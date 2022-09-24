iPhone 14 相机新增的功能，到底有什么用？

想必大家心心念念的 iPhone 14 都已经到手了！众所周知 iPhone 14 系列今年在影像方面增加了一些新功能，激动之余很多同学在拿到真机时，还不知道如何更好地发挥 iPhone 14 新功能的价值？

今天这篇文章我们就以 iPhone 14 系列新增的几个拍照功能，来做个实拍教程，以便你能更好的用新 iPhone 拍出精彩大片！

* 本文图片均为 iPhone 14 及 iPhone14 Pro Max 拍摄。图片上传有所压缩

言归正传！我们都知道 iPhone 14 Pro 系列破天荒的将主摄分辨率从 1200 万升级到 4800 万像素，那么高像素对于我们日常拍摄帮助到底有多大呢？

4800 万像素有什么用？

4800 万像素简称 48MP，默认情况下 iPhone 14 Pro 的照片像素还是 12MP，你需要在设置中打开才可以拍出 48MP 的照片，设置路径：设置-相机-格式-Apple ProRAW-选择 ProRAW 分辨率（48MP）。

需要注意的是，当我们开启 ProRAW（48MP）之后，每张照片的文件大小约为 75M。

相比于大多数安卓机需要打开专业模式才能开启 RAW 格式，iPhone 的 ProRAW 格式开启要简单许多，完成上述设置之后，你只需在相机界面右上角点击开启 / 关闭 RAW 格式即可。

有同学就要问了，iPhone 14 Pro 的 ProRAW 格式有 12MP 和 48MP，它们到底有什么区别？

ProRAW（48MP）：“RAW 格式”大家并不陌生，市面上大多数安卓手机都支持 RAW 格式拍摄，但基本都是非全像素 RAW 格式照片。iPhone 14 Pro 是目前市面上为数不多支持全像素 RAW 格式拍摄的机型。

这是因为手机一旦要同时满足高像素以及 RAW 格式的话，对于手机芯片的处理能力将是一个不小的考验。

即便 iPhone 14 Pro 搭载了 iPhone 史上最强的 A16 仿生芯片，在开启 ProRAW（48MP）之后，每次按下快门都需要等待 2 秒左右的时间。

但是全像素 RAW 格式，的确能让我们获得一张高分辨率、高动态范围的图像。好处就是在后期时有更大的处理空间：除了能调整照片影调、色彩之外，还能进行后期“二次构图”的放大裁剪。

比如这张照片是开启 48MP ProRAW 格式拍摄的，我们任意裁剪照片的一部分，同样会获得一张细节比较清晰的照片。

▲ iPhone14 Pro Max（1X）/ RAW (48MP） 裁剪放大效果

令我惊讶的是，在 A16 仿生芯片的加持下，使用 iPhone 14 Pro 自带编辑器或第三方修图软件 Lightroom 处理 RAW（48MP）格式照片时也是非常流畅，所以同学们也不需要担心处理 RAW（48MP）手机会卡顿的问题。

在这里需要提醒各位的是，全像素 ProRAW 格式虽然能记录更多原始信息，但一旦开启该模式，就需要付出大内存的代价，以及拍摄时的快门延迟。所以对于这个功能的使用，我的建议是拍摄一些重要时刻或者风光图片时使用，日常建议用普通格式或者 12MP 的 ProRAW。

ProRAW(12MP)：该格式非全像素的 RAW 格式，它在保留比普通格式更多信息的同时，几乎没有快门延迟，并且在逆光、暗光环境中能获得比 48MP 更好的成像效果。

▲ iPhone14 Pro Max（1X）/ RAW (12MP） 原图经压缩后上传

▲ iPhone14 Pro Max（1X）/ RAW (12MP） 后期图片

值得一提的是除了主摄，iPhone 14 Pro 系列的超广角、2 倍、3 倍焦段均支持 RAW（12MP）格式拍摄，在强逆光场景下可以保留更多的画面信息。

▲ iPhone14 Pro Max（0.5X）/ RAW (12MP） 经压缩后上传

总的来说，用户需要掌握一定的后期技巧才能发挥 ProRAW 格式的最大作用，对于日常拍摄来说，我个人比较推荐大家用普通格式进行拍摄。

手机通过计算摄影可以帮助我们更轻松拍出好看的照片，这点也是手机摄影相比单反摄影的优势之一！

比如 iPhone 14 Pro 的 4800 万高像素通过像素四合一等算法优化，用主摄或 2 倍焦段的普通格式就可以直出曝光、色彩准确的照片，在绝大多数场景中，我们无需调节复杂的参数设置，只需要专注于构图与画面本身即可。

