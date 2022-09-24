蜗牛长到巴掌大，连水泥都啃：这种入侵生物千万不能吃

每当发生物种入侵，我国食客总会戏言：怕什么？把它吃到灭绝。但这个看着可爱、吃着也美味的入侵生物 —— 非洲大蜗牛，如果你也蠢蠢欲动想品鉴一番，不妨看过本文再做决定。

不知道你是否听说过这样一则故事，听说生吃蜗牛很补，丈夫便在自家花园里，用蔬菜精心喂养了几只大蜗牛，准备供全家人享用。然而，美味珍馐的代价让人难以承受。很快，他们一家就出现发烧、剧烈头痛、呕吐等症状。最终夫妻双方、长子和丈夫的母亲不治身亡，次子卧床逾十年后过世。

这样一则堪称“灭门惨案”的事故，或许曾让许多人认识了看起来可爱敦厚的非洲大蜗牛（Lissachatina fulica，又名褐云玛瑙螺）—— 它们正是这个故事里“精心喂养的大蜗牛”。它们总是背着棕褐色蜗牛壳，上面带有淡黄色条纹。这种巨型蜗牛可以长到 20cm，是世界上最大的蜗牛，同时也是最具威胁的入侵生物之一。

▲ 背着棕褐色螺壳的非洲大蜗牛（图片来源：Pixabay）

非洲大蜗牛的破坏性极强，它们能以 500 多种植物为食，包括水果、蔬菜等农作物以及观赏植物。但除去对农业与自然植被的危害，更重要的是，它还会威胁人类的生命。

“无意”的伤害

非洲大蜗牛的体内、粪便，甚至体表黏液都携带着大量病菌与寄生虫。而造成开头那个灭门故事的幕后真凶，正是非洲大蜗牛体内最常见的寄生虫 —— 广州管圆线虫（Angiostrongylus cantonensis）。

人和动物，在接触蜗牛黏液、生食（或未煮熟）感染寄生虫的蜗牛或被蜗牛黏液污染的蔬菜后，都有可能感染广州管圆线虫。一旦它进入人体内，便可能经中枢神经系统入侵大脑，引发发烧头痛、颈部僵硬、恶心呕吐等症状，严重者甚至会死亡。

其实，广州管圆线虫最重要的寄主并非蜗牛，它们主要寄生在老鼠肺部血管，在鼠肺部产卵后，会发育成第一期幼虫，并随粪便排出体外。幼虫被蛞蝓、蜗牛、淡水螺等软体动物吞食后，会在这些中间宿主体内发育成第三期幼虫。鼠类又会捕食这些软体动物，寄生虫就重新回到了它们繁殖的地方。

左图为鼠肺中分离出的两只雌性管圆线虫成虫，其独特的螺旋图案是白色的子宫管和充满血液的红色肠道交织而成；右图是显微镜下观察到，从蛞蝓体内分离出的管圆线虫第三期幼虫。（图片来源：DPDx / CDC）

可以说，广州管圆线虫在最终宿主和中间宿主间流畅往返，人类只是误入此循环的非正常宿主，因为广州管圆线虫通常无法在人体内发育为成虫。然而这些年来，感染广州管圆线虫的病例屡见不鲜。一来是因为，它在螺类（尤其是本文主角和福寿螺）中感染率极高。二来，非洲大蜗牛生存能力、繁殖能力都很强，在我国南方“人口”基数大。当然，最根本的原因还是人类主动以不安全的方式食用它们。

“有意”的破坏

如果说，非洲大蜗牛作为病菌和寄生虫的“搬运工”，对人类的伤害还可看作无意，那么它对环境的破坏则是“有意为之”。非洲大蜗牛的胃口非常好，其食谱不仅囊括了众多对人类有经济价值的作物，比如花椰菜、木瓜、香蕉等，甚至还包括地衣、真菌以及其他蜗牛（通常是其他蜗牛的尸体）。

仔细观察蜗牛进食的过程，你会发现它们行动虽然缓慢，但吃起东西绝对是标准的“干饭蜗”。在饱受非洲大蜗牛侵扰的地区，居民在花园里种植的蔬菜，有时一夜间就能被啃食一空。

令人惊奇的是，蜗牛其实是世界上牙齿最多的生物，在它针尖一般大小的嘴里，有两万多颗牙齿密集排布在带状的舌头上，因此它们的舌头被称为齿舌（radula）。其实，蜗牛并不能 "啃食"，只能用 "研磨器" 一般的舌齿将食物剐蹭下来。

