依靠深度学习，AI 已经能创造类宝可梦的游戏

▲ 真正的“量身定做”。

最近，“AI 作画”、“AI 作曲”这类概念正流行，这种根据提供的简短词语及描述，自动生成作品的行为，无疑是许多人梦寐以求的愿望。那如果类似的概念发散到游戏领域，是不是也能实现“根据给定的描述，自动生成想要的游戏”这种效果呢？

来自华盛顿大学的一名深度学习领域科学家，最近就在个人推特上公布了自己的一项新成果：通过给定的图片和数据信息，他能够让计算机自己生成游戏。

这位名为“Ollin Boer Bohan”的研究者公布了一段 AI 自动生成的游戏画面，虽然画面略显模糊，地图也会在一些地方发生奇怪的形变，但相信多数玩家还是能一眼发现这样的画风有着浓浓的“宝可梦”影子。

▲ 《宝可梦 珍珠钻石》游戏画面

无论是视频中的房间还是草丛、树林、高低地这样的设定，都和 06 年 NDS 平台发售的《宝可梦 珍珠钻石》非常相似，这位作者也在自己的个人主页上表示，提供给 AI 的学习数据正是大量《珍珠钻石》的游戏画面。

但需要指出的是，AI 生成的并不是上面的那段视频，而是一个真正可以操作的游戏。

通过键盘上的按键，玩家可以操作画面中的人物进行“上下左右”四个方向的移动，快速按下两次方向键，还可以触发人物的疾跑动作，这便是这款游戏目前所能实现的所有功能。

虽然看起来非常简陋，地图也会出现奇怪的撕裂画面，但作者表示自己并没有为游戏写过一行代码，所有的功能和画面都是由 AI 通过神经网络等深度学习算法自己生成的。

“没有游戏代码”这句话可以简单理解为：输入的操作指令其实与画面并没有关系。在按下某个按键后，其实给出的都只是 AI 猜测会出现的画面，这也解释了为什么视频中的地图总会出现奇怪的变化。

但即使是这样的效果，实现起来也颇为不易。作者表示为了能让 AI 理解想要的游戏效果，除了大量的参考视频外，还必须手动标记一些操作的关键帧画面以建立数据库，经过了大量的实验后，最终才完成了视频中的效果。

虽然目前实现的功能相对简陋，但如果能提高这种“模仿”的准确性，作者认为理论上可以模拟出一个完整的游戏系统。假以时日，也许“AI 做游戏”才是解决“电子阳痿”最好的方案。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：嘤肉卫星