▲ iPhone 14 Pro Max（1X）/ 普通格式

▲ iPhone 14 Pro Max（2X）/ 普通格式

iPhone 14 拍人像怎么样？

iPhone 的影像风格一直跟其它手机厂商有所区别，iPhone 追求的是尽量“还原真实所见”，当然也包括人像摄影。

在社交图片以「美颜」为主的今天，iPhone 的“真实”不一定能获得小姐姐们的青睐，但是也有很多同学喜欢 iPhone 这种真实感的人像照。

▲ iPhone 14 Pro Max（2X）/人像模式

- 四个焦段拍人像 -

2 倍焦段：2 倍长焦这次在 iPhone 14 Pro 系列中得到回归，但这可不是物理镜头，而是利用主摄四合一像素传感器正中的 1200 万像素拍摄 48mm 焦距的照片和视频。

如果单从倍数上看，有些同学可能不是很理解 2 倍跟 3 倍的区别，但如果从日常人像摄影的拍摄距离来看，你会发现 48mm 比起 77mm 长焦更加友好。

打个比方：你跟女朋友去吃饭，你坐在她对面用 2 倍焦段就可以为她拍下一张还不错的照片，而如果你用 77mm 焦段拍摄，要么你需要往后几步，要么就很有可能拍出大头贴的效果。

▲ iPhone14 Pro Max（2X）/人像模式

还有就是我们想拍摄一些物品，用 1 倍拍会太广，用 3 倍又得走得很远，如果你用的是 iPhone 14 Pro 系列，建议用 2 倍焦段拍摄。

iPhone 14 Pro 的 2 倍焦段虽然是虚拟的，但是它同样能拍出与其它镜头相同画质的照片，除了拍摄人物，它也特别适合拍摄静物，比如这里我用它拍摄了一个画中画照片。

总的来说，2 倍焦段会比主摄拍摄的画面更聚焦，但又比 3 倍距离更适中，它更适合拍摄半身人像以及需要突出主体的静物。

3 倍长焦：与 2 倍形成对比的是 3 倍焦段，这枚镜头等效焦距达到 77mm，相比 2 倍焦段拍摄，它需要摄影师站在更远的距离来拍。

3 倍焦段的优点是画面会更加紧凑，但相比 2 倍焦段带入的空间环境会少一些，所以 3 倍焦段更适合拍摄人物的五官特写。

▲ 2X

▲ 3X

iPhone 14 Pro 系列的 2、3 倍都是人像摄影的黄金焦段，它们具有不同的应用场景，同学们可以根据场景特点选择合适的焦段。如果你对人像摄影焦段的运用感兴趣，欢迎文末留言，我们也可以出一期更详细的介绍。

广角（主摄）：1 倍跟 0.5 倍本质上都是广角镜头，1 倍的等效焦距为 24mm，0.5 倍的等效焦距为 13mm，但为了用户更好的区别，我们习惯的称之为主摄、超广角。

在人像摄影当中，广角端镜头不仅可以拍摄半身人像也适合拍全身人像。相比于超广角，主摄拥有更大的感光元件，它在夜晚弱光环境下可以输出更高画质的照片。

超广角：iPhone 14 Pro 系列的超广角搭载了全新的传感器，比上一代大了两倍之多。在实际的拍摄上，确实发现有比较明显的提升。

比如这组照片，上面这张是用 iPhone 13 Pro Max 拍摄，下面是用 iPhone 14 Pro Max 拍摄，点击放大不难看出 iPhone 14 Pro Max 的画质更好，清晰度和噪点也相对比较少。

▲ 使用 iPhone 13 Pro Max 拍摄

▲ 使用 iPhone 14 Pro Max 拍摄

值得一提的是，这一代的 iPhone 新加入了光像引擎技术，光像引擎能改善中低光照环境下拍摄的照片画质。比如在室内等弱光场景下，可以更好的还原环境色彩以及人物的肤色。

