存好，再导入修图软件，选一个喜欢的纯色背景，最后以 1:1 比例保存好图片，专属的漫画头像就做好啦！

漫画头像无论是个人还是情侣，都超适用的呢！

3/.合照头像

只要合照够搞怪、够有趣，作头像也可以很出街！

将抠好的几张图片导入到修图软件，调整好位置后，利用涂鸦笔、贴纸等添加一些有互动性的元素，打开你的脑洞，让人与人、人与物之间产生有趣的联系！

有一说一，iOS16 版本带来的新功能还是很实用的，可以玩出很多新花样来！

好啦~ 利用 iPhone 自带的抠图功能，结合第三方软件，可以制作不同风格的微信专属头像，这份小技巧你学会了吗？

周末在家快动起来吧，DIY 出最靓的微信头像！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：大叔助理