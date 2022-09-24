不是吧，安卓也要上灵动岛？!

本文来自微信公众号：IT之家微信号 （ID：ithomenews），作者：雨仔

IT之家的朋友们，大家好，我是雨仔。

自从苹果在 9 月 8 日发布 iPhone 14 系列以来，便占据了机圈讨论的中心。

尤其是 Pro 版本采用的“灵动岛”设计，由于太独树一帜，成为最津津乐道的话题。

还记得在观看发布会时，“灵动岛”的出现让雨仔眼前一亮，怎么也没想到苹果竟然能在“药丸”上整起活儿来。

再加上苹果对其应用场景的演示相当灵动，那活蹦乱跳的样子令人不禁惊叹：amazing！

所以雨仔当时就断定 —— 这玩意儿，会掀起一场血雨腥风。

果不其然，对于灵动岛的设计，网友展开了激烈的争论。

一部分人认为，灵动岛是无可比拟的巨大创新，是改变人类历史、颠覆世界进程的创造。

另一部分人则觉得，灵动岛不但没有解决异形屏的实际问题，反倒更大更丑更显眼了。

毫无疑问，这本质上就是一场苹果用户和安卓用户的交锋，吵得不可开交。

双方的观点都没有错，人一旦有了鲜明的立场，难免就会心有所属；更别说，审美本就是见仁见智的事情。

不过在 iPhone 14 正式发售后，出现了很有意思的现象 ——

一些原本对灵动岛满怀期待的果粉，在拿到真机使用后，却大吐苦水。

导致他们吐槽的原因，雨仔去探寻了一下，发现在于三方面：

其一，照骗。

从官方发布的照片来看，灵动岛虽然略显违和，但面积控制得不错，看起来没那么难受。

然而真机并非如此，灵动岛区域又黑又大，特别是在白色界面的衬托下格外显眼。

其二，色差。

从照片来看，前置模组的挖孔和灵动岛的黑色 UI 浑然一体，匹配度极高。

但是真机在光线强烈的环境下，会出现明显的色差，UI 无法掩盖住模组。

其三，适配。

别看灵动岛在视频中展现了近乎完美的实用性，但实际情况截然相反。

由于当下的主流 App 都没进行适配，看起来充满异味。

这三方面的问题，让用户产生了失望的情绪，纷纷表示上的不是岛，而是苹果的当。

就这样，“灵动岛翻车”的说法随之而来。

此外，除了被指责翻车，灵动岛还陷入了另一场漩涡 —— 抄袭。

不少网友声称，灵动岛的设计早就有安卓厂商实现了：荣耀的灵动通话胶囊、vivo 的原子胶囊通知栏，以及魅族的环形电量。

对于抄袭的说法，雨仔不敢苟同。

相对于安卓厂商的 UI 变形，苹果灵动岛支持的功能更多，会根据功能改变形态和动画，是系统层面的交互。

诚然给人的感觉可能略有相似，但根本上不尽相同。

总的来说，无论各位是否喜欢，都无法否认灵动岛火出圈了。

自打它出现，不只是苹果用户，许多安卓用户也迫切想要拥有。

对于他们来说，换机不太现实，便要求厂商新增灵动岛功能，只不过换来的是“暂时先不做”的答复。

虽说官方不愿意做，但民间大神们开始了行动，短短几天就研发出了灵动岛 App。

雨仔体验了一下，感觉没有苹果原生那般丰富，但也很灵动，具有新鲜感和可玩性。

接下来就向大家简单介绍几款，想体验的老铁，不妨试一试～

灵动鸟

灵动鸟是第一个复刻灵动岛的安卓 App，初次使用前，建议开启所有的权限，以保证得到最佳的效果。

从演示来看，在接入充电和连接耳机时，会出现动画效果。

经雨仔测试，发现的确如此，比如在连接耳机时，屏幕上方自动弹出了动画。

虽然支持的场景有限，但动画还是蛮丝滑的，多少有点 iPhone 内味儿。

不过需要注意的是，由于该 App 是模仿 iPhone 从中间展开动画的模式，所以侧边打孔的手机，效果欠佳。

即便可以调整位置，也难以 100% 吻合，像雨仔这种左侧双挖孔的手机，字都显示不全。

万象灵动岛

除了灵动鸟，还有一个名为万象灵动岛的 App 同样能实现灵动岛的动画。

相对于前者，它在接入充电和连接耳机这两个基础上，还增加了静音提示、消息提示和播放音乐的场景。

虽说它全面适配挖孔屏、药丸屏、水滴屏、全面屏，但也要自己调整位置。

否则照样会出现，动画效果被挖空遮挡的情况。

万能小组件

除了单独的 App，一些万能小组件 App 中，也增加了灵动岛的小组件。

以“TopWidgets”为例，就提供了“灵动坞”小组件。

开启灵动坞后，可以添加三种效果：连接充电器提示，模拟语音来电和无线耳机连接提示。

这三款第三方 App 总体用下来，雨仔觉得，万象灵动岛相对出彩。

当然了，虽然它们带来了类似于灵动岛的效果，但说破天也就是动画而已。

不过鉴于只是 App，做到这份上也很不容易了，至少赋予了安卓用户尝鲜的机会。

最近，在小米 MIUI 的主题中，也有模仿灵动岛的主题。

从演示效果来看，比之第三方 App，功能更丰富，但仅限于锁屏界面，解锁就失效了。

别的用户无缘了，小米用户可以浅显地把玩一番。

除此之外，也有安卓厂商想尝试一下灵动岛，比如 realme：

有网友坚决反对安卓手机上“灵动岛”，觉得实在太 LOW 了：

最后，雨仔想聊聊安卓厂商是否会跟进灵动岛的问题。

在灵动岛出现后，许多用户期待安卓能推出采用灵动岛设计的手机。

对于这份期待，雨仔真心觉得大可不必。

首先，采用灵动岛设计，会被打上“抄袭”的标签。

其次，灵动岛也称不上有多出彩，不能因为是苹果出品就无脑跟风。

最后，灵动岛的设计，和近几年大环境的努力方向背道而驰。

为了能给用户带来更好的视觉体验，安卓厂商都在想方设法地缩小前置打孔的面积。

反观灵动岛，为了所谓的“遮丑”，结果占据了更多的显示区域，纯纯就是为了那点醋，才包的饺子。

就像罗永浩评价的那样：先在脸上涂屎，再把屎的颜色调整得跟粉底差不多。

所以还是那句话，灵动岛确实别出心裁，但真没必要跟进。

与其一味地效仿苹果，不如坚持走自己的路，向真・全面屏探索。

毕竟，走别人走过的路，固然很轻松，但得到的只能是别人剩下的。

灵动岛再秀，归根结底，就是个碍眼的药丸罢了。

在IT之家公众号后台回复“灵动岛”三个字，即可下载文中提到的三款灵动岛 App：