百度副总裁平晓黎：微信公众号有自己的“墙”，我们都搜不到

IT之家 9 月 24 日消息，9 月 23 日，2022 万象・移动生态大会在广东珠海召开。据澎湃新闻，百度副总裁、百度 App 总经理平晓黎在接受采访时回应了如何看待互联网平台之间“壁垒”的问题。

平晓黎表示，中国的互联网平台确实“壁垒”非常多，建立起了一道道“围墙”，百度搜索是最希望生态开放的，比如小红书的内容可以在百度上搜索到。

平晓黎说：“微信公众号是一个私域，它有自己的‘墙’，不止百度搜不到，其它平台也搜不到，但公众号上许多内容在百度也有，因为有相当一部分人创造的内容是多平台分发的。我们也不可回避一些垂类 App 的发展，它们的站内也有搜索功能，我们是比较积极的心态，想的是如何让更好的内容与服务出现在百度。”

平晓黎在会上发布了过去一年百度 App 的各项业务发展情况，平晓黎表示，作为百度 App 的核心产品能力，过去一年百度搜索整体规模增长 17%；百度问一问实时在线咨询规模增长 16 倍，月付费用户数增长 150%；目前，百度 App 生态内有超过 500 万的百家号创作者，100 多万问一问答主，和 80 多万智能小程序开发者。惠生活和度划算交易量增长近 2 倍，复购率达 60%；创作者方面，过去一年多元化收入作者数量增长了 300%，作者商单收入增长 10 倍。

IT之家了解到，8 月 30 日，百度发布 2022 年 Q2 财报，该季度百度营收 296 亿元，净利润 55 亿元，同比增长 3%，环比增长 43%，超市场预期。