我们还发现这枚超广角对于人物的识别也比较精准，即便是在光线昏暗且有前景遮挡的情况下，iPhone 14 Pro Max 也可以清晰的记录人物五官。

▲ 值得一提的是，这枚超广角镜头还具备微距摄影功能。

在光像引擎的加持下，面对这种近距离的微光场景，在没有任何辅助灯光的情况下，iPhone 14 Pro Max 也可以清晰准确的还原树叶的细节以及色彩。

▲ iPhone14 Pro Max / 微距模式

- 摄影的易用性 -

当然，画质表现只是手机摄影的其中一方面，「易用性」也是一个不可忽略的部分。

手机摄影就好比木桶原理，有些手机确实能拍出不错的画质，但是易用性却大打折扣，但这方面却恰恰是决定普通用户能否轻松驾驭的重要因素。

毫无疑问，iPhone 14 Pro 是目前为止我认为最简单易用的拍照手机之一。它不仅提供了 4 个不同焦段，同时它也有很不错的对焦速度以及稳定性。

我们考虑到不是所有人像都应该让人物静止不动，有时候动态抓拍反而更能展现人物的生动性，比如下面这种甩头抓拍场景。

我们发现 iPhone 14 Pro 在这种动态场景下也能清晰的捕捉到精彩的动态瞬间。

▲ iPhone 14 Pro Max（1X）/连拍模式

所以我强烈建议大家在拿到新 iPhone 之后，放心大胆的用广角镜头变换不同角度、不同姿态进行抓拍，比起普通摆拍可能会让你拍到更加生动的大片。

▲ iPhone 14 Pro Max（0.5X）/连拍模式

对于普通用户来说，比较难拍好的还是夜间人像，好在随着手机硬件规格的升级以及计算摄影的优化，如今智能手机在夜间拍摄人像方面都有了明显的进步。

值得注意的是，大部分厂商的做法是通过算法提亮以及磨皮来抵消暗光的噪点，而今年 iPhone 14 的策略是对被大家忽略已久的闪光灯进行重新设计，推出了「自适应原彩闪光灯」功能。

以前在夜间拍摄人像，我是几乎不用闪光灯拍人像的，因为带自闪光灯打的光要么太暗、要么太硬！相信许多人和我一样，以前手机闪光灯大部分用途只是充当“手电筒”。

而这次 iPhone 14 全系升级闪光灯后，可以根据不同的焦距，采用不同的曝光策略。在我们实拍中它的确如此，在使用广角端镜头拍摄时曝光面积会更大，更利于展现人物姿态。

而用长焦端拍摄时闪光面积会更小，能更好的突出人物的五官。

相比于普通夜间人像，自适应闪光灯可以拍出对比度、清晰度更强的照片，在自适应闪光灯的加持下夜间人物会显得更加突出，有一种杂志大片的效果。

▲ 左闪光灯未开启、右闪光灯开启

- iPhone 14 自拍 -

前面讲到的大部分功能都是 Pro 系列的专属，其实 iPhone 14 数字系列也有不错的升级，比如前置原深感摄像头首次配备自动对焦功能。所以在自拍方面，我们会用到 iPhone 14 来展现。

iPhone 14 全系前置镜头都支持自动对焦，在这个功能的加持下可以满足多人合影清晰对焦，和暗光自拍。

如果你想获得一张更加立体有质感的自拍照片，个人建议用原生相机自拍后再进行后期。虽然第三方 App 能帮助你一键获得磨皮的自拍照，但我并不建议你这么做，第三方 App 并不能完全调用 iPhone 的相机权限，所以它所获得的效果并不是最佳的。

通常做法是采用原生相机拍摄保留一张质量最好的照片，后期在使用你习惯用的后期 App 对照片进行美化，这样不仅会让你的自拍照片更自然，同时也保留了原图方便二次创作。

▲ 原图

▲ 后期

最后回答大家一直很关心的问题：

买 iPhone 14 系列还是 iPhone 14 Pro 系列？

如果你的预算不多，又想体验到 iOS 16 的稳定和流畅性，那么我会建议你入手性价比更高的 iPhone 14 系列。

影像方面虽然没有 Pro 系列更专业功能，但如果只是平时偶尔拍拍照 / 视频，那么它基本可以满足你。

此外，对于爱自拍的女生来说，iPhone 14 无疑是近几年 iPhone 数字系列里自拍最好的机型。

至于 iPhone 14 Pro 系列相比数字系列有更强的 A16 芯片，和更多更专业的影像功能，所以预算充足，而且对影像创作充满兴趣，我觉得 Pro 系列会是个不错的选择。

好了，以上就是 iPhone 14 Pro Max 拍照新功能的介绍，希望对你有所启发！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：iPhone 拍照还得是