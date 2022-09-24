董明珠：格力发起筹建广东省预制菜装备产业发展联合会

IT之家 9 月 24 日消息，据“格力电器”微信公众号消息，董明珠表示，格力发起筹建广东省预制菜装备产业发展联合会。

IT之家了解到，格力电器将携手广东省农科院、广东恒兴集团、国联水产、温氏集团、钱大妈、京东物流等单位共同筹建广东省预制菜装备产业发展联合会。

艾媒咨询《2022 年中国预制菜行业发展趋势研究报告》显示，预计未来中国预制菜市场将保持 20% 左右的增长率高速增长。未来 5 年左右，预制食品产业将成为下一个万亿级市场。

格力电器表示，广东省预制菜装备产业发展联合会将以预制菜上下游产业链自动化、智能化装备制造为着力点，提升预制菜制造过程标准化、规模化水平，努力打造开放、多元、融合、共生、互利的预制菜装备产业发展生态体系。

同时，格力电器透露，格力电器深耕制冷行业多年，完成制冷产品全链路布局，并提供八大类设备。除此之外，格力电器还以温度控制技术、仓储管理技术、信息管理技术为基础，构建肉类、水产、蔬菜三位一体的智能化深加工链路。

据介绍，此次格力针对预制菜生产运输特点，结合自身优势打造了以物流仓储调度为中心的精益物流生产模式，规划提供布局合理、配送效率高、库容高、信息化与物流同步的高性价比“预制菜”整厂精益化生产综合解决方案。