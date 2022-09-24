微软见了都连连佩服的神器！让你的电脑桌面上升一个层级

我们每天使用电脑首先接触的都是电脑桌面，有关桌面的软件有很多，今天小编给大家介绍几款自己收集的非常有价值的桌面小工具，废话不多说，开始了！

Gif123

大家应该会发现，在以往我们公众号的推文中，经常可以见到有关电脑桌面的 gif 动态图片，就比如下面这张，这种动态图片都是怎么做出来的呢？

其实做起来非常简单，就和桌面录屏一样，通过软件录制一段操作就好了。

要说能够录制 gif 的软件，数量可就很多了，这里面最专业，最强大，功能做丰富的就是 ScreenToGif，不过要说简单轻便，那么可以试试这款 Gif123。

Gif123 单文件运行，不需要任何外部依赖，兼容 XP 以上以上所有主流系统。

软件极其简单，总共只有三个按钮：「录制」、「预览」和「复制」。

录制就不用说了，先调整好需要录制区域的位置和大小，然后点击录制按钮就能开始录制。

录制完成之后，可以先预览一遍录制效果，然后选择导出文件还是直接复制到剪贴板。

Gif123 复制 gif 具有良好的兼容性，能够直接粘贴到 QQ、微信以及其它文案编辑器中，不会出现 gif 变成静态一帧图片等现象。

Gif123 还有简单的编辑帧功能，能够在切换到预览模式暂停后编辑动画帧，和拖动拖动多个图像到窗口自动转换为 GIF 文件。

实时地球

桌面壁纸软件我们都使用过，常规的壁纸软件功能无非就是将一些静态图片设置为桌面壁纸，再高级一点的玩法就是设置成视频动态桌面。

但是你们玩过将地球实时卫星云图设置为壁纸的吗？

这款实时地球功能非常强大且完全免费，这是一款能够让你从宇宙角度实时观察地球的壁纸工具。

软件每隔一定时间都会自动更新一次卫星云图，支持多个卫星图像来源的选择，美国、中国、日本、甚至月球、太阳的卫星云图，都能一览无余，在电脑桌面感受天文的乐趣，真是别有一番风味！

CapsCursor

中国人在使用输入法的时候，一共需要切换三种状态，分别是中文、英文小写和大写，但有的时候，如果不输入文字测试，中文和英文大写这两种输入状态很难区分开来。

这样就很容易让人产生不必要的麻烦，有一款 CapsCursor 可以在鼠标指针旁，为中文输入法添加一个标记，用来提示当前输入法状态。

默认设置情况下，切换到中文时，会显示鼠标尾巴，而切换到大写时，则会显示不同的指针样式。

此外还能自定义不同状态下标记的字体、字号、颜色、位置等等。

Capslock 的功能还有快捷启动、快捷文本和模拟按键，功能比较丰富，想要完全了解清楚，可不是那么容易的，建议多看几遍软件提供的帮助说明。

最后是打包好的软件下载地址：点此

本文来自微信公众号：胡萝卜周 （ID：carrotchou），作者：麻花