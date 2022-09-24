为了治疗瘾君子，医生让他们玩《俄罗斯方块》！

绝大多数 80、90 后可能都玩过《俄罗斯方块》，在那个缺乏娱乐缺乏游戏的年代里，这个简单的小游戏俘获了无数人的心。当然事实也是这样，《俄罗斯方块》是一款极其成功的游戏，在 1980-1990 年代一度风靡全世界，时至今日其已经在各大游戏平台上售出了 1 亿 7000 万份，成为有史以来第二畅销的电子游戏。

▲ 《俄罗斯方块》是许多人的童年回忆 图片来源：public domain

这个游戏操作非常简单，仅需下、左、右、旋转 4 个按键控制屏幕上下落的 7 种 4 格方块，当这些方块下落填满一整行的时候就会消除此行，消除行数越多，得分就越高。

▲ 《俄罗斯方块》的任务是消除 图片来源：wikipediapublic domain

由于当时电子游戏种类稀少，且《俄罗斯方块》玩法简单，上手快，尤其是当时它没有关卡，只要不死，就能一直消下去，所以很快就吸引了大批玩家沉迷其中。有些玩家一玩就是一整天，甚至不眠不休的。等他们玩完以后，再看现实世界的时候，就会发现自己看啥都像俄罗斯方块 —— 不管是超市货架上的牛奶盒子还是远方的大厦，都像是一个个旋转跳跃的方块。晚上睡觉的时候，闭上眼睛都还能见到往下掉落的各色方块。由于这种现象最初由《俄罗斯方块》玩家所描述，因此被称为俄罗斯方块效应。

▲ 艺术家幻想中的俄罗斯方块式建筑，沉迷游戏过久的人眼中的世界可能就是这样的吧

图片来源：艺术家 @mariyanatanasov 在 instagram 上的作品截图

不过这种现象并不只出现在《俄罗斯方块》中，在经历过长时间下围棋、玩魔方等活动后，也有人会发现自己的视野会变成黑白网络格，或是旋转的魔方。而且随着游戏的声光电效果越来越出色，越来越多的人在玩过其他游戏后也出现了这种现象，尤其是现代 VR / AR 游戏出现之后，很多长时间沉迷的人往往在脱离游戏时难以分辨虚拟与现实。

对《俄罗斯方块》的沉迷以及俄罗斯方块效应看上去对玩家们似乎是有害的，不过最近这些年的研究却表明，适当玩玩《俄罗斯方块》，不仅无害，而且有益。

在 90 年代的研究中，就有科学家发现，初次玩《俄罗斯方块》的人，其大脑葡萄糖代谢率（GMR）有显著的提高 —— 这意味着在玩游戏时大脑消耗的能量增加。在持续玩 4~8 周之后，这些人的 GMR 跌回了原本的水平，而游戏分数则比之前提高了 7 倍。这个结果说明在长期游戏训练后，玩家们的大脑运转效率大大增加了。而 2009 年一项实验则证明玩《俄罗斯方块》会增加大脑皮质的厚度，从大脑结构方面证明了这一点。

▲ 经过《俄罗斯方块》训练后，志愿者大脑皮层增厚（红色部分） 图片来源：参考文献 [3]

不光如此，还有科学家研究证明玩《俄罗斯方块》对治疗创伤后应激障碍（PTSD）也有帮助。当人们经历过情感、战争、交通事故、自然灾害等事故后，就会产生这种疾病。症状包括相关记忆不由自主地在梦中或是清醒状态下重复出现（闪回）、噩梦、性格大变、易怒、逃避、失忆等多种症状。2009 年科学家给志愿者观看简短的视频，视频内容为暴力和死亡场景，其中一半被安排玩 10 分钟《俄罗斯方块》，另一半作为对照组，什么也不做。在一周后的调查中发现，玩过《俄罗斯方块》的人闪回次数更少，创伤影响也更小。

▲ 《俄罗斯方块》治疗 PTSD 的实验流程 图片来源：参考文献 [4]

在另外一项开展于 2014 年的实验中，科学家找了 31 名本科生参与实验，在一周内每天 7 次以问卷的形式报告他们对食物、饮料、烟、酒、咖啡等的渴望程度。其中一组实验者被要求在玩 3 分钟《俄罗斯方块》后再提交报告。结果发现，在这一周时间内，只要玩了游戏，他们对这些物质的渴望程度平均都会降低大约 13.9%。这些实验的结论使得国外有些治疗烟、酒、毒品等上瘾者的机构在它们的戒瘾治疗中将玩《俄罗斯方块》作为辅助手段，并向他们的患者推广。

▲ 英国某治疗机构官网截图，TETRIS 即为《俄罗斯方块》

那么为什么《俄罗斯方块》能让人沉迷，又为何能有如此多的“治愈”效果呢？

有科学家认为，它让人沉迷的原因一方面在于人本身会倾向于“整理”，当看到杂乱无章的物体时，我们会倾向于把它们理顺（一家人就是要整整齐齐？），但是《俄罗斯方块》会不断创造不整齐，当我们好不容易消去一行，新掉落的方块又让另一行出现了不整齐，由此不断“勾引”我们继续下去。同时，成功消除一行又能给我们一种成功的反馈，这种反馈让我们不断获得满足感。“勾引”和满足的循环支撑着我们不断持续，甚至不眠不休。这种“消除”的快感如此诱人，以至于类似的《消消乐》也曾火遍全国。

▲ 玩《俄罗斯方块》时，杂乱无章的方块会让人天然有理顺它的冲动 图片来源：https://chvin.github.io/ react-tetris/

另外，俄罗斯方块效应还可能与一种名为“蔡加尼克效应”的心理学现象有关。这个心理学现象由苏联心理学家蔡加尼克（Bluma Zeigarnik）的名字命名，她发现餐厅的服务员会清晰记得餐馆内每一桌的菜品，但是一旦食物和饮料上桌后就会将此忘得一干二净，再也想不起来。蔡加尼克认为，这是因为人们更容易记得未完成的工作，或是被打断的工作，而不是已完成的工作。这种心理学现象被用到目前的很多场景中，比如问答类综艺节目的广告，往往插播在出了题但未给出答案的时候；连载小说往往在故事讲一半的时候断章（这种作者往往被人痛骂为“断章狗”）；手机软件里面总会有提示“您的个人资料已填完 65%”之类的消息等等。

▲ 箭头所指的数字都在诱惑我们：事情没完成！类似的情况，我们只要打开手机电脑都能看到，包括但不限于某些电脑管家的悬浮球等

图片来源：作者手机截图

而《俄罗斯方块》中并无关卡设置，只要不死就会一直掉落方块，这种机制无疑与“蔡加尼克效应”极为吻合，会让人对方块们记忆深刻。也可能正是由于这是一种深刻的视觉记忆，当玩了《俄罗斯方块》后，人们脑中有限的视觉记忆资源被挤占，导致 PTSD 相关记忆相对不那么深刻，所以其在治疗这种疾病中效果明显。

而在降低欲望，帮助成瘾性治疗方面，有科学家提出了欲望入侵理论（Elaborated Intrusion Theory），认为人们对食物以及成瘾性物品的欲望来自视觉方面的触发，而《俄罗斯方块》有助于干扰这些视觉性触发因素，从而显著减轻欲望。

当然，目前为止对《俄罗斯方块》附带的心理学效应，人们的研究还很初浅，仅仅是观察到了部分效果，对这些效果的成因还都仅仅只是推测，处于知其然而不知其所以然的阶段，还需要科学家更多的研究才行。

最后，小玩怡情，大玩伤身，希望大家不要沉迷于游戏。

参考资料：

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Tetris_effect

[2] https://www.wired.com/1994/05/tetris-2/

[3] Haier R J, Karama S, Leyba L, et al. MRI assessment of cortical thickness and functional activity changes in adolescent girls following three months of practice on a visual-spatial task[J]. BMC research notes, 2009, 2(1): 1-7.

[4] Holmes E A, James E L, Coode-Bate T, et al. Can playing the computer game “Tetris” reduce the build-up of flashbacks for trauma? A proposal from cognitive science[J]. PloS one, 2009, 4(1): e4153.

[5]https://www.spring.org.uk/2021/06/zeigarnik-effect.php

[6]https://www.zmescience.com/research/studies/addiction-tetris-8734823/

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：沈梦溪