即使这样，非洲大蜗牛的进食能力也让人震惊。我们常开玩笑说“这个月要吃土了”。现实是，非洲大蜗牛不但可以吃土，甚至还能舔食并消化水泥。因为它们需要不断地补充钙，来维持背上那巨大坚硬的蜗牛壳生长，所以通常需要消耗大量植物来摄取钙。一旦植物也无法满足需求时，它们就会以砂石、水泥为食，有时甚至能破坏人类的建筑房体，造成巨大的经济损失。

生存与繁殖

然而，对环境的破坏只是入侵物种的自我修养之一，在入侵地区强大的生存能力也是必要条件。

从命名就能看出，非洲大蜗牛的自然栖息地原本在温暖湿润的非洲。但如果环境过于干燥或寒冷，它们可以将软体部分钻入土壤中休眠，来减缓新陈代谢，休眠期可长达 5~9 个月。有时它们还会分泌乳白色的黏液膜来封闭壳口，为自己“关上门”。再结合它们不挑食的属性，被带到温暖地区的非洲大蜗牛，可谓如鱼得水。

此外，非洲大蜗牛通常长到 6 个月时就已具备繁殖功能，它是雌雄同体、异体繁殖的物种。这意味着，无需每只蜗牛不用去寻觅特定性别的“另一半”相遇，只要任意两只性成熟的蜗牛相遇，就能够繁衍后代。研究显示，理想情况下一只非洲大蜗牛一生能产下数千枚卵，后代存活率接近 90%，其强大的繁殖能力可见一斑。

入侵与灭杀

由于偏爱温暖的气候，非洲大蜗牛通常分布在南北回归线间，在我国主要侵扰着华南地区，在美国则是佛罗里达州备受困扰。20 世纪 60 年代，几只非洲大蜗牛被带入佛罗里达州，从此开启了称霸之路。

据佛罗里达州农业和消费者服务部（Florida Department of Agriculture and Consumer Services，FDACS）介绍，佛州在 1969 年首次发现这种害虫后，花费近 100 万美元捕杀了一万七千多只蜗牛，终于在 1975 年宣布根除了这种入侵生物。然而，2011 年，佛州又发现了一只非洲大蜗牛，由此开启了长达十年的灭杀，这次耗资约 2300 万美元，灭杀了数十万只蜗牛，又在 2021 年终于宣布灭杀成功。不幸的是，今年 6 月，佛州再次发现了一只非洲大蜗牛，被迫开启了第 3 次“灭蜗战争”。

可以说，佛罗里达州与非洲大蜗牛的战斗经验极为丰富。FDACS 在第二次灭杀行动中，呼吁看见非洲大蜗牛的居民主动电话报告，成功追踪并消灭了大量蜗牛。他们也会喷洒针对蜗牛、蛞蝓的杀虫剂，四聚乙醛（Metaldehyde），来实现定点灭杀。他们甚至训练了可以嗅出非洲大蜗牛的拉布拉多犬，可以在蜗牛最活跃的夜间追踪它们。此外，虽然蜗牛自身的移动速度很慢，但它们能利用黏液附着在移动的车辆、垃圾等处，四处移动扩散。因此，很关键的一点就是设立隔离区，严格检查可能将蜗牛带出隔离区的土壤、机器等。

为彻底根除非洲大蜗牛，人类可谓费尽心机，但非洲大蜗牛并不清楚自己对人类造成的伤害。事实上，除了交配过程，它们一生都是孤独的，既不会与同伴交流，也不会与后代建立任何联系。倾尽一生，它们不是在移动，便是在进食或休息中。

遇到旅行蜗牛，请让它独自美丽，勿碰、勿养、勿食。

参考链接：

https://arstechnica.com/science/2022/07/florida-battling-giant-savage-snails-that-spread-brain-invading-worms-again/

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.509.1061&rep=rep1&type=pdf

https://animaldiversity.org/accounts/Achatina_fulica/

https://www.cbsnews.com/news/giant-snails-the-size-of-your-foot-are-terrorizing-florida/

https://www.fdacs.gov/Agriculture-Industry/Pests-and-Diseases/Plant-Pests-and-Diseases/Invasive-Mollusks/Giant-African-Land-Snail

https://www.cdc.gov/parasites/angiostrongylus/index.html

https://nhm.org/stories/microscopic-look-snail-jaws

本文来自微信公众号：环球科学 （ID：huanqiukexue），撰文 ：不周 审校：二七