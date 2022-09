打哈欠会传染，人和动物都无法幸免，这是为了让脑子冷静一下

看到上面这张图,你打哈欠了吗?

打哈欠会传染,这是人们很久之前就发现的规律。1508 年有人提出“打哈欠会传染”这一理论,从那时开始就已经研究了数百年。

▲ 到底为什么要打哈欠啊!打哈欠为什么会传染啊!不管了先打个哈欠再……|Pixabay

科学家也在研究过程中发现,这种现象并不只是人类独有的,未出生的胎儿也会有,而动物界的黑猩猩、猫、狗、大象都会有打哈欠传染的现象。

在一项研究里,实验参与人员在狗狗面前打哈欠,结果 72% 的狗狗也开始打哈欠。其它一些动物也在别的研究里表现出了打哈欠传染的反应,比如黑猩猩、绵羊,猫,甚至是大象、鹦鹉或爬行动物等。而且除了同类之间的相互传染,不同物种间也会有这样的反应。就像你看到猫打哈欠就想打哈欠一样,猫看到你可能也会打一个哈欠。

不过,至于为什么打哈欠会传染这个问题,科学家却迟迟没有得到一个准确的答案。想要说清这个问题,我们需要先从“为什么会打哈欠”说起。

我们打哈欠通常都是张大嘴深吸一口气,然后再呼气的过程。有人就提出,打哈欠其实是大脑的一种冷却机制。他们说,打哈欠之前,大脑的工作温度“过高”,所以通过气体热交换的方式来冷却一下。

打哈欠可能是一种脑袋冷却法。|Pixabay

为了佐证这一点,研究者们还想到了花里胡哨的实验方法。比如给脑袋冰敷,要求他们用鼻子呼吸就能减少打哈欠传染的频率。再比如戴着耳塞打哈欠,就能听到气体交换的声音等等。总之,支持这一理论的科学家 Guttmann 和 Dopart 认为,通过气体交换的方法,大脑也许被冷却,也许改变了压力。

这些研究表明,我们打哈欠的频率会根据环境温度、体温等情况变化。但这种理论也引起了一些讨论和争议。人们又有了另外一些理论,他们认为,打哈欠其实是一种群居动物们保持警觉的方式。

当人们打个哈欠,可能也是在转换状态,原本困倦的现在清醒了,或者注意力忽然提高了。打哈欠也许可以帮助我们提高警觉性,以更好的状态面对环境中的危险。

这种理论也能解释“为什么动物们打哈欠会传染了”。专门研究打哈欠的进化生物学家安德鲁・盖洛普(Andrew Gallup)说,正是因为打哈欠能提高警觉性,看别人(别的动物)打哈欠也能提高警觉性。而传染性打哈欠则会提高整个群体的警觉性。

在他的一项实验中,他让参与者挑选出有蛇的图像。结果发现,在看到别人打哈欠后,参与者能够识别和检测蛇的图像的能力迅速提高。这意味看到别人打哈欠后,我们面对威胁时的反应速度会更快。

对于这些群居动物来说,跟着同伴一起打哈欠,也可能是同理心的表现,或者是单纯的模仿行为。再或者,这群动物能通过一起打哈欠来维持一种相似的昼夜节律。

当然,除了这几种理论之外,有些动物的哈欠是真的有特殊的目的。比如有一些企鹅夫妇,张大嘴打个哈欠,其实是在求爱。而蛇表现出一副打哈欠的样子,很有可能只是在调整下巴的位置。还有些动物,比如豚鼠,打哈欠只是为了展示它的尖牙,表现出攻击性。

令人出乎意料的是,在水中的一些动物也会打哈欠。但它们打哈欠时可以不用吸水。我们总以为打哈欠是要大吸一口空气,但是用肺呼吸的水生哺乳动物,比如宽吻海豚打哈欠时,没有呼吸,只是张大了嘴。

这个发现颠覆了我们对打哈欠本来的定义,还有人发现,羊水中未出生的胎儿也能打哈欠。所以对于哈欠,到底还有多少是我们不知道的?

还有一个趣事是哈欠专家安德鲁・盖洛普提到,当他研究哈欠时,在看文献、做笔记、写论文时一直哈欠连天。

▲ 搁谁谁不哈欠连天啊!|编辑部明星猫 1 号

所以看这篇文章的你打了几个哈欠呢?

▲ 狠狠打个哈欠迎接美好的早晨吧!|编辑部明星猫 2 号

