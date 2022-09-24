螺蛳粉 + 五菱电车成入职福利！高校为招揽人才真是啥招都想出来了……

没想到，高校为了招揽人才，连螺蛳粉 + 五菱电车都能成福利待遇！

柳州职业技术学院的人才招聘计划，真是非常有特色了。

在招聘官网上，除了安家费、科研启动费、柳州市人才引进补贴等常规操作外，还附加了博士正式入职一年内每人每月领 10 包螺蛳粉、五菱电车租金补贴的福利。

而且螺蛳粉还是学校自有品牌的。

嗯，这所学校还有一个螺蛳粉产业学院。

而这还不是个例。

兴义民族师范学院在招聘语言学博士时，完全不忽悠人，一上来就坦白：

学校平台不高，需要您来建设。

然后又列出了一系列实打实的待遇福利，比如三室两厅的房子、评职称很容易、没有科研要求等。

大概是实在想不出更多词儿了，招聘最后还写上了“兴义市是世界级春城之一、牛肉只要 35 块一斤”。

怎么现在高校招聘人才，画风都变成酱婶儿的了？

为了招人各出奇招

柳州职业技术学院这波人才引进，包括博士 68 名、硕士 57 名。

如上提到的螺蛳粉和五菱电车租车福利，是博士专享的。

而除了这些“小花招”，柳州职业技术学校也是实打实的拿出了重金来聘请人才。

高层次人才的安家费达 50-500 万，科研启动费为 50-100 万。

紧缺专业教授 / 博士的安家费为 50 万，科研启动经费为 5-10 万；

一般专业教授 / 博士的安家费为 45 万，科研启动经费为 5-10 万。

当然还有柳州市政府、市教育局给引进人员的奖励政策（柳州市对引进博士给予 2 年累计 4.8 万元（税后）生活补助等一系列补贴。

相比之下，兴义民族师范学院的手笔稍微小了一点。

招聘公告里非常坦白地表示，“人才引进待遇一般”。

安家方面，提供一套三室两厅 90 + 平米的房子，或补贴 30 万安家费；科研启动资金为 10-15 万。

不过它胜在工作压力小啊！

学院表示没有科研要求，是否申请项目、发文章全看老师自己心意了。

日常上课方面，学院介绍说“这边学生娃”相对淳朴，到课率常年高达 90% 以上。提醒老师不要讲太深奥的专业知识，学生不一定能吸收了。

大家都在关心的评职称问题，在这儿也简单了许多。

想凭副教授，只要参与过省厅级及以上课题项目组、且已结题有结题证明，一篇北大核心文章且总期刊文章数 7 篇，对挂靠单位也没要求。

最后，学院还搜肠挂肚想到了一个吸引点 —— 兴义市宜居！

兴义市是世界级春城之一（中国大概只有昆明、兴义等两三个入选，数据来源百度），紫外线比昆明弱，四季较昆明分明。

还有啥？噢对了，牛肉便宜 35 元一斤现宰现杀不注水。

用学院自己的话来说，兴义是个适合养老的地方，兴义民族师范学院是个不会“过劳”的单位，希望您来~

职院招人不容易

而透过这些有些诙谐的招聘公告后，不难看出一个现象 ——

小地方职业院校招人才，确实是不容易。

背后原因简单归结，还是要从地域和平台两方面说起。

首先是地域方面，目前毕业生就业趋势，仍旧是倾向于东部地区。

从 2021 年全国毕业生流动情况可以看出，广东、浙江、江苏、北京、上海五大传统人才吸引强省市，就承包了全国 47% 的流动毕业生。

而广西、云南、贵州这些地区，都存在毕业生流失的情况。

由此在一定程度上导致了人才方面的紧缺。

加上西部小城市本身在地理位置上就不占优势。

比如兴义民族师范学院公告（2018 年）中直言，交通情况暂时不“高速”，只有飞机到达全国各大城市；但高铁五年内融入上沪昆高速网线。

这些因素，也可能劝退一波毕业生。

第二方面则是学校自身平台比较小。

从目前的博士生就业倾向来看，学校排名、双一流、大牛团队仍旧是更为看重的因素。在这些方面，职业院校显然没有什么优势。

而且在科研经费的申请上，职业院校也会更费劲一些。

不过从 2019 年开始，国家正式出台《职业技能提升行动方案（2019—2021 年）》，重视职业技术人员的培养，到今年高职院校已经累计扩招 413.3 万人。

学生规模的扩大，意味着职业院校的老师规模需要相应提高，同时对高层次专业人才的需求也更为迫切。

如果检索“职业院校 + 招人”的关键字，可以看到各个地区的职院都在招人，规模一般在几十人左右，不少还是长期招聘。

从这些大环境因素来看，也就不难理解为什么柳州、兴义的职院会想出这些神操作来吸引人才了。

One More Thing

除了给钱、减压力、帮忙安家外，其实高校们还有一个惯用的招人大招 ——

包介绍对象。

有知乎网友透露，自己所在的学校为了招博士，找了一位漂亮的女辅导员和他相亲……

但没想到博士反手把女辅导员拐跑了 23333。

参考